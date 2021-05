Purser had alle tijd en maakte een boek over de mens achter het KLM-uniform

Beeld Shutterstock

U bent vast meer thuis dan uit dezer dagen?

“Dat klopt, zeker het afgelopen jaar. Maar gelukkig vliegen we alweer meer en meer. Doordat we minder vlogen heb ik wel de kans gehad dit boek te schrijven.”

Was het boek uw idee?

“Het initiatief kwam van mijn collega Nathalie Dekkers, die ook fotografeert. Om KLM’ers een hart onder de riem te steken, bood zij ons via een oproep op Facebook aan op de foto te gaan, uit en thuis. Ik was de zevende die reageerde. Ik gaf haar mijn vorige boek, en toen dachten we: bij de foto’s kunnen ook verhalen, en dat kan dan samen in een boek.”

Wat voor boek is het?

“Heel vrolijk, en tegelijkertijd gaat het veel over verlies. Niet per se door corona, maar verlies van werk, van gezondheid, van ouders, van een relatie. De mens achter het uniform, dus, eigenlijk. Het zijn 72 tweeluiken van Nathalie met interviews van mij; die deed ik allemaal telefonisch vanwege corona. Er zijn ook KLM-koppels bij, natuurlijk piloot en stewardess, maar ook moeders en dochters.”

U bent purser, de wereld van Peter Stuyvesant is de uwe?

“Deze week vlieg ik naar Gdansk. Heel leuk, want daar ben ik nog nooit geweest. Dan naar New York, daarna naar Boekarest. We richten de blik weer naar voren.”

Hoe is de sfeer op dit moment bij KLM ?

“Positiever. We zijn er nog niet, dat beseffen we wel, maar we hebben veel zin om te vliegen, al is het soms nog met een spatmasker op en met een papieren schort om.”