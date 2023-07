Puur friszuur zomergeluk, kebab zo dun als een sandalenzool en tachtig gerechten met honing

Kees van Unen verzamelt de smakelijke nieuwtjes en pikante geheimen van de stad.

Nasmaak

Friszuur geluk

Officieel nog een week, dan is het rabarberseizoen ten einde. Van april tot augustus kan het, met mei als topmaand, maar oogsten moet idealiter gebeuren voor de langste dag, 21 juni. Daarna maakt rabarber namelijk steeds meer oxaalzuur aan en dat zorgt ervoor dat het lichaam allerlei belangrijke voedingsstoffen niet of minder goed opneemt.

Dat is het technische verhaal, culinair is het fruit onder de groenten puur friszuur zomergeluk. Doorgekookt, vrijwel altijd met suiker, tenzij het piepjonge stelen zijn: die moeten nog zuur worden, dat heeft rabarber met sommige mensen gemeen. Dan kun je ermee bakken – cakes, taarten, crumbles. Maar het werkt ook als tegenhanger in hartige gerechten, bij kip in de oven, in een quiche of met kaas. Nog maar even dus, dan nemen we weer afscheid van rabarber en begint het eindspel van de zomer al. Bepaal zelf of dat tragisch is of verlossend.

Geheim van de chef

Beeld privéarchief

Zoals MaaMa maakt

Het geldt voor velen die ooit noodgewongen huis en haard moesten achterlaten: je blijft zoeken naar hoe het was. Geen wonder dat de Afghaanse gemeenschap in Nederland maar ook van ver daarbuiten massaal aanschuift bij MaaMa, een Afghaans ­restaurant op de Bazaar in Beverwijk waar álles Afghaans is: van het menu tot de mensen die het maken.

Ahmadzai Babar (34) werkt in de keuken, samen met al zijn broers; de zaak is van hun vader. Populair: de chapli kebab, een nationaal gerecht. Babar maakt ’m met lamsgehakt in een speciale pan vol olie. In het Dari – Perzisch zoals in Afghanistan gesproken – is chapli het woord voor sandaal, legt Babar uit. Chapli kebab moet dus zo dun zijn als een sandalenzool: smashburgers avant la lettre. Om van vér voor te komen, maar niet alleen daarvoor; ook voor elkaar. Want het mag dan nooit meer worden zoals het was, sámen is het makkelijker koesteren hoe het is.

Wat Chapli kebab

Prijs €11,40 (drie kebabs, Afghaans -platbrood, salade en chutney)

Waar MaaMa, Bazaar, Beverwijk

Tamtam

•Bendert Krommendam (33), sous-chef van Spectrum (twee sterren) gaat op avontuur: Sergio Herman neemt hem mee naar een nieuw te openen restaurant in Tokio.

•Rijks verbouwt, en van eind augustus tot half oktober koken Joris Bijdendijk en co daarom in een pop-up op de Zuidas: Gustav Mahlerplein 1b.

•Een nieuwe plek voor het verrukkelijk vintage servies van Tableware: binnenkort in de Eerste Tuindwarsstraat 1, voorheen Het Muizenhuis.

Kookboek

De smaak van honing vertelt alles over de streek. Wat er groeit, wat er bloeit: dat proef je. Hoe dat zit, staat in deze ode aan honing, evenals tachtig zoete én hartige honingrecepten. Taco’s met lamsvlees, chipotle en honing bijvoorbeeld, of abrikozenbolletjes met honing en saffraan.

Amy Newsome, Honing, €34,99