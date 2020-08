Rapper Def P: ‘Hippe uitgaanstenten zijn nooit mijn pakkie-an geweest’

Pascal Griffioen. Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“Het Oostelijk Havengebied. Een relaxte buurt, vooral met dit weer. Ik heb bijna in alle stadsdelen gewoond en heb hier wel mijn draai gevonden. Mijn dochters hebben het hier goed, het is één groot pretpark. We wonen aan een gracht, met zwemsteigers en zwemladders langs de kant en veel waterrecreatie.”

Laatste keer de stad uit

“Ik heb altijd gezegd: ik ben geboren in Amsterdam en ga hier ook dood. Maar hoe ouder ik word, hoe interessanter ik het vind om misschien een keer op een tropisch eiland te wonen, of ver weg op een boerderij. Ik vind de stad nog steeds te gek en het lijkt me geen straf hier altijd te wonen, maar een huisje aan zee op mijn oude dag… Ik sluit het niet uit, terwijl ik dat in mijn jonge jaren wel deed. Ik ben ruimdenkender geworden.”

Kroeg

“Bombarie, ook lekker in de buurt. Er hangt veel toffe, interessante kunst. Ik ben niet zo’n kroegtijger, het boeit me niets, in de kroeg hangen. Ik ga denk ik drie keer per jaar een biertje drinken in de kroeg, en dat is dan altijd bij iets makkelijks wat in de buurt is. Wel heb ik elke maand mijn vaste avond bij broedplaats Vrankrijk. Ze organiseren daar een hiphopfeest, De Rauwe School. Een van de betere feesten van de stad.”

Mooiste brug

“Ik hou van oude bruggen. Bijvoorbeeld die statige brug bij het Amstelhotel met Amsterdamse schilden en duivelskoppen. Vanuit mijn atelier kijk ik uit op die hoge, rode brug bij de Panamakade, in de volksmond ook wel de Pythonbrug genoemd, want hij lijkt van afstand op een achtbaan. In de zomer springt de hele buurt er vanaf, alsof het een duikplank is.”

Restaurant

“De Oceaan, daar woon ik vlakbij. Het is een beetje het strandpaviljoen van de buurt. Een oud gebouw, veel hout, oude meubelen, een buitenterras. Heel chill om daar aan het water te zitten, met uitzicht op een jachthaven. Het eten is simpel maar doeltreffend.”

Wil niet dood gevonden worden

“In zo’n popiejopie discotheek met van die vrijgezellenavondclubjes. Hippe uitgaanstenten zijn nooit mijn pakkie-an geweest, ook als puber heb ik die vermeden als de pest. Ik zoek liever de alternatieve sfeer op. Ik krijg helemaal de kriegel van die bonkende feesttenten met van die platvloerse, nietszeggende muziek.”

Wil altijd nog

“Het is geen must, maar wel een droom om een atelier in een winkelstraat te hebben. Een semidrukke straat, af en toe wat bekijks, dat iemand soms een schilderij koopt. Mijn online shop loopt heel lekker, maar een fysieke winkel is wel cool voor een schilder.”

Ik voel met Amsterdammer, omdat

“Ik niet anders gewend ben. Ik voel me juist niet echt Nederlander, of Europeaan. Als ik in het buitenland een groep Nederlandse toeristen tref, schaam ik me eerder dan dat ik denk: ik ben ook Nederlander.”

Kerk of monument

“De Westertoren heb ik denk ik wel het vaakst geschilderd van allemaal, dat is een mooi iconisch beeld van Amsterdam.”

Mooi lied over Amsterdam

“Origineel Amsterdams natuurlijk, mijn enige hit in twintig jaar Osdorp Posse.

Ik speel hem nog steeds live op het podium. Heel soms draai ik hem, om de tekst goed in mijn hoofd te prenten. Dat is het lullige van rap: de zinnen volgen elkaar zo snel op, als je het even niet weet, valt heel je nummer als een kaartenhuis in elkaar.”

Favoriete Amsterdammer

“Haring Arie, een analfabete schrijver. Hij heeft allerlei bizarre streken uitgehaald in het nachtleven, en heeft daar fantastische en hilarische verhalen over. Hij kon heel beeldend vertellen. Ik denk dat er een journalist bij hem is gaan zitten die heel snel heeft meegetikt.”

Favoriete modewinkel

“Ze zijn allemaal even erg. Ik koop nooit kleren. Als ik echt iets nodig heb, doe ik dat online. Ik vind het verschrikkelijk, in zo’n winkel een spijkerbroek passen, dat hokje uitkomen, dat is echt niet mijn ding. Het boeit me allemaal geen reet, ik wil gewoon iets makkelijks dragen. De laatste tijd schilder ik veel, dus komen er verfvlekken op alles wat ik draag.”

Uitgaan

“Ik ga vaak naar concerten in Paradiso en de Melkweg. Meestal hiphop, maar ook naar rock, metal en reggae. Ik hou van alle genres, behalve house en hoempapa.”