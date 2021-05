Rachid Kaddour van Slagerij Kaddour: ‘Mensen willen uitdagende stukken vlees’

Rachid Kaddour (43) van Slagerij Kaddour. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“Het zijn onzekere tijden. Omdat wij een essentiële winkel zijn hoefden we niet dicht, maar toch zorgt corona voor veel onrust. Medewerkers zijn vaker ziek en het is lastig om de roosters rond te krijgen. Tijdens de eerste lockdown merkten we dat klanten soms bang waren om naar de winkel te komen. Dat is nu minder.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Ik verwacht niet dat corona snel zal verdwijnen. Misschien krijgen we wel nog een lockdown. Wij blijven ons voorlopig richten op het creëren van een veilige winkel voor klanten en medewerkers. Iedereen moet zich fijn voelen in onze slagerij.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Nu de horeca gesloten is, gaan mensen thuis meer koken. Zij komen dan bij ons voor ingrediënten van restaurantkwaliteit. Dankzij de grotere vraag naar luxe vlees hebben we nieuwe producten kunnen ontwikkelen. We verkopen sinds kort bijvoorbeeld kant-en-klaar opgemaakte bordjes carpaccio.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Vanwege de lockdown heeft iedereen meer tijd en energie om aan de slag te gaan met uitdagende stukken vlees. Mensen die eerst alleen gehakt kochten komen nu voor tomahawk steak of côte de boeuf. Ik vind het leuk dat mijn klanten meer durven. In de winkel worden we regelmatig gevraagd om advies en recepten. ­Later krijg ik dan via Instagram foto’s toegestuurd van een mooi opgemaakt bordje. Dit contact met de klanten kan mij enorm opvrolijken.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Het was hard werken tijdens de lockdown. Dankzij de mondkapjes misten onze medewerkers een stukje non-verbale communicatie: vriendelijk naar elkaar glimlachen gaat niet meer. Ook leidde het tot onrust in de winkel. Soms worden klanten boos als wij hen vragen een mondkapje te dragen. Als corona voorbij is, heb ik vooral behoefte aan ontspanning. Ik wil uit eten in een goed restaurant en misschien een keer naar een pretpark.”

