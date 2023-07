Ramses Shaffy komt weer tot leven in een wandeling

Daan Bartels met Ramses Shaffy in 2004. Beeld privéfoto

Waarheen wandelen we?

“We wandelen langs huizen, theaters en cafés, uiteraard, die iets met Ramses te maken hebben. Ook komen we langs plekken waar hij een lied heeft geschreven, zoals Felix Meritis, destijds het Shaffy Theater. Daar op het dak schreef hij Ik denk over je na, Amsterdam. We lopen zes kilometer.”

Wanneer?

“De belangrijkste wandeling is op 29 augustus, Ramses’ negentigste geboortedag, maar die wandeling is helemaal volgeboekt. Alle andere wandelingen zijn ook vol, maar ik organiseer nog wel privéwandelingen voor groepjes.”

Shaffy leeft?

“Ja. Ik merk dat ook jonge mensen zijn werk bewonderen. Ze kennen het omdat er covers van zijn liedjes uitkomen, of omdat hun ouders hun platencollectie cadeau doen aan de kinderen. Jongeren komen ook op de wandelingen af.”

Waarom bent u de aangewezen gids?

“Als jongere was ik Frank Boeijen-fan, en die werkte op een zeker moment samen met Liesbeth List, zo leerde ik haar werk, en later haarzelf kennen. Voor Liesbeth maakte ik een website, en zo heb ik Ramses een paar keer meegemaakt. Ik zou hem ook een keer interviewen, maar toen had hij meer zin om een wijntje te drinken.”

Wat is uw favoriete Shaffy-plek?

“Een bankje aan de Oude Schans, waar hij, naar eigen zeggen, midden in de nacht Het is stil in Amsterdam schreef.”

U maakt ook Annie M.G. Schmidt- en Liesbeth Listwandelingen, en voorheen die van Wim Sonneveld, Rob de Nijs en Ciske de Rat. Wie volgt?

“Het is: wat volgt. Ik ga een mooi boekje schrijven over de plekken waar we langs zijn gewandeld, zodat iedereen kan genieten van deze verhalen.”

https://hetlied.nl/wandelen-met-daan/