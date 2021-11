Rapper Tur-G wil jongeren aan het denken zetten over online shaming

Beeld Shutterstock

Heb je zelf met online shaming te maken gehad?

“Ik ben niet zelf geshamed, maar heb wel een incident in mijn directe omgeving meegemaakt. Dat zat me dwars. Omdat muziek mijn uitlaatklep is, besloot ik er een aantal nummers over te schrijven.”

Kun je meer vertellen over wat er is gebeurd?

“Dat is privé. De nummers zijn realistische fictie: losjes gebaseerd op haar verhaal. In het nummer Screenshot wordt een meisje exposed, een naaktfoto van haar wordt op het internet verspreid en ze wordt gechanteerd. Daarna volgen drie nummers met meerdere boodschappen, ik kon het onmogelijk in een nummer proppen.”

Zoals?

“Vandaag wordt nummer twee uitgebracht: Screenshot #2. Daarin leg ik uit hoe alles tot stand is gekomen. In het derde nummer, Niet perfect, spreek ik mensen aan die zo’n screenshot doorsturen. Het internet is gevaarlijk en je weet niet bij wie het terecht komt. Het vierde nummer heet Ik hou van jou. Daarin zeg ik: hey, zorg dat je jezelf aan het eind van de dag in de spiegel kunt aankijken en van jezelf kunt houden.”

Denk je hiermee het verschil te kunnen maken?

“Ik hoop het. Ik vind het belangrijk me in te zetten, zo maakte ik vorig jaar een drill tegen geweld. Naast deze nummers ga ik samen met Swazoom Welzijn workshops geven en met jongeren in gesprek in buurthuizen en op scholen.”

Wat zou jij doen als je zo’n foto ontvangt?

“Recent nog kreeg ik een video doorgestuurd waarvan ik niet gediend was, maar dat zeg ik dan ook gewoon. Dat zouden meer mensen mogen doen.”