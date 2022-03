Psychotherapeut geeft een gratis meditatie tegen ‘mafkees’ Poetin

Beeld Shutterstock

Gaat u mindful mediteren tegen Poetin?

“Zondagavond geef ik een gratis meditatie in de Flevopoort, tussen 19.45 en 22.00 uur. Dit keer gaan we het hebben over de situatie in Oekraïne. Het is belangrijk om niet reactief te reageren, nu opinies ons bang maken. Het is goed, juist in tijden van oorlog, om hiermee om te leren gaan. Wanneer je merkt dat je boos wordt, kun je het ook eerst waarnemen voordat je ermee in zee gaat.”

Wat moeten we vooral niet doen?

“Emotioneel reageren. Dat zie je Rutte ook doen, en dat is weer voer voor mafkees Poetin, die roept dat Nederland onvriendelijk is. Het is zaak om in zo’n situatie geen emoties te ventileren. Je mag ze wel hebben, maar je moet er secuur mee omgaan. Wanneer we ons door emoties laten leiden, raken we collectief in de war. Daar kan mindfulness bij helpen.”

Hoe ziet zo’n avond eruit?

“Als een bloem. Het begint met een begeleide meditatie, daarna gaan we actief luisteren naar inspirerende gedichten voor moeilijke tijden. Ik heb voor dichters gekozen die zelf in een oorlogssituatie gezeten hebben. Zoals Nelson Mandela, maar ook de Vietnamese vrijheidsactivist Thich Nhat Hanh.”

Ik kan me voorstellen dat daar geen Russisch werk tussen zit.

“Nou, dat weet ik niet. Er zijn een hoop Russische verzetsdichters die zinvolle dingen zeggen, die inspireren en troosten.”

Zou zo’n avond niet iets voor Poetin zelf zijn?

“Poetin is iemand met een persoonlijkheidsstructuur die hier niet gevoelig voor is, en deze waan praat je moeilijk uit zijn hoofd. Mensen in zijn buurt moeten zich vooral voorspelbaar en rustig gedragen.”