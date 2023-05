Quiche lorraine en Griekse quesadilla’s: vijf fijne gerechten

Maandag

Mexicaans garnalenpannetje

Ingrediënten voor 2 personen

1 rode ui

1 rode paprika

3 tomaten

75 gr crispy mais

1 limoen

2 takjes koriander

4 el olijfolie

1 el cajunkruiden

200 gr tomatensaus

200 gr zwarte bonen

250 gr wokgarnalen

4 minitortillawraps

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de rode ui. Snijd de paprika in halve reepjes. Snijd de helft van de tomaten in kwarten, verwijder de zaadlijsten en snijd vervolgens in kleine blokjes. Snijd de rest van de tomaten in partjes.

2. Laat de mais uitlekken in een zeef. Snijd de helft van de limoen in partjes. Pers het sap uit de andere helft van de limoen. Pluk de koriander en hak grof.

3. Meng de blokjes tomaat met de helft van de olijfolie, limoensap, de helft van de rode ui, mais en de helft van de koriander.

4. Verhit ¼ van de olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Fruit de rest van de rode ui en paprika 2 min. aan. Voeg de cajunkruiden toe en bak 1 min. mee.

5. Voeg de tomatenpartjes en tomatensaus toe. Spoel de zwarte bonen in een zeef onder stromend water en voeg toe. Laat het geheel 10 min. koken op laag vuur.

6. Verhit ondertussen de rest van de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Roerbak de garnalen 4 min. en voeg toe aan de tomatensaus.

7. Bak de tortillawraps in de koekenpan waar de garnalen in zijn gebakken 2 min. per kant tot ze licht krokant zijn.

8. Serveer het garnalenpannetje met de tomatensalsa, tortillawraps en een partje limoen. Garneer het gerecht met de rest van de koriander.

Dinsdag

Luikse gehaktballen

Ingrediënten voor 4 personen

2 uien

4 takjes peterselie

600 gr half-om-half gehakt

1 ei

25 gr paneermeel

50 gr ongezouten roomboter

20 gr bruine basterdsuiker

2 el azijn

330 ml bruin bier

250 ml runderbouillon

2 blaadjes laurier

3 el appelstroop

Bereidingswijze

1. Pel de uien, snipper een kwart zeer fijn. Snijd de rest in halve ringen. Pluk de peterselie en hak fijn. Meng de gesnipperde ui, de helft van de peterselie, gehakt, ei en paneermeel. Kneed goed door elkaar en maak gehaktballen van ongeveer 90 gram per stuk.

2. Verhit de helft van de roomboter in een grote braadpan op middelhoog vuur. Bak de gehaktballen rondom bruin in ongeveer 8 min. en schep uit de pan.

3. Verhit de rest van de roomboter in dezelfde pan en fruit de overige ui 3 min. aan. Voeg de basterdsuiker toe en laat 2 min. mee karamelliseren.

4. Blus af met de azijn, bier en runderbouillon. Voeg de gehaktballen en laurier toe en breng aan de kook. Zet het vuur laag, plaats de deksel op de pan en laat het ongeveer 30 min. zachtjes doorkoken.

5. Voeg na 30 min. de appelstroop toe, roer goed door en laat het geheel nog 15 min. zachtjes doorkoken zonder deksel, zodat de saus wat indikt.

6. Strooi kort voor serveren de resterende peterselie over de gehaktballen.

Tip. Lekker met Vlaamse frieten met mayonaise en een frisse salade.

Woensdag

Klassieke quiche lorraine

Ingrediënten voor 4 personen

150 gr ongezouten roomboter (op kamertemperatuur)

300 gr bloem

5 eieren

2 el water

peper en zout

1 prei

250 gr gerookte spekreepjes

150 gr gruyère

300 ml kookroom

½ tl nootmuskaat

Bereidingswijze

1. Meng de roomboter, bloem, 1 ei, het water en een snufje zout en kneed tot een glad deeg. Voeg eventueel nog een extra eetlepel water toe als het deeg te korrelig is.

2. Verpak het deeg in vershoudfolie en laat 30 min. rusten in de koelkast. Snijd ondertussen de prei in halve ringen en spoel goed schoon.

3. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en bak de spekjes 3 min. tot het meeste vet eruit is. Voeg de prei toe en laat 3 min. meebakken. Laat het geheel uitlekken in een zeef.

4. Rasp de gruyère. Klop de overgebleven eieren los in een grote kom en meng met de gruyère, kookroom en nootmuskaat. Breng eventueel verder op smaak met peper en zout.

5. Verwarm de oven voor op 200°C. Haal het deeg uit de koelkast en rol het uit op een met bloem bestoven oppervlak. Rol het deeg ongeveer 3-4 cm groter dan de quichevorm (Ø 24-28 cm). Plaats het deeg in de vorm, druk de randen goed aan en verwijder het deeg dat over de randen valt.

6. Prik met een vork gaatjes in het deeg. Vul het deeg met bakbonen en bak het 15 min. in de oven. Verwijder de bakbonen en bak nog 5 min. in de oven.

7. Verdeel de spekjes en prei over de bodem van de quiche. Schenk het ei-roommengsel over de vulling. Bak de quiche nog 20 tot 25 min. in de oven.

Donderdag

Vegetarische empanada’s met kastanjechampignons

Ingrediënten voor 2 personen

10 plakken hartige taartdeeg (diepvries)

1 ui

1 teentje knoflook

1 prei

200 gr kastanjechampignons

1 el olijfolie

100 gr maïs

peper en zout

2 tl Mexicaanse kruiden

3 el chilisaus

1 ei

100 gr crème fraîche

1 bosui

1 rode peper

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200ºC. Haal het deeg uit de vriezer en laat ontdooien. Pel en snipper de ui en knoflook. Snijd de prei in ringen en de champignons in kleine partjes.

2. Verhit olijfolie in een pan en fruit de ui en de knoflook glazig op middelhoog vuur. Voeg de prei en champignons toe en bak 10 min. mee. Voeg maïs, peper en zout, Mexicaanse kruiden en 1/3 van de chilisaus toe.

3. Snijd cirkels uit de plakken taartdeeg, houd de grootte van het plak deeg aan. Dit kan eventueel met behulp van een kom of uitsteekring. Verdeel het champignonmengsel over de rondjes taartdeeg. Druk de randen goed aan en vouw vanaf de zijkant steeds een stukje van het deeg naar binnen. Te ingewikkeld? Vastdrukken met een vork kan natuurlijk ook. Leg de empanada’s op een met bakpapier beklede bakplaat.

4. Klop het ei los en bestrijk de empanada’s hiermee. Bak 20 min. in de oven en laat afkoelen.

5. Mix de crème fraîche met de resterende chilisaus. Snijd de bosui en rode peper in fijne ringen. Serveer de empanada’s met de crème fraîche-chilisaus en garneer met bosui en rode peper.

Tip. Geen liefhebben van pittig? Gebruik dan de helft van de rode peper of laat achterwege.

Vrijdag

Griekse quesadilla’s met muntyoghurt

Ingrediënten voor 2 personen

100 gr cherrytomaten

1 rode ui

2 takjes platte peterselie

2 takjes munt

2 el olijfolie

2 el Griekse yoghurt

75 gr Kalamata olijven

50 gr halfgedroogde tomaten

75 gr feta

100 gr babyspinazie

4 medium tortillawraps

100 gr geraspte mozzarella

Bereidingswijze

1. Snijd de cherrytomaten in kwarten. Pel de rode ui en snijd in kwart ringen. Pluk de peterselie en munt en hak fijn. Meng de cherrytomaten en rode ui met de helft van de olijfolie, peterselie en de helft van de munt.

2. Meng de Griekse yoghurt met de rest van de munt. Halveer de olijven en verwijder de pit, halveer de halfgedroogde tomaten. Verkruimel de feta.

3. Verdeel de spinazie over de tortillawraps, beleg hierbij alleen de onderste helft. Verdeel de tomaten, olijven, feta en mozzarella over de spinazie. Vouw de tortillawraps dubbel.

4. Verhit een droge koekenpan op middelhoog vuur. Bak de gevulde tortillawraps in de pan, 3 min. per kant. Snijd in kwarten.

5. Serveer de quesadilla’s met de tomatensalsa en muntyoghurt.

