Rebecca (17) raakte ernstig gewond door een weggewaaid zonnepaneel: ‘Er zat een deuk aan de zijkant van mijn hoofd’

De destijds zestienjarige Rebecca van Mourik raakte ernstig gewond toen ze in februari op IJburg tijdens storm Eunice een weggewaaid zonnepaneel op haar hoofd kreeg. Ze herinnert zich niets meer van die dag. Samen met haar familie vertelt ze over de impact van het incident.

Langzaam loopt Rebecca de huiskamer binnen en neemt plaats op de bank. Uiterlijk lijkt er weinig aan de hand. Maar de gevolgen van het ongeval waren groot. Haar ouders zijn trots op Rebecca, die na een intensief revalidatieprogramma zo ver is gekomen, en spreken van engeltjes op de schouder. Rebecca wil graag vertellen hoe het met haar gaat, maar tijdens het interview luistert ze vooral naar het verhaal van haar ouders en haar tienjarige broertje Abel, die teruggaan naar die vrijdagmiddag 18 februari toen storm Eunice met windkracht 11 over Nederland raasde.

Het was omstreeks 16 uur toen Rebecca met haar opa en Abel hun hond Rakker uitlieten.

“Het waaide best wel hard. Rakker wilde terug naar huis maar liep toch mee. Het was eigenlijk wel leuk met die wind. Er waren meer mensen op de boulevard bij het water,” vertelt Abel.

Het drietal ging op weg naar de uitlaatplek aan de Bert Haanstrakade – het vaste rondje van Rebecca – en had Rakker aan de lijn. Abel liep voorop, daarachter Rebecca en daar weer achter opa. Abel: “Ik zag ineens een zonnepaneel naar beneden komen en op de grond vallen. Kort daarna hoorde ik achter me een doffe knal en zag ik dat Rebecca op de grond lag. Rakker was bang en schoot los. Ik was ook bang. Ik pakte Rakker en rende hard naar huis om mijn ouders te waarschuwen terwijl opa bij haar bleef. Ik zei thuis: ‘Rebecca is bewusteloos.’”

Ouders Roland en Mariëtte en hun oudste zoon Sunday (19) renden naar de kade, waar een toevallig passerende arts van de spoedeisende hulp van het UMC zich al over Rebecca ontfermde.

Mariëtte ging naast haar dochter op de grond zitten. “Ik praatte tegen haar. Ik zag dat ze met haar ogen knipperde en zei tegen haar: ‘We zijn er. Het gaat allemaal goed komen. We houden van je, meisje.’ Verder wilde ik niet denken.”

Roland: “Ik zag haar bewusteloos op de grond liggen, haar armen slap naast zich, wegdraaiende ogen. Ze was stervende.”

Week in coma

Rebecca zit bewegingsloos op de bank en kijkt voor zich uit. Uiterlijk onbewogen. Veel kan ze niet aan het verhaal toevoegen. De dag van het ongeval is ze helemaal kwijt. “Dat ik eerder uit school mocht en dat er een storm was, kan ik me niet herinneren. Ik zag later op mijn telefoon een foto van mijn praktische opdracht biologie. Ik moest die ochtend met ballonnen een long namaken.”

Rebecca had het paneel op haar voorhoofd gekregen en in haar val met haar achterhoofd een betonnen rand geraakt. Binnen tien minuten waren er twee ambulances en een traumateam van het VU-ziekenhuis. Een halfuur later lag ze op de operatietafel in het UMC. Haar schedel werd vanwege de vele puntbloedingen in haar hoofd verwijderd om de druk op haar hersenen te verminderen.

“De artsen vertelden dat het kritiek was. Een voorspelling deden ze niet. We moesten afwachten. Urenlang waren we daar, heen en weer lopend,” zegt Mariëtte.

Rebecca werd een week in coma gehouden. Haar ouders weken niet van haar zijde. Mariëtte: “Ze was heel onrustig. Ze had een infuus en een kraag om haar nek, haar armen waren vastgebonden zodat ze niet kon bewegen.”

Roland lichtte intussen de Nigeriaanse familie in van Rebecca, die in 2010 op haar vijfde samen met haar twee jaar oudere broer Sunday door het gezin Van Mourik was geadopteerd. “Ik heb meteen haar oudste zus gebeld en gezegd dat het er slecht uitzag. Haar zus begon meteen aan de telefoon te bidden,” zegt Roland geëmotioneerd.

In de maneschijn

Op de vijfde dag begon Rebecca ineens een liedje te neuriën: In de maneschijn. Mariëtte: “Ik zong zachtjes mee. Ineens zei ze: ‘Wat is dat? Zo mooi!’”

Roland: “Het snelle handelen van iedereen had haar leven gered.”

Toen Rebecca, die verschoven nekwervels had opgelopen, na een week uit coma kwam, brak het spannende moment aan. De neurochirurg feliciteerde haar ouders omdat ze haar armen en benen kon bewegen en kon horen.

Rebecca zelf wilde al snel weten wat er aan de hand was. “Beetje bij beetje vertelden we het verhaal. Dat ze een ongeluk had gehad, haar hoofd had beschadigd en een helm moest dragen. Ze nam het aan als een feit. Ze was altijd al introvert,” zegt Mariëtte.

Rebecca: “Ik was bezig met mijn herstel en was helemaal op mezelf gefocust.”

Ze werd om te revalideren overgeplaatst naar Emma Acuut, de verpleegafdeling van het Emma Kinderziekenhuis (UMC). In april ging ze naar het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, een revalidatiecentrum voor jongeren met ernstig hersenletsel, waar ze vier maanden aan haar lichamelijke en mentale herstel werkte.

Rebecca : “Ik moest leren lopen, trap op, trap af, tegen een bal schoppen. Voetbal en atletiek zijn mijn grote hobby’s. Ik dacht: als ik mijn benen niet kan bewegen, kan ik al die leuke dingen niet meer doen.”

Stapje voor stapje ging ze vooruit. Al is ze er nog lang niet. Het herstelproces duurt twee tot drie jaar. Roland: “Ze heeft nog moeite met haar concentratie, haar gehoor is sterk verminderd en ze heeft afasie.”

Mariëtte: “Soms moet ze woorden twee keer lezen en ze moet hoofd- en bijzaken leren onderscheiden.”

“Ik heb nog steeds logopedie, soms weet ik alleen de eerste letter van een woord of soms zelfs een woord helemaal niet of zeg ik een ander, verkeerd woord. Ik vind het vervelend, maar heb er vertrouwen in,” zegt Rebecca, die dit jaar drie grote operaties heeft ondergaan. De laatste betrof een ooroperatie, omdat ze aan één oor slechts dertig procent hoorde.

Tentamens

Ze heeft haar school weer opgepakt. Ten tijde van het ongeluk zat ze in de havo-eindexamenklas op het IJburg College. Ze had mooie cijfers gehaald voor haar tentamens in de eerste en tweede periode. Deze cijfers mag ze laten staan. Om te oefenen, deed ze toch dit jaar mee aan de tentamens. Voor het tentamen tekstverklaren, onderdeel van het vak Nederlands, waarvoor ze vorig jaar nog een 8 haalde, behaalde ze dit jaar een 3,5. “We gaan zien hoe het gaat,” zegt Rebecca kalm.

Ook haar ouders blijven er rustig onder. Mariëtte: “We kijken of ze haar havodiploma haalt of toch een andere koers moet varen. We kijken er realistisch naar.”

Roland: “Ik ben wel bezorgd over of ze helemaal herstelt.”

Rebecca: “Ik zet mijn beste beentje voor. We zien wel.”

De gebeurtenis had grote impact. Het hele gezin heeft EMDR-therapie gehad om het trauma van het ongeval te verwerken. “Het haalt de scherpe kantjes ervan af,” zegt Mariëtte. “Het vliegt je niet meer aan. Het haalt de heftige emotie weg.”

Roland: “De beelden komen niet meer terug.”

Rebecca ontving na het ongeluk veel briefjes, kaartjes, bloemen en cadeautjes van klasgenoten en vriendinnen. Haar twee boezemvriendinnen Zohra en Melody kwamen vaak op bezoek en beurden haar op. Het was fijn voor Rebecca om met ze op te trekken.

“Er zat een deuk aan de zijkant van mijn hoofd. Mijn ouders en de dokters zeiden dat dat niet opviel. Ik vroeg het aan een van mijn vriendinnen. Zij zei: ‘Het is wel te zien, maar het valt niet op.’”

Haar ouders zeggen dat Rebecca enorm veel geluk heeft gehad. “Het is een wonderbaarlijk herstel als je ziet waar ze vandaan is gekomen. Vele engeltjes hebben haar geholpen,” zegt Roland.

Rebecca veert op. “Het was heel ernstig. Ik had veel bloed en zat op het randje. Het was heel close. Ik ben blij dat Abel bij me was en dat de arts die langsreed snel bij me was.”

Met haar broertje heeft ze een nog sterkere band gekregen. Mariëtte: “Abel is heel zorgzaam voor Rebecca en omgekeerd. Met sinterklaas trok hij haar lootje en kocht hij een heleboel cadeautjes voor haar.”

Over het ongeval loopt nog een juridische procedure tegen de eigenaar van het zonnepaneel en de installateur.

Beeld Chris en Marjan

Terugblik Mijn hoogtepunt “Dat ik na de operatie van mijn schedel eind juni mijn helm niet meer hoefde te dragen en dat de hoofdpijn verminderd was.” Mijn dieptepunt “Dat het zonnepaneel op mijn hoofd terechtkwam.” Persoon van het jaar “Ikzelf en Abel.” Wat zal je het meeste bijblijven? “De steun en therapie van de fysiotherapeut en logopediste van het Daan Theeuwes Centrum.” Wat hoop je niet meer terug te zien “De operatiekamer.”