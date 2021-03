Receptenvoer voor thuiskoks met deze kookboeken

Beeld Lynne Brouwer

Mamas kookboek

Kinderfonds Mamas is met een campagne bezig die opvalt te midden van alle steunaanvragen en crowdfundingcampagnes. Dankzij een ­donatie van (minimaal) zeven euro worden moestuinen aangelegd in Zuid-Afrika. Door corona is de ­levens­standaard ook daar voor veel mensen drastisch omlaag gegaan, met hongersnood tot gevolg. Een eigen moestuin zorgt voor eten, maar ook kunnen eventuele overschotten worden verkocht, zodat er een beetje geld in het laatje komt. Als dank voor een gift krijg je een kookboekje toe­gestuurd, met vegetarische gerechten van onder anderen Robèrt van Beckhoven, Ronald Giphart en hersenprofessor Erik Scherder. Ga naar de site van kinderfondsmamas.nl en ­bestel! Vooral voor die moestuin ­natuurlijk. Vanaf €7

Mamas kookboek.

Het andere koek boek

Filmmaakster Mirjam Marks nam het initiatief om met kinderen uit asielzoekerscentra hun lievelingsrecepten op te schrijven. Ze ging met van tevoren doorgegeven ingrediënten langs om daar, met de moeders, de ­recepten klaar te maken, dit te filmen en ze vervolgens in boekvorm uit te geven. Het resultaat is een zeer liefdevol boekje met recepten uit landen als Eritrea, Irak en Gambia. Bij elk ­recept zit een QR-code, zodat je op filmpjes kunt zien hoe de kinderen de ­gerechten (met hun moeders) bereiden. Er zit een memoryspel in het boekje en achterin een stickervel met alle ingrediënten. Handig bij het boodschappen doen. Koop het boek en geef het cadeau. Vooral door ­elkaars eten te eten, leren we ­elkaar kennen. €16,95

Het andere koek boek.

Ode aan het ei

Het meest liefdevolle boekje van dit voorjaar is het door Guus en dochter Sara Luijters geschreven bundeltje: Ode aan het ei. 144 pagina’s over dit op zichzelf staande ingrediënt dat ik altijd in huis heb. Verhaaltjes, anekdotes en recepten die meteen herinneringen oproepen. Mijn oma kookte met Pasen altijd vijftig eieren, die moesten op. Dat kwam neer op acht tot tien eieren per persoon.

In het boekje ook korte stukje van BN’ers over hun favoriete ei, dat had van mij achterwege mogen blijven: de mijmeringen van Luijters zijn van zichzelf mooi genoeg. ­Pasen komt eraan, met het onlosmakelijk daaraan verbonden eieren schilderen, verstoppen en vooral eten. Lees dit boekje en er is meteen stof voor anekdotes rondom het ei tijdens de ­paasbrunch. €10

Ode aan het ei.

Een kookboek

Een van mijn helden in kookboekenland is Seppe Nobels. Deze Vlaamse chef was er jaren geleden al als de kippen bij om de groentekeuken als uitgangspunt te nemen voor zijn gerechten. Zijn restaurant Graanmarkt 13 te Antwerpen staat dan ook al lang in de top 10 van beste groenterestaurants ter wereld.

Zijn nieuwste boek heet simpelweg: Een kookboek. Daarin 450 ‘klassiekers’, zoals hij ze noemt. Klassiek zou ík zijn recepten niet willen noemen. Ze zijn inspirerend, modern en zeer divers. Hij bedoelt natuurlijk dat het zíjn klassiekers zijn. Recepten waardoor hij tot de beste groentechefs ter wereld gerekend mag ­worden. Voor dagelijks vernieuwend groentegebruik, ook voor de ‘gewone’ mens. €45

Een kookboek.

Eén pan, plaat, planeet

“Tijdens de pandemie is me duidelijk geworden dat we zelf thuis kunnen koken; Het afgelopen jaar zijn we allemaal anders gaan koken.” Deze woorden in het voorwoord van het nieuwe boek van Anna Jones gelden voor veel mensen in de Westerse ­wereld. Er is meer aandacht gekomen voor wat we in onze mond stoppen en hoe het is klaargemaakt. Jones is ook voor zover ik weet de eerste die in haar voorwoord een disclaimer ­opneemt voor het gebruik van recepten en ­ingrediënten uit andere tradities en culturen. Ook iets wat in deze tijd niet genoeg kan worden ­benadrukt en openlijk besproken.

Dat de keuzes die we maken met wat we eten van belang zijn voor het welzijn van de planeet lijkt mij geen nieuws meer. Dat er door (de invloedrijke) Jones zo de nadruk op wordt gelegd en er toch blijkbaar heerlijk kan worden ­gegeten, is wel nieuws. Om met de woorden van Ottolenghi te spreken: een groots en gedurfd kookboek. €29,99

Een pan, plaat, planeet.

Hotpot

Bas Robben, die eerder onder andere de boeken Zuur en Sous-vide schreef, gooit het dit keer over een heel andere boeg. Hij schreef het boek Hotpot, bij ons beter bekend als Chinese fondue. Dat is natuurlijk niet alleen maar Chinees; je hebt ook Japanse, Koreaanse, Taiwanese enz. fondues – hotpots dus. Een hotpot is zo oud als de weg naar Rome. Zet een pan met water in een vuur en doe daar groenten en vlees of vis in. Laat lekker gaar worden en eet op. Dat je dan in de pan een heerlijke bouillon overhoudt, staat buiten kijf.

Mijn eerste hotpot at ik in de jaren zeventig toen mijn moeder dat eens wilde uitproberen. De laatste was afgelopen sinterklaas, toen ik met mijn gezin de nog immer ­bestaande hotpotpan van mijn moeder op tafel heb gezet. Vuur op tafel is altijd leuk en voor mij is de bouillon na ­afloop het allerlekkerste toetje. €22,50

Hotpot.

Ode aan groenten

Een boek dat er uitziet als een moestuin in volle wasdom. Kleurrijk, fris en smakelijk. Auteur Alice Zaslavsky is een tv-personality in Australië, waar ze bekendheid kreeg als deelnemer aan Masterchef Australia in 2012. Ze was toen begin twintig. Haar kloeke groenteboek dat nu in het ­Nederlands vertaald is, telt maar liefst 488 pagina’s. Ingedeeld op kleur en vervolgens op groentesoort zal dit boek het broodnodige jongere publiek aanspreken. Mensen, geef dit boek aan kinderen en kleinkinderen, zodat ze voor eens en voor altijd ­ontzettend lekker kunnen gaan ­koken met groenten in de hoofdrol. Het komt in de rij boeken naast mijn bed te staan: boeken voor dagelijks gebruik. €40

Een ode aan de groenten.

Lekker thuis

Afgelopen najaar verscheen het boek Bijzonder simpel van Alison Roman in het Nederlands. Dat was het tweede boek van Roman en de uitgeverij heeft besloten om nu ook haar eerste boek in het Nederlands uit te brengen. Over het ­algemeen is een eerste boek het beste; daar komen alle ­recepten in waar je zelf het blijste mee bent. De Nederlandse vertaling van deze tweede, die dus eigenlijk de eerste is, is in elk geval een heel stuk beter. Op de vertaling van Bijzonder simpel kwam nogal wat kritiek. De teksten van ­Roman zijn van het kaliber: jonge vrouw uit hip New York die plezier heeft in koken en daar anderen graag van laat meeprofiteren. Een jonge hippe vrouw uit Amsterdam met dezelfde insteek moet het dan vertalen. Frisse receptuur, ­ no-nonsense teksten die recht uit het hart komen en plezier geven in de keuken. €27,99

Lekker thuis.

Glacerie.

Het boek heet echt Glacerie., oftewel de punt mag niet ontbreken van auteur Hidde de Brabander. Daarmee wil hij duidelijk aangeven dat we hier te maken hebben met een standaardwerk over ijs. Na een uitgebreide inleiding over de historie van ijs begint de receptuur met erg veel foto’s en korte en heldere beschrijvingen. IJsbereiding en alles wat daarbij komt kijken wordt uitgelegd. Van verdikkingsmiddelen en emulgatoren via de hoorntjes en wafels, sauzen en ­decoraties – alle ijssoorten komen aan bod. Het voor de hand liggende roomijs en waterijs, maar ook parfaits, schaafijs en stikstofbereidingen. Het laatste hoofdstuk geeft ­receptuur voor het bereiden van hartige ijssoorten, waardoor je kunt stellen dat Glacerie. inderdaad die punt achter de naam verdient. €39,99