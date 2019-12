Rabbijn Tamarah Benima: ‘We geven bizar veel uit aan Koninklijk Huis’

Tamarah Benima. Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“De Ysbreeker, niet zozeer om het eten, maar vanwege de historie van het gebouw. Voor de oorlog hadden Joodse en socialistische politieke verenigingen daar hun vergaderingen. Toen ik in 1980 begon als journalist bij het Nieuw Israëlietisch Weekblad, schreef ik mijn eerste artikel over deze plek. Ik ga er niet vaak heen, maar heb er toch een band mee.”

Favoriete winkel

“Dr. Shoe in de Rijnstraat. Ik heb Italiaanse rode laarsjes met bloemen erop gestikt, die ik al vijf jaar dag in, dag uit draag. Van echt iedereen krijg ik er commentaar op omdat ze zo bijzonder zijn. Steeds als ik denk dat ze hun beste tijd hebben gehad, lapt meneer Blommestein van Dr. Shoe ze weer op.”

Beeld Lin Woldendorp

Kapper

“Pieter, die samen met zijn broer Kees kapperszaak De Cirkel runt in de Tweede Egelantiersdwarsstraat. Heel af en toe ga ik vreemd, maar ik kom altijd weer bij Pieter terug.”

Beeld Lin Woldendorp

Ergste horeca-ervaring

“Ik vind de bediening bijna overal in Amsterdam dramatisch. Je moet zo ongeveer zelf komen vertellen dat je er bent, en heb je besteld, dan vergeten ze vervolgens wat je wilde hebben. Zelfs in het Amstel Hotel is het verschrikkelijk. Bij Meatless District snappen ze het wel. Ze zijn aardig en de bediening is er in orde.”

Monument

“De Uilenburger Synagoge. De Joodse gemeente waar ik leiding aan geef, Beit Ha’Chidush, heeft daar haar diensten en feesten. Het gebouw stamt uit de achttiende eeuw en is relatief klein. Het mooiste vind ik het groene balkon en de manier waarop het licht naar binnen valt.”

Mooiste brug

“Alle bruggen over het Noorder en Zuider Amstelkanaal. Een paar jaar terug was er met Open Monumentendag een boottocht langs deze bruggen. Echt een geweldige ervaring. De bruggen zijn gemaakt door dezelfde ontwerper, Piet Kramer, en toch zijn ze allemaal anders.”

Beeld Lin Woldendorp

Een avond stappen met

“Joop van den Ende, omdat hij veel voor de stad heeft gedaan. Kijk naar het DeLaMar Theater. Ik zou graag lekker met hem en z’n vrouw willen eten en een open en diepgaand gesprek willen hebben. Ook al ben ik journalist, ik zou niets publiceren.”

Museum

“Het Rijksmuseum. Ik ben dol op de afdeling Middeleeuwse kunst, en in het bijzonder op de Mariabeelden uit die tijd. Ik zou er zelf nooit eentje in mijn huis zetten, maar vind ze prachtig.”

Favoriet vervoermiddel

“De auto. Niet het meest handige, maar ik doe er bijna alles mee. Als ik vrienden op leeftijd, die in het centrum wonen, moet ophalen of ergens naartoe moet brengen, kan dat echt niet op de fiets.”

Begraafplaats

“De Nieuwe Oosterbegraafplaats. Er is een prachtige bomentuin en sinds januari dit jaar heeft mijn Joodse gemeente er een eigen grafveld. Hier kunnen Joden (ook zogeheten ‘vader-Joden’) en hun niet-joodse partners en kinderen begraven worden. Dat kan nergens anders in Nederland. Met een paar anderen heb ik me ingezet om hier subsidie voor te krijgen, en ik ben trots dat dat is gelukt.”

Favoriete modewinkel

“Ik houd niet van winkelen, maar als ik bij de kapper ben geweest, ga ik soms even langs Bellefleur/Serekunda, in dezelfde straat. De eigenaresse maakt bijna alles wat er hangt zelf. Het zijn vrij simpele ontwerpen, misschien juist daarom draag ik alles wat ik daar koop lang en veel.”

Met pek en veren de stad uit

“De koninklijke familie mag van mij uit het Paleis op de Dam worden gejaagd. Ik ben Republikein en vind dat we bizar veel geld uitgeven aan het Koninklijk Huis. Zij kosten ons jaarlijks net zoveel als er een paar jaar geleden op de kunsten werd bespaard. Echt te erg voor woorden.”

Favoriete Amsterdammer (4)

“Eli Content, een fantastisch beeldend kunstenaar. Er is nu een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Joods Historisch Museum. Eli is de aardigste mens die ik ken. En hij verrijkt Amsterdam door elke week een andere dichtregel op het raam van zijn woning te hangen.”

Beeld Lin Woldendorp

Dit kan beter

“Alles rondom het Centraal Station. Zo lang als ik leef zijn ze daar al aan het verbouwen. De rest van de stadsplanning vind ik wel heel erg goed gaan de laatste jaren. De Rijnstraat en het Spui zijn bijvoorbeeld heel mooi heringericht. Het is overzichtelijker, ruimtelijker en de vervoersstromen zijn beter op elkaar afgestemd.”