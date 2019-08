Publieksopwarmers: deze mannen zorgen voor power in de studio

Publieksopwarmer word je niet zomaar. Beeld Marjolein van Damme

Jaco Kirchjunger (48) is een van de eerste publieksopwarmers van Nederland. Hij werkt voor onder meer S.P.E.L.-show, The voice of Holland, Ik hou van ­Holland, Weet ik veel, RTL Late Night, en in het verleden voor talrijke spel-en showprogramma’s zoals All you need is love, Rad van fortuin en de Staatsloterijshow.

“Verdomd, dít is leuk, dacht ik toen ik een keer achter de schermen van een televisieprogramma mocht kijken en publieks-entertainer Matthias Scholten aan het werk zag. Een broekie van 21 was ik, maar toch vroeg ik of ze misschien een tweede man nodig hadden. De volgende dag werd ik gebeld dat ik twee weken mocht meelopen om te kijken of het wat voor me was.

Die twee weken werden een jaar. Daarna kreeg ik de kans om het zelf te doen. En dat ging goed. Ik ben niet verlegen en wilde altijd al graag in de schijnwerpers staan. Zo werd ik, samen met Matthias, de eerste publieksopwarmer van Nederland.

Als publieksopwarmer leg je uit wat er gaat gebeuren en zorg je ervoor dat mensen enthousiast in de zaal zitten. Vaak is het de eerste keer dat ze in een televisiestudio komen. De kunst is ze op hun gemak te stellen en energiek te krijgen.

Dat doe ik bijvoorbeeld door een complottheorietje met ze op te bouwen. De mensen in de zaal moeten het gevoel krijgen dat we in de studio iets delen wat de kijkers thuis niet weten. Daarbij gebruik ik ook de macht van de camera’s. ‘Let op, straks staan zes camera’s op u gericht. Als u in beeld komt, terwijl u net in uw neus zit te peuteren, zult u dat nog jarenlang op elke verjaardag moeten horen!’ Vervolgens zie je dat mensen rechtop gaan zitten en hun best doen. In de loop der jaren ga je over steeds meer trucjes beschikken om het publiek in de juiste stemming te ­krijgen.

Maar het is meer dan enthousiasmeren alleen. Je werkt samen met de techniek en de redacteuren, luistert naar de presentator en let op hoe de panels reageren. Tegelijkertijd houd je steeds het publiek in de gaten. Het is daarom belangrijk om je goed voor te bereiden.

Bij een programma als RTL Late Night wilde ik altijd van tevoren weten welke items aan bod kwamen. Ging het over de aanslag in de concertzaal Bataclan in Parijs, dan kon ik het publiek erop voorbereiden dat ze niet met een biertje moesten gaan zitten lachen.

Natuurlijk heb ik er weleens aan gedacht om zelf presentator te worden, maar achter de schermen werken vind ik toch het leukst. Daarnaast geef ik met veel ­plezier presentatieworkshops in het bedrijfsleven.

Dit seizoen ga ik weer volop aan de slag voor nieuwe programma’s. Het trotst ben ik als het publiek van een programma als The voice álles geeft en helemaal uit zijn dak gaat. Dan ga ik met een voldaan gevoel naar huis.”

Arvin Mulder (29) is sinds vier jaar publieksopwarmer. Hij werkt voor onder andere Zomer met Art, talkshow M, The voice of Holland, BankGiro ­miljonairs, de Wie is de Mol-finale en de nieuwe talkshow Beau.

“‘Ik ben de nieuwe Carlo Boszhard,’ zei ik acht jaar geleden tegen Matthias Scholten, toen directeur content bij RTL. Daar moest hij om lachen. ‘Leuk en aardig, maar je bent nog geen Carlo Boszhard,’ zei hij.

Matthias bood me wel aan om als gids van de Hillywood Tours aan de slag te gaan. Via die baan kreeg ik de mogelijkheid mee te kijken bij de opnames in de studio’s. Daar zag ik voor het eerst een publieksopwarmer aan het werk. Dat trok meteen mijn aandacht: mensen vermaken, gastheer zijn, ze een magisch dagje uit bezorgen. Geweldig leek me dat.

Ik zocht contact met Jaap Loonen, ook publieksopwarmer, en vroeg of ik iets voor hem kon betekenen. Hij kreeg die vraag vaker en zo veel werk was er niet op dat moment. Totdat hij een keer niet kon en ik de kans kreeg om Zapplive te doen. De ­eerste keer was ik de zenuwen nét de baas.

Later mocht ik ook met Jaco Kirchjunger meelopen bij RTL Late Night en The voice of Holland. Uiteindelijk ben ik daar zelf de publieksopwarming gaan verzorgen. Na hard werken werd ik de vaste publieksopwarmer van RTL Late Night, talkshow M en Zomer met Art. Binnenkort komt daar ook de talkshow Beau bij.

Afhankelijk van het soort programma moet je mensen in een bepaalde stemming zien te brengen. Bij The voice mag dat heel uitgelaten zijn, maar bij serieuze items in een talkshow is het weer anders. Soms worden aan tafel zware gesprekken gevoerd. Als er daarna een vrolijker filmpje komt, geef ik het publiek een zetje.

Ik probeer de mensen los te krijgen en power te geven als het nodig. Zo krijg je sfeer in de uitzending. Om dat voor elkaar te krijgen, trek ik allerlei laatjes open. Als mensen moeten wachten bij een opname doe ik bijvoorbeeld spelletjes, zoals ‘zeg geen ja of nee’. Bij Zomer met Art zetten we de muziek lekker hard voordat het begint. Dan komt iedereen al dansend en vingerknippend binnen en zit de sfeer er goed in.

Naast dit werk doe ik ook veel presentatieklussen voor bedrijfsfeesten, modeshows en openingen van winkels. Mijn ambitie is om ooit als presentator vóór de camera te komen. Als RTL Boulevard mij morgen zou vragen, doe ik het direct!”

Ben Brand (56) begon 23 jaar geleden als publieksopwarmer bij Joop van den Ende. Hij werkt voor tv-shows als ­Dancing with the Stars, Postcode loterij miljoenenjacht, Maestro, Holland’s got talent, The masked singer, All you need is love en Eén tegen 100. Al 18 jaar is hij actief voor het kinderprogramma Z@pp kids top 20.

“Als kind wilde ik al niets liever dan bij de televisie werken. Ik droomde er ook van op zo’n podiumwagen te staan. En dat gebeurde. Toen Gaston Starreveld wegging bij de Postcode loterij, kwam er een plekje voor mij vrij. Ik ging werken voor Joop van den Ende en kreeg meteen de volle mep: grote shows. Dat ik dit mag doen joh, dacht ik. Ik had nog niet veel ervaring, maar het ging me goed af. Een opleiding bestaat er niet voor. Het moet in je zitten: oppeppen, power geven, een feestje bouwen, de tent op zijn kop zetten.

De klik met het publiek is belangrijk. Ze moeten je een aardige vent vinden: dan krijg je veel voor elkaar. Van tevoren kijk ik in de foyer wat voor type mensen er zijn. Daar kies ik de muziek en mijn outfit op uit. Zijn de mensen wat volkser, dan doe ik geen jasje aan om te voorkomen dat ze me een kakkertje vinden.

Het kan gebeuren dat het publiek lang moet wachten. Bij Miljoenenjacht waren de stemkastjes eens uitgevallen. Ik heb de zaal anderhalf uur bezig gehouden zonder te weten hoe lang het ging duren. In situaties waarin mensen lang moeten wachten, ben ik altijd eerlijk. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn.

Naast dit werk doe ik presentatieklussen voor bedrijven en evenementen. Zo stond ik voor 47.000 man in De Kuip bij een concert van Marco Borsato. Door mijn werk als publieksopwarmer komen zulke opdrachten op mijn pad.

Een tijdje wilde ik zelf televisiepresentator worden, maar die ambitie heb ik niet meer. In dit werk maak ik zo veel mee.

Van de Koningsvaart met koning Willem-Alexander en koningin Máxima tot vakanties met winnaars van de Postcode loterij. De kick en het gevoel om voor een publiek te staan, blijven hetzelfde. Ik heb de lusten, maar niet de lasten van het herkend worden op straat.

Bovendien hou ik enorm van dit werk. Nog elke keer heb ik veel zin in een nieuw programma. Na afloop stap ik in de auto en denk ik: dat dit écht gebeurd is. Het voelt als een droom.”

Wouter Monden (38) is stand-up-comedian en werkt daarnaast als publieksopwarmer bij Zondag met Lubach, Padoem patsss, Makkelijk scoren, de zaterdagavondshow van Sanne Wallis de Vries en pilots voor nieuwe programma’s.

“Het werk als publieksopwarmer sluit mooi aan bij wat ik al doe. Als stand-up-comedian ben ik gewend voor een publiek te staan. Vaak ben ik de presentator bij comedyshows, waarbij ik het publiek ook een beetje moet opwarmen totdat het begint.

Toen het team van Zondag met Lubach mij vroeg of ik hun publieksentertainer wilde worden, leek me dat meteen interessant. Vervolgens ben ik het vaker gaan doen. Ik kies bewust voor programma’s met humor. The voice zou ik bijvoorbeeld nooit kunnen doen. Dat heeft een heel andere doelgroep en is een programma waarin ik me niet thuis voel.

Ik leg het publiek uit hoe het programma gaat lopen en vertel waar ze op moeten letten. De bedoeling is dat de mensen daar net zo relaxed zijn als thuis voor de tv. Bovendien moeten ze voor het begint al in de stemming zijn en in het ritme van de grappen komen. Grappen hebben hun eigen grammatica; het helpt als het publiek al gelachen heeft en in de juiste modus is.

Als je zelf in een programma gelooft en plezier uitstraalt, krijg je het publiek vaak wel mee. Maar het kan soms ook lastig zijn, als de zaal maar een beetje energie geeft of erbij zit alsof ze gedwongen zijn te komen. Je moet dan toch proberen de stemming erin te houden.

Als een opname even wordt stilgelegd, omdat er iets mis is gegaan, dreigen mensen in te kakken. Ze grijpen naar hun telefoon of dwalen met hun gedachten af naar de trein die ze moeten halen. Om ze erbij te houden, ­vertel ik ze een verhaal uit mijn eigen show, totdat we weer verder kunnen.

Het publiek wordt ten onrechte weleens klapvee genoemd. Mensen in de zaal zijn echt onderdeel van de show. Zij zorgen voor de sfeer, de lach, het applaus. Daar steken ze hun vrije tijd in. Een opname duurt vaak drie keer zo lang als het programma zelf, waardoor ze soms een tijd moeten wachten. Ze hadden ook kunnen denken: ik kijk lekker thuis met een biertje en chips.

Mensen vragen me weleens of ik niet liever zelf op tv zou willen. Natuurlijk is dat zo. De kaartverkoop voor mijn shows zou meteen een stuk harder gaan. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Ik leef van comedy en dit past er mooi bij.

Mooi meegenomen is dat mensen door dit werk vaker naar mijn show komen. Het is egostrelend als ze na afloop zeggen dat ze mijn deel óók leuk vonden. Soms kan ik een verhaal niet afmaken, omdat de presentator weer terug is. ‘Wil je de rest weten, kom naar mijn show,’ zeg ik dan. Een betere cliffhanger is er niet.”