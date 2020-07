Rapper Jantje: ‘Lijp, ineens had ik tienduizend volgers’

Jantje maakt met manager Caio Silva een videoclip voor YouTube. ‘Misschien ga ik hiermee geld verdienen. Anders ga ik corporate life.’ Beeld Julie Hrudova

Jantje van Overeem (22), artiestennaam ‘Jantje’, studeert econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en is rapper. Gewoon omdat hij dat fatoe vindt, af en toe een beetje spitten. Het begon allemaal een paar jaar geleden. Hij deed mee aan de rapchallenge van Parratv, een Nederlandse hip­hopwebsite. Je moest een korte video maken waarin je over een beat rapt, Parratv deelde de drie beste inzendingen op zijn sociale media. Jantje werd gepost en kreeg er ineens duizend volgers bij op Instagram. “Dat was echt helemaal sick. Ik vind het aantal volgers niet belangrijk, maar het was wel fatoe, zo van what the fuck, what the fuck. Een bevestiging dat het goed was wat ik maakte.”

Niet lang daarna postte Parratv weer een filmpje van ­Jantje. “Helemaal lijp, steeg ik ineens naar tienduizend volgers, ofzo. Ik werd ook nog geconnect door Negativ. ­Holy shit, dacht ik toen. Ik had nog nooit gechilled met een bekende Nederlander.”

Het is maandagavond rond zessen, Jantje is in de Amsterdamse binnenstad met zijn manager Caio Silva (23). Ze gaan een ­videoclip opnemen. Jantje heeft geen idee wat Caio van plan is, hij weet alleen om welk nummer het gaat. Caio zegt dat het wel goed komt. “Het wordt een basic clip. Je moet al die harde lines gewoon in de camera spitten.”

Silva was hiervoor mede-eigenaar van Framez Productions, hij regisseerde muziekvideo’s voor de grootste Nederlandse hiphopnamen. Ongeveer een jaar geleden vond hij het tijd voor wat anders. Tegelijkertijd leerde hij via gemeenschappelijke vrienden Jantje kennen. Hij vond zijn raps hard. Nu probeert hij Jantje op weg te helpen. Hij weet hoe de hiphopscene werkt, zet lijntjes uit binnen zijn netwerk, zet een plan op voor de toekomst en regisseert alle videoclips. Jantje: “Caio kan meteen zien of iets hard is, of niet.”

Volgers verzamelen

Het plan is om via het YouTubekanaal van Jantje volgers te verzamelen. Ze willen elke week een videoclip of humoristische sketch posten. Want Jantje houdt niet alleen van rappen, maar ook van acteren. Hij heeft drie jaar op de Amsterdamse Jeugdtheaterschool gezeten. “Ik hou van totaal ­absurde, contrasterende shit. Dat een klein jongetje van veertien onschuldig kattenkwaad uithaalt bij zijn buurman en dan ineens iets extreems doet, zoals een mes in zijn borst steken.”

Jantje zit niet bij een label, treedt nog niet op en brengt voorlopig geen album uit. Wel heeft hij 30.000 volgers op Instagram. Zijn korte video’s worden tienduizenden ­keren bekeken. Volgers vinden hem ‘fucking hard’, vergelijken hem met rapper Kaascouse en taggen @rotjoch op Instagram omdat ze Jantje bij 101Barz (hiphopprogramma op YouTube van BNNVara) willen zien. Wie daar mag optreden, weet dat zijn rapcarrière een serieuze vlucht kan ­nemen.

Voor vanavond heeft Silva wat vrienden uitgenodigd die komen helpen met de videoclip. Artemy Evdokimov (21) schiet foto’s voor de ­behind the scenes. Hij heeft zijn vriendin Sarah Monné (19) meegenomen. Ze gaat wel vaker mee. “Een videoclip is vooral lang wachten en weinig actie, maar wel gezellig.”

Silva installeert zijn camera op de hoek van de straat. Dan voegt hij zich bij de rest van de groep. Hij geeft zijn mobieltje aan Sarah. “Pokkoe,” roept Silva, en Monné klikt op play. Het rapnummer van Jantje knalt uit de box. ­Wanneer de tekst begint, draait Jantje zich om en stapt, hevig gesticulerend, met grote passen naar de camera. Hij rapt de eerste lines van zijn nummer mee: “E yo luister dit is Jantje door je box boy. Mijn bars die zijn binnen. Ik breek een Bastiën beat blaffend doormidden. We lachen, we drinken, we atten, we sippen, we vallen. We worden brakkig wakker en dan kan de dag weer beginnen. Ik doe het voor de grap en bovendien heb ik de minst achterlijke teksten van de scene. Ik neem echt mijn tijd voor die shit ik wil het clean hebben, en me hersens zijn bol jullie kunnen nog net tot tien tellen.”

Dat doen ze drie keer over. Dan is Silva tevreden. En als hij tevreden is, is Jantje dat ook. Ze lopen de hoek om, zoekend naar een volgende locatie. Er zijn pas twintig seconden gefilmd.

“Weet je wat me hard lijkt,” zegt Jantje tegen Evdokimov, “dat twee rappers tegelijkertijd met een pokkoe komen en dan elkaars clip gaan doen.”

Evdokimov lacht en neemt een hijs van zijn sigaret. “Of je flipt het helemaal en gaat ghostwriten voor Young Ellens ofzo. Komt ie ineens met diepe teksten, je weet toch. Maatschappelijke problemen, dit, dat, vocabulaire 110, je weet toch.”

Jantje knikt. “Dat zou keihard zijn.”

Random fans

Volgens Silva ziet Jantje er niet uit als iemand waarvan mensen verwachten dat hij harde bars kan spitten. Dat verklaart misschien deels zijn populariteit. Hij is anders dan de meesten. “Je bent als student lijp lyricaal, bent diep in je lines,” zegt Silva tegen Jantje. “Vergelijk het met die raps die andere rappers opstuurden voor die challenge. ‘Ik heb een shankie op de heup,/ doe een ov op de straat.’ Dat soort shit, snap je?”

Dat vindt Jantje ook irritant. “Veel rappers komen met een line en de line die daarop volgt gaat over totaal iets anders. ‘Ik ben aan het chillen in de club. Ik zit diep in d’r kut.’ Dat heeft niets met elkaar te maken. Het rijmt alleen.”

“Trouwens,” zegt Silva. “De eerste boeking is net binnen. Een guy die is afgestudeerd op het vwo en Jantje op zijn feest wil hebben.” Jantje lacht. “Ik zit wel een beetje in die hoek. Veel fans heten Floris ofzo, zo’n zieke tattanaam. Maar niet alleen studenten checken mijn muziek. Het is random.” Silva: “Laatst toch, twee Marokkaanse Nederlanders op de scooter die riepen: ‘Jantje, fakka broer’.”

Driedelig pak

Silva zoekt weer een nieuwe plek om te filmen. Had Evdokimov het niet over een pleintje? “Hé Artemy,” roept Silva. “Waka naar die ene spot en onderweg shoppa.”

Een paar minuten later komen ze aan bij het pleintje in de Tuinstraat. Vanaf daar is er uitzicht op een grote muurschildering van Piet Parra, geïnspireerd op een dichtregel van een leerling van de aangrenzende Theo Thijssenschool. Hard, vindt Silva.

Silva filmt een paar shots van Jantje op het plein. Dan ziet Jantje een fiets staan. “Zal ik die anders optillen? En dan tos ik hem.” Silva zegt dat Jantje die fiets wel boven zijn hoofd kan houden terwijl hij rapt. “Als je baas bent tos je hem, maar dat is aan jou, man.”

Niet veel later staat Jantje te rappen met de fiets boven zijn hoofd. Daarna zet hij de fiets neer en bekijkt met Silva het resultaat. “Is dit geen stoerdoenerij?” vraagt Jantje. “En doe ik tijdens het rappen niets raars met mijn armen?”

Silva vindt van niet. “Het staat er goed op.”

“Dan is het goed,” zegt Jantje.

Zo struinen Jantje, Silva en hun vrienden nog een paar uur door de stad. Monné klikt telkens op play wanneer ­Silva ‘pokkoe’ roept, Evdokimov laat zijn joint losjes op zijn lip hangen terwijl hij foto’s maakt, Jantje spit zo hard mogelijk zijn bars in de camera en Silva blijft nieuwe locaties zoeken voor de volgende twintig seconden.

De videoclip moet over een week of vijf op het YouTubekanaal van Jantje verschijnen. Dan is het afwachten wat er gebeurt. Jantje: “Misschien ga ik hier geld mee verdienen, misschien kijkt er over een tijdje wel niemand meer naar. Dan ga ik gewoon corporate life. Driedelig pak aan. Is ook fatoe.”

Rappersjargon Bars: (muziek)regels

Fakka: alles goed?

Fatoe: grap/grappig/lol

Hard: tof/leuk

Line: tekstregel uit een rap

Ov: overval

Pokkoe: liedje

Shankie: (zelfgemaakt) steekwapen

Shoppa: coffeeshop

Sick: gaaf

Spitten: rappen

Tatta: witte Nederlander

Tossen: (weg)gooien

Waka: lopen