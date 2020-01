@QueenofJetlags: ‘Het Amstel Hotel heeft een chill uitzicht’

‘Ik heb ook even in Oud-West gewoond, maar ik denk dat ik Amsterdam uit zou gaan als ik niet meer in de Plantagebuurt zou kunnen wonen.’ Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Ik ga bijna nooit uiteten, ik eet het liefst thuis. Maar als ik ergens naar toe ga, is het vaak de brasserie in het Amstel Hotel. Het uitzicht is chill. Ik eet er frietjes en pompoensoep. En ik heb er ook wel eens een high tea met vriendinnen gedaan.”

Kerk

“Ik vind zo veel plekken in de stad mooi. Maar ik heb vooral fijne herinneringen aan de Amstelkerk, daar ben ik naar een cool concert geweest van James Vincent McMorrow. Iedereen zat op de grond, het was akoestisch en het was het mooiste concert waar ik ooit geweest ben.”

De Amstelkerk. Beeld Lin Woldendorp

Museum

“Dat is voor mij het Rijksmuseum. Tijdens mijn studie museologie moest ik vaak onderzoek doen in het Tropenmuseum, maar dat was nooit mijn favoriet. Ik hou van het Rijks, het heeft zo veel geschiedenis en het is zo groots. Ik vind het een van de mooiste musea ter wereld. Het is cliché, maar De Nachtwacht is mijn lievelingskunstwerk. Daar heb ik vaak foto’s gemaakt om te posten op Instagram. Die foto’s doen het heel goed: ik denk dat het voor iedereen een iconisch kunstwerk is, het is zo grotesk en herkenbaar dat iedereen het vet vindt, ook volgers die hier niet vandaan komen.”

De Nachtwacht in het Rijksmuseum. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste herinnering

“Bevallen in het OLVG, daar kan niets ooit overheen.”

Amsterdam voor kinderen

“Ik ga met mijn dochter Olivia van bijna vier vaak naar Artis en TunFun. TunFun niet voor mijn plezier, maar het is wel echt leuk voor kinderen. Olivia komt ook graag in het Oosterpark, we gaan dan naar het speeltuintje samen.”

Artis. Beeld Lin Woldendorp

Favoriet vervoermiddel

“Mijn elektrische fiets, een Super73. Daarvoor ging ik op mijn Velorettifiets. Olivia doe ik altijd voorop. Ik vind het nog niet te druk in de stad om te fietsen, maar dat komt ook omdat ik niet vaak in de spits door het verkeer hoef.”

Plein

“In de winter ga ik naar het Museumplein om te schaatsen, dat is een soort traditie en het is ook een leuke plek om content voor Instagram te maken. Ik vind de Dam ook mooi, met het Paleis, maar het is geen plek waar je graag wilt zijn. En die kinderkopjes: veel mensen haten ze, maar ik vind het typisch Amsterdams.”

Dit kan veel beter

“Ik vind dat in de binnenstad alleen bestemmingsverkeer zou moeten rijden. Er zijn veel dagjesmensen die met de auto naar de stad gaan. Dan kun je er met de fiets niet meer langs. Dat moet echt veranderen.”

Mooiste park

“Ik kom het meest in het Oosterpark, maar ook het Sarphatipark heeft een chille vibe en is overzichtelijk. Ik vind het Vondelpark vreselijk, er liggen alleen maar mensen te blowen en het is smerig.”

Mijn buurt

“De Plantagebuurt, ik woon daar bijna tien jaar. Ik heb ook even in Oud-West gewoond en aan de Weesperzijde, maar ik denk dat ik Amsterdam uit zou gaan als ik niet meer in de Plantagebuurt zou kunnen wonen. Het is mooi, rustig, het soort mensen dat er woont is aangenaam, het is niet heel toeristisch, er zijn weinig drukke plekken, maar het is toch centraal gelegen.”

Speciaalzaak

“Droog in de Staalstraat. Ik heb daar lampen van. Ze hebben originele spullen, zoals gerecyclede sokken van afval uit de oceaan. Het is minder commercieel dan andere winkels en ze hebben aparte dingetjes, leuk als cadeau of voor het interieur.”

Droog in de Staalstraat. Beeld Lin Woldendorp

Favoriete modewinkel

“Ik shop bijna alleen maar online, maar als ik naar de stad ga, ga ik naar de Bijenkorf. Ik verzamel ook vintage. Voor een vintage Levi’s ga ik naar Episode op het Waterlooplein.”

Rijp voor de sloop

“Naast het Tropenmuseum zit een hotel. Het is het allerlelijkste gebouw van Amsterdam. Als ik er langsloop denk ik altijd: dit moet nú gesloopt. Het is zo’n mooie locatie. In plaats daarvan zou ik meer natuur willen.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Als je moeder wordt in een stad en je kind hier opgroeit dan ontstaat dat gevoel. Voor mij is thuisvoelen iets wat langzaam ontstaat. Ik reis heel veel, maar hier vind ik het altijd prettig.”

Concertzaal

“Ik vind het Concertgebouw echt cool. Als kind speelde ik piano, en ik hou nog steeds van klassieke muziek. Het Concertgebouw is er een prachtige plek voor.”