‘Quiet Please!’ Wimbledon op de BBC is de hoogmis voor de tenniskijker

Sue Barker in de royal box. Beeld Reuters

Het is momenteel hoogzomer voor de tennisfan. ’s Werelds meest fotogenieke toernooi Wimbledon is onderweg en wie geen genoeg krijgt van onberispelijk witte tennisoutfits, strawberries and cream en smetteloze tennisgazonnen, zit goed bij de gratis beschikbare kanalen.

Is de liefhebber bij Roland Garros altijd overgeleverd aan de grillige programmering van Eurosport, op Wimbledon is er ruime keuze. Behalve Eurosport zendt ook Ziggo uit op het hoofdkanaal. Oud-speler John van Lottum is er kundig en rustig commentator.

Maar wie zich echt wil onderdompelen in de groen-paarse gelukzaligheid zapt uiteraard naar BBC, dat vaak twee zenders tegelijk uitruimt voor het ballet op het heilige gras. Daarbij is er dit jaar een plotse windstilte in de tornado van traditie, waarbij het vertrek van wellicht de beste tennispresentatrice ooit nadreunt.

Sue Barker nam vorig jaar, in tranen na een ovatie op de beroemdste tennisbaan ter wereld, het Centre Court, afscheid als gastvrouw van 29 Wimbledons. Zaterdagmiddag was ze er terug om – ook al een traditie – plaats te nemen in de royal box. Haar welkomstapplaus was luider dan dat voor Stefan Edberg, die het toernooi toch tweemaal won.

De vervanger van Barker is Clare Balding. In tegenstelling tot haar voorgangster was zij nooit tennisprof. Het zou in Nederland, waar de kruitdampen van het afscheid van Jean Nelissen en Mart Smeets van de Tour de France hun opvolgers de lucht danig benamen, vermoedelijk tot een nationaal debat of Kamervragen hebben geleid.

Maar Balding heeft meteen de juiste toon te pakken. Ze voert naast de baseline gesprekjes met coryfeeën Tim Henman en John McEnroe alsof ze nooit anders deed. En ze kwam, toen de Noorse wereldtopper en notoire grashater Casper Ruud ter sprake kwam, met een verrassende observatie. Ze had gehoord dat Ruud letterlijk allergisch is voor gras. Dat moest dus wel misgaan. En dat ging het ook. Tegen een Engelse speler nota bene. Dat betekende een extra kan Pimm’s op de tribunes.

Ondertussen zijn de analyses en het commentaar een feest voor wie iets dieper in de materie wil duiken. Oud-kampioenen McEnroe, Martina Navratilova, Pat Cash en de net als actieve speler gestopte Feliciano Lopez weten vrijwel alles en vullen de ook al zo gebruikelijke rain delays zonder moeite.

Enige smetje: met Novak Djokovic als huizenhoge favoriet lijkt ook de winnaar van het mannentoernooi inmiddels een traditie te worden.

