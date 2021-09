Rapper Dio is de allereerste groenburgemeester van Amsterdam: ‘We moeten over een drempel heen’

Dio: ‘Het voornaamste doel is straten vergroenen die dat hard nodig hebben.’ Beeld Manon van der Zwaal

Erebaantje of pr-schnabbel?

“Voor mij is het een erebaan. Ik vind de titel best iets groots, dat moet je kunnen dragen.”

Hoe word je groenburgemeester?

“Ik werd gevraagd en dat vond ik een hele eer. De afgelopen jaren ben ik mij steeds meer gaan interesseren in natuur en de impact die wij daarop hebben. Het gaat niet goed met de wereld en veel mensen willen wat doen, maar moeten eerst over een drempel heen. Als groenburgemeester is het mijn taak om mensen enthousiast te maken en te verbinden. Dat is iets wat ik kan, dat doe ik met mijn muziek ook.”

Wat staat er op het programma?

“Het voornaamste doel is straten vergroenen die dat hard nodig hebben. Een groene straat ziet er niet alleen gezellig uit, maar zorgt ook voor meer biodiversiteit en brengt een buurt bijeen, omdat ze het groen samen verzorgen. Voor de Orteliusstraat is er een team van experts samengesteld die hebben gekeken naar de meest duurzame optie om de straat te vergroenen, zonder dat het binnen een maand of twee weer verdwijnt. Woensdag gaan we beginnen.”

Ik kan me voorstellen dat mensen denken: zeg groenburgemeester, mijn straat kan ook wel wat groen gebruiken.

“Mijn inbox op Instagram zit vol met aanvragen. Ik ga kijken waar we met een handje of plantje kunnen helpen.”

Bent u als burgemeester van het delegerende soort, of steekt u woensdag ook zelf de handen uit de mouwen?

“Dat is wel de bedoeling, ja. Dat vind ik ook leuk. Ik ga niet een lint doorknippen en er gelijk vandoor.”