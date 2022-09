Rapper Doevoe rapt over het leven op straat met een duivenmasker

Rapper Doevoe, geboren en getogen in De Pijp, krijgt steeds meer bekendheid met zijn pakkende lyrics over het leven op de straat en zijn duivenmasker. ‘Ik hoop met verschillende artiesten samen te kunnen gaan werken.’

Wat heb je met duiven?

“Niet heel veel, behalve dat ze vrij zijn om een beetje rond te fladderen. Duif, verbasterd tot doevoe, is de bijnaam die ik van vrienden kreeg omdat ik altijd overal aan kom vliegen om een graantje mee te pikken.”

En dus treed je op met een duivenmasker.

“Ik hoef niet zo nodig herkend te worden, het moet draaien om mijn muziek. Ik was zelf al een masker gaan knutselen, maar dat leek meer op een papegaai, tot een vriend van me een duivenmasker vond, gewoon bij AliExpress. Inmiddels draag ik een masker dat speciaal voor mij gecustomized is.”

Je tracks gaan onder meer over de tijd dat je vastzat.

“Ik twijfelde of ik daar nog iets over moest zeggen, want ik wil dat leven niet verheerlijken en ik heb er al genoeg over gezegd. Ik heb er nog een track over gemaakt, First Day In, om zo die periode af te sluiten. Muziek maken is de enige manier waarop ik mijn geld wil verdienen.”

Wat kunnen we de komende tijd van je verwachten?

“Ik ben net door het asbest heen, maar ik ga door het plafond; eerst komt de mixtape Voedoe Volume 3 uit, en ik ben bezig met mijn eerste album Vliegende Rat. Ik hoop met verschillende artiesten samen te kunnen gaan werken, niet alleen met rappers, maar ook met volkszangers. Mijn vader komt uit Senegal, mijn moeder is Surinaams-Nederlands, maar ik voel me honderd procent Amsterdammer. Het leven in de stad en De Pijp, waar ik vandaan kom, blijft mijn grootste inspiratiebron. De Pijp is leip.”