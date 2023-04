Raounak Khaddari (29) schreef een boek over vriendschap: ‘Ik ben het leukst en het minst leuk bij mijn ware vrienden’

Nadat journalist Raounak Khaddari (29) met een appje een vriendschap verbrak, bleef het knagen: had ze het anders moeten doen? Was ze een slechte vriend? En wat is eigenlijk nodig voor een goede vriendschap? Ze schreef een boek over wat vriendschap is en hoe we betere vrienden worden, voor elkaar en voor onszelf.

Sommige vrienden zijn er voor het leven, anderen voor even. En dat is oké, weet Raounak Khaddari nu. Toch was ze daar graag eerder ­achter gekomen. Voordat ze het in de groepsapp ‘uitmaakte’ met twee vrienden. En voordat ze een vriendschap liet verwateren omdat zij en een vriendin uit elkaar waren gegroeid.

“Ik wist niet eens dat je een vriendschap kon uitmaken, al helemaal niet om die reden,” vertelt Khaddari. “Achteraf hadden we het op een ­fijne manier kunnen laten eindigen, maar wij hebben er zo lang aan getrokken dat het voor niemand meer leuk was.”

Met haar boek hoopt ze lezers bewust te laten nadenken over de rol die vriendschappen in hun leven spelen.

Wat maakt vriendschappen zo’n interessant onderwerp?

“Ze zijn onmisbaar in onze levens, en toch leren we weinig over. Op de basisschool leren we wel dat we niet met iedereen vrienden hoeven te worden, maar niet hoe je een goede vriend kunt zijn, of wat dat inhoudt. En we krijgen mee dat we niet moeten ruziën, terwijl ruziemaken soms juist heel goed is. Tijdens mijn onderzoek voor dit boek ontdekte ik gaandeweg hoe interessant en complex vriendschap kan zijn.”

Welke rol kunnen vrienden ver­vullen?

“Aristoteles onderscheidt drie soorten vriendschappen: de func­tionele vriendschap, de vriendschap die is gebaseerd op plezier en de ware vriendschap. Bij die eerste hebben mensen elkaar nodig bij wat ze doen en ontstaat daar iets extra’s uit; denk aan collega’s die buiten werktijd afspreken. Bij de tweede staat vaak een activiteit centraal – de hardloopvriend, de bioscoopvriend, de kroegvriend. En met de ware vriend deel je verdriet, vreugde, persoonlijke dingen. Die verschillen vond ik een bevrijdende ontdekking; je hoeft dus niet alles in één persoon te vinden, zoals ik heel lang dacht.”

Is een ware vriend belangrijker dan een sportvriend?

“Zeker niet, ze zijn complementair. We hebben ze allemaal nodig. Door ons te omringen met anderen voelen we ons onderdeel van een groter geheel. Dat is een belangrijke functie van vrienden. Ze geven je het gevoel dat je wordt gezien, dat je op iemand kunt terugvallen. In mijn boek gebruik ik de metafoor van een matras waarop je tot rust kunt komen en je schouders kunt laten hangen. Je hoeft vrienden trouwens niet dagelijks te spreken of wekelijks te zien. Weten dat er iemand voor je is, is genoeg.”

Wat is nodig voor een goede vriendschap?

“Er zijn drie basisbeginselen, waarvan absolute vrijheid de eerste is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld familiebanden ga je niet met elkaar om omdat het erbij hoort; je kiest voor een vriend en kunt de band ook ­verbreken. Vriendschappen hebben geen formele structuur, we zijn vrij om een vriendschap zelf vorm te geven. Het is dan ook waardevol er bewust over na te denken hoe je dat wil doen. Het tweede beginsel is absolute gelijkwaardigheid. Vrienden mogen niet van elkaar afhankelijk zijn zoals een ouder en kind of werkgever en werknemer dat zijn. En dan is er nog wederkerigheid: tijd en energie in elkaar durven investeren, ook al weet je niet zeker of je die ooit van de ander terugkrijgt. Vind je deze eigenschappen niet terug in een vriendschap, maak het dan niet meteen uit, maar denk na over wat die vriendschap je wél geeft. De per­fecte vriendschap bestaat niet.”

En als je concludeert dat je er niet mee verder wil?

“Dan kun je met respect uit elkaar gaan. Om echt goede relaties te onderhouden, moeten we keuzes maken. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om tijd te maken voor mijn ouders, neefje, vriend en goede vrienden. Als ik een vriendschap loslaat die alleen maar energie kost, kan ik hen meer aandacht geven. Zo’n keuze maak je dus ook voor die ander. Niemand zit te wachten op een vriendschap die onoprecht is. ‘Vriendschappen’ zou een werkwoord moeten zijn: hoe bewuster we met vriendschappen omgaan, hoe beter we erin worden.”

Even goede vrienden verschijnt 25 april. Hieronder kun je alvast een deel ervan lezen.