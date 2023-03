Recensie ‘De wereld is een gerucht’: Nir Baram schreef betoverende contraroman

Jeruzalem Beeld Getty Images

Al na een paar bladzijden lezen in De wereld is een gerucht, de nieuwe roman van de Israëlische auteur Nir Baram, kun je een déja vu krijgen. De personages Jonathan en Joël, daar heb ik toch al eens over gelezen?

Klopt. Dat was in zijn vorige roman, het in 2018 verschenen Aan het einde van de nacht. Over de schrijver Jonathan die in een hotelkamer ontwaakt en zich herinnert dat hij mensen heeft verteld dat zijn vriend Joël dood is. Terwijl die nog leeft (om uiteindelijk zelfmoord te plegen).

In De wereld is een gerucht komen we diezelfde Jonathan (voor een deel het alter ego van Nir Bram) tegen, die kampt met een schuldgevoel over de dood van zijn vriend Joël. En we lezen, net als in zijn vorige roman, over de dood van zijn moeder, over zijn vader die in de politiek zit.

Dromenterugbrenger

Was in Aan het einde van de nacht een roman over de vriendschap tussen Jonathan en Joël (een personage gebaseerd op een goede vriend van Baram), De wereld is een gerucht zou je kunnen opvatten als een contraboek. Want Jonathan wil nu juist zijn herinneringen aan Joël zien kwijt te raken. En daarvoor wendt hij zich tot de ‘dromenterugbrenger’ Michaël, een goeroe-achtige man die echter ook herinneringen deels kan laten verdwijnen, of vergrijzen, zoals hij zelf zegt.

Iets dat gedoemd is te mislukken, want in zijn poging zich schoon te laten wassen, wordt Jonathan weer helemaal teruggeworpen naar de tijd dat hij en Joël in de wadi van een groene buitenwijk van Jeruzalem in hun verbeelding een eigen koninkrijk stichtten. En bijt hij zich vast in de allesbepalende driehoeksverhouding die later ontstond toen ze beiden verliefd werden op Tali, die bij hen op school zat.

Belangrijk in de roman is ook de relatie van Jonathan met zijn zoon Itamar. Het spel van de verbeelding speelt Jonathan nu met hem. Ze trekken denkbeeldige werelden op waarin ze volledig opgaan. En Jonathan is tegelijkertijd als de dood dat zijn zoon iets zal overkomen. Is Itamar de reïncarnatie van Joël?

Baram laat ons ernaar gissen, en weet in de soms betoverende roman waarin hij heden en verleden afwisselt, een nieuw licht op de geschiedenis van Jonathan en Joël te laten schijnen.