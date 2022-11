‘Recht zitten en mooi zingen!’ – de grenzeloze methodes van Aslan Muziekcentrum in Nieuw-West

Bij Aslan Muziekcentrum in Nieuw-West kunnen álle kinderen terecht. Voor muziek-, dans- en theaterlessen, maar ook voor nieuwe rolmodellen. Vorig jaar won het centrum de prestigieuze Amsterdamprijs. ‘Ik kom uit dezelfde buurt, ik snap de situaties waarin zij zitten.’

“Speelt iemand van jullie een instrument?” vraagt de bassist van het gelegenheidsjazzkwartet van de Jazz Express, in een flitsende bus met een uitschuifbaar podiumpje. Normaal gaan ze langs bij basisscholen en spelen ze vooral voor kinderen die zelf geen instrument spelen. Nu staat hij geparkeerd voor Aslan Muziekcentrum in de Louis Bouwmeesterstraat in Nieuw-West. Hier bestaat het publiek uit 25 zeer aandachtige deelnemers van de Muziek Talent Express, een doorlopende leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool. Bijna alle vingers gaan dan ook omhoog. “Piano,” antwoordt een jongen. “Gitaar,” zegt een meisje. “Zang,” zegt een ander. “Deze allemaal,” vat hoofd educatie Roosje Blenckers het samen.

Of ze een liedje kunnen meezingen, vraagt de bassist dan. Ja, dat kunnen ze wel, antwoordt Blenckers, die voor aanvang van het optreden van de Jazz Express nog heeft staan oefenen met haar talentenkoortje. “Zullen we dan maar?” vraagt de bassist. Blenckers: “Recht zitten en mooi zingen!” Het kwartet zet Autumn Leaves in. De ijle stemmetjes van vrien­dinnen Majdouline (10) en Ceren (11) en de rest van het koor voegen zich naadloos naar de jazzklassieker. Aslanoprichter en naamgever Levent Aslan (58) komt even poolshoogte nemen. “Fantastisch! Zo maken de kinderen laagdrempelig ­kennis met een voor hen nieuwe muziekstijl,” zegt hij. “Je moet het opbouwen, stap voor stap.”

Duizenden zaadjes

Aslan opende in 1997 samen met zijn partner Zuhâl Gezik een muziekwinkel annex danslokaal aan de Admiraal de Ruijterweg. Hun doel was – is – zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen hun muzikale talent te laten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie.

In 2000 kreeg Aslan Muziekcentrum voor het eerst een vierjarige subsidie van de Gemeente Amsterdam. In 2002 werd een ruim pand aan de Corantijnstraat betrokken, drie jaar later begon Aslan met een eigen docentenopleiding, die inmiddels is uitgegroeid tot een erkende post-hbo-opleiding; sinds 2007 wordt samengewerkt met het Conservatorium van Amsterdam om een betere aansluiting tussen de leerlingen en de muziekvakopleidingen te creëren.

Aslanoprichters Zuhâl Gezik en Levent Aslan. Beeld Dingena Mol

Eind vorig jaar opende cultuurwethouder Touria Meliani een tweede locatie in de Louis Bouwmeesterstraat, die anders dan het pand aan de Corantijnstraat beschikt over een grote zaal en een podium.

Bij die gelegenheid werd een bokaal ­uitgereikt door de Stichting Méér Muziek in de Klas, een blijk van erkenning voor tien jaar goed en structureel muziekonderwijs in de hele stad. Daar bleef het niet bij: vorig jaar werd Aslan Muziekcentrum onderscheiden met de Amsterdamprijs, de grootste en belangrijkste kunstprijs van de stad, waar ook een cheque van 35.000 euro bij hoort.

‘Zonder cultuureducatie geen kunst,’ aldus de jury. ‘De winnaar in de categorie Bewezen kwaliteit heeft sinds 1997 al duizenden van die zaadjes in de hoofden en harten van jonge Amsterdamse kinderen geplant. Met theater-, dans- en muzieklessen in de klas en buiten schooltijd inspireren ze kinderen hun artistieke talenten te ontdekken en ontplooien.’

Daarnaast mag Aslan Muziekcentrum zich met recht een community-bouwer noemen, aldus het juryrapport. ‘Ze bereiken met hun lessen precies de kinderen die het thuis vaak wat moeilijker hebben, en er extra baat bij hebben om in aanraking te komen met de kracht van muziek.’

Een nieuw geluid

Levent Aslan is trots op alle lof, vertelt hij op een zondagmiddag in zijn overvolle kantoortje op de tweede verdieping van het pand aan de Corantijnstraat. “De waardering hadden we al van onze leerlingen, van ouders en ook van de scholen. Maar in brede zin was onze bekendheid niet zo groot.” Met een lachje: “We hadden in al die jaren ook nog nooit in Het Parool gestaan.”

Aslan pakt een saz – een van de vele (Perzische) instrumenten die aan de muur hangen – en wijst op de klankkast, die de vorm heeft van een oer-Hollandse klomp. “Die heb ik achttien jaar geleden gemaakt voor een project op de school hier tegenover, Corantijn. Daar zaten destijds alleen maar kinderen op met een biculturele achtergrond. Ze zijn in Amsterdam geboren, maar werden niet gezien als Amsterdammers. Dat vond ik pijnlijk. Daar wilde ik iets aan doen. Toen hebben we dit instrument gemaakt en ermee opgetreden voor de kinderen en hun ouders. Die kinderen zullen nooit honderd procent klomp worden, maar ze zijn ook niet honderd procent saz. Het is een nieuw geluid.”

Sazdocent Burak Dolutaş geeft les. Beeld Dingena Mol

Dat nieuwe geluid is een metafoor voor de boodschap die Aslan Muziekcentrum wil uitdragen. “Wij geven muziek-, dans- en theateronderwijs vanuit de gedachte dat muziek grenzeloos is. We geloven dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen, ook wanneer men vertrekt vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden. Verdieping in elkaars cultuur en respect voor elkaars achtergronden en waarden is daarbij essentieel.”

Aslan heeft zijn eigen methode voor muziekles ontwikkeld: hoofdzakelijk non-­verbaal en gebruikmakend van alle soorten muziek en instrumenten – van piano tot duduk, darbuka en de saz, dus ook instrumenten die zelden of nooit op andere muziekscholen worden aangeboden.

“Onze manier van lesgeven wijkt af van andere muziekscholen. Wij doen het op de Aslanmanier en die is non-verbaal. Dat betekent niet dat de lessen non-verbaal zijn, maar de instructies zijn dat wel. Zoveel mogelijk laten doen, activeren in plaats van heel veel theorie.”

Een paar deuren verderop, in een kleine studio, brengt Burak Dolutaş (32) de Aslanmethode iedere zondag in praktijk. “Dat non-verbale moet je niet al te letterlijk nemen. Het betekent vooral dat taal nooit een belemmering mag zijn,” legt Dolutaş uit. Er komt nóg iets bij kijken, wat in geen enkel lesboek staat, vervolgt hij. “Ik kom uit dezelfde buurt als de kinderen die ik nu zelf onderwijs. Ik ben hier ook geboren en getogen, dus ik snap de situaties waarin zij zitten. Ik snap ook dat als zij zeggen dat ze naar de wc gaan, ze niet altijd echt naar de wc gaan. Daar moet je mee kunnen dealen. In bepaalde delen van Amsterdam missen de kinderen nu eenmaal een rolmodel. Dus soms ga ik even met iemand zitten. Of een balletje trappen. Dat is iets heel anders dan lesgeven, maar de voldoening als je zo’n kind kan helpen is groot. Heel groot.”

Op het conservatorium

Met de 21-jarige Șilan heeft hij geen balletje hoeven trappen, zij lijkt een modelleerling. Nadat Dolutaş heeft voorgedaan hoe ze met twee vingers de grondtoon moet spelen, speelt Șilan hem foutloos na. En even later speelt ze met hem mee. “Elke dag alleen maar dit,” zegt Dolutaş. “Oefenen! Zo zorg je ervoor dat je met elke slag evenveel controle hebt, zodat je vervolgens kunt doen wat je wil. Het moet niet toevallig eventjes goed gaan, je moet weten wat je doet. Aan de slag!”

Beeld Dingena Mol

Dolutaş begon zelf met saz spelen toen hij elf was. Nadat hij in 2002 als tweede eindigde bij een Aslan-talentenjacht, werd hij gevraagd of hij bij Aslan Muziekcentrum wilde komen spelen. Dolutaş wilde echter niet weg bij het buurthuis waar al zijn vrienden speelden. Maar toen stopte zijn leraar. “Een paar dagen later zat ik op de achterbank in de auto van mijn ouders en namen zij een afslag, hup, rechtstreeks naar Aslan. ‘We gaan je inschrijven,’ zeiden ze. Ik zat te huilen op de achterbank – ‘Ik wil niet, ik wil niet!’ Maar mijn ouders zeiden: ‘Je gaat!’ Sindsdien zit ik hier. De eerste acht jaar als leerling. In 2011 heb ik auditie gedaan op het conservatorium en sindsdien ben ik ook leraar bij Aslan en ook namens het muziekcentrum op basisscholen. Ik geef niet alleen les op de saz, maar ook op de gitaar, op percussie-instrumenten en op het keyboard, en algemene muziekvorming.”

Tweede thuis

Op hetzelfde moment geeft Aylin Akdağ (27) dansles in de grote danszaal. Ook zij is op jonge leeftijd als leerling begonnen bij Aslan, eerst met zang, daarna ook met dans. Nu geeft ze dansles op basisscholen en op zondag bij Aslan. “Ik heb hbo bouwtechnische bedrijfskunde gedaan en ben daarna als zzp’er gaan werken. Maar ik ben altijd blijven dansen. Ik mocht Zuhâl vaak assisteren. Door haar heb ik ontdekt dat ik lesgeven leuk vind. Ik heb eerst mijn studie afgemaakt, daarna het conserva­torium gedaan en vervolgens hier bij Aslan een post-hbo-opleiding. Nu ben ik hier fulltime aan het werk; ik geef niet alleen les, ik verzorg ook de coördinatie van de lessen en doe de administratie. En sinds vier jaar krijg ik sazles. Eigenlijk ben ik altijd hier. Dit is mijn tweede huis, het voelt heel warm. Zuhâl is mijn tweede moeder, Levent is een soort vader.”

Dansdocent Aylin Akdağ met een groepje leerlingen. Beeld Dingena Mol

Ze wijst op een foto aan de muur van de dansstudio. “Dat kleine meisje ben ik. We oefenen nu dezelfde dans die ik toen deed: de meyroke, een Koerdische dans met klappen en voetstampen.”

Na een warming-up voor de spiegel, op Power van Hardwell en KSHMR, instrueert Akdağ een groepje talentvolle jongens en meisjes dat deel uitmaakt van Orient Connection, de muziek– en dansgroep van het muziekcentrum. Zodra ze de bewegingen enigszins te pakken hebben, geeft ze de twee die ze het beste onder de knie hebben de rol van leraar van twee subgroepjes. Doorgeven is het motto, aldus Akdağ. “Ik geef door wat ik heb gekregen. Zoals ik een van de assistentjes was van Zuhâl, zo heb ik nu mijn eigen assistenten. Ik hoop dat zij later ook het conservatorium gaan doen.”

Gemiste culturen

“Talenten tot bloei laten komen en kinderen en ouders een gevoel van trots en eigenwaarde meegeven – dát is wat iedereen bij Aslan wil, aldus Levent Aslan. “Als je in een tram zit, zie je alle culturen. Als je naar een winkel gaat, zie je alle culturen. Op straat ook. Maar in een aantal culturele instellingen hebben wij dat gemist. Wij blijven ons inzetten voor een betere afspiegeling van de Amsterdamse bevolking op conservatoria en muziekscholen. We willen álle kinderen van Amsterdam overal terugzien.”

Buurtconcert met Ten-Hut & Burak. Beeld Dingena Mol

Dat het niet alléén om kinderen gaat, blijkt op een vrijdagavond in de grote zaal van Aslan Muziekcentrum tijdens de eerste van een nieuwe reeks gratis buurtconcerten. “Welkom,” zegt programmeur en coördinator Florian Hoven. “Wij organiseren deze buurtconcerten vanwege ons 25-­jarig jubileum. We hadden iets te vieren en dachten: hoe kunnen we dat het beste doen? Door feestjes te vieren! Met jullie! We zijn heel blij met de steun van stadsdeel Nieuw-West, die het mogelijk maakt de buurt uit te nodigen. We beginnen met een knaller: Ten-Hut met twee van onze docenten, Burak Dolutaş op saz en Bas Gaakeer op gitaar. Heel veel plezier!”

De zaal is goedgevuld. Met buurtgenoten, ouders van kinderen die muziekles hebben bij Aslan, medewerkers van het muziekcentrum. Burak – zoals iedereen hem noemt – is een virtuoos op de saz, Gaakeer blijkt ook een aardig woordje Turks te spreken. Tijdens het hoogtepunt van de avond vol opzwepende Anatolische muziek betreedt ook Levent Aslan het podium, samen met twee andere darbu­kadocenten . Zuhâl Gezik doet een dansje in het gangpad. Het dak gaat er zowat af. “Het was heel mooi,” zegt een bezoeker na afloop tegen Levent Aslan. “Het moet nog groeien,” antwoordt hij. De vrouw kijkt verbaasd op. “Er kan altijd iets beter,” zegt Aslan dan. “Aslan Muziekcentrum wil altijd groeien.”

