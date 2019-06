Pssst... scriptie kopen? Studenten huren hulp in

Beeld Jip van den Toorn

Rowan Kraak (26), student aan de Hogeschool van ­Amsterdam, zat tot een paar weken terug met zijn handen in het haar. Hij liep vast met zijn scriptie, de laatste horde die hij moest nemen om zijn diploma sociaal pedagogische hulpverlening te behalen. Hij ging wekelijks naar zijn scriptieklas, maar zat met vragen die daar niet beantwoord konden worden. Hij miste een-op-eenbegeleiding van een docent die hem een duwtje in de juiste richting kon geven. Plus iemand die hem achter zijn broek aan zat en dead­lines stelde, zoals het de afgelopen jaren op zijn opleiding ook ging.

De motivatie van Kraak kelderde. Online vond hij tientallen bureaus die beweerden hem ‘door zijn scriptie heen te loodsen met persoonlijke begeleiding’. Aanlokkelijk. Hij dacht: ik leg gewoon een paar honderd euro, als het moet duizend, neer voor externe hulp.

Kraak is niet de enige die vastloopt tijdens het schrijven van een scriptie. Waar dat aan ligt verschilt per persoon, maar veelgehoorde strubbelingen zijn een gebrek aan motivatie, ontoereikende begeleiding of onvoldoende kennis over hoe je een wetenschappelijk artikel schrijft.

Angst

Scriptiebureaus spelen handig in op de angst van ­studenten om te zakken. Ze bieden hulp van begin tot eind: brainstormen over de onderzoeksopzet en hoofd- en deelvragen, feedback op structuur en opbouw, overbodige informatie schrappen, hulp bij ­academisch taalgebruik en statistiek, en een spellingscontrole.

Exacte cijfers zijn er niet, maar directeuren van scriptiebedrijven zeggen dat de branche al jaren gestaag groeit, met een piek in de afgelopen drie jaar. Amsterdam telt ­alleen al meer dan tien bureaus, naar schatting zijn er ruim honderd in Nederland. Tel de opportunisten daarbij op die hun diensten aanbieden via sites als Markplaats (tik ‘scriptiebegeleiding’ in en je krijgt 700 resultaten) en er openbaart zich een florerende branche.

Dat is opmerkelijk, want het idee van een scriptie is dat het een vuurproef is waarmee studenten na jarenlange studie kunnen aantonen dat ze zelfstandig een wetenschappelijk artikel kunnen schrijven. Waarom is er dan zo veel vraag naar scriptiebureaus?

Achteruitgang onderwijs

De Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit (VU) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) beweren dat er niets schort aan de begeleiding die ze bieden, en dat de student binnen het curriculum voldoende wordt voorbereid op het schrijven van de scriptie.

Daar denkt Stijn Loeber, directeur van scriptiebureau Afstudeerbegeleider, anders over. Hij wijt de opkomst van de bureaus aan de achteruitgang van het onderwijs. “Veel docenten zijn niet capabel genoeg om les te geven en een scriptie te begeleiden. Ze overladen studenten met onzin, irrelevante informatie en nietszeggende termen waardoor die het overzicht kwijtraken. Als de ­student dan een kritische vraag stelt, moet die zijn mond houden, want hij begrijpt het toch niet. Dan loopt iemand vast en klopt hij bij ons aan.”

Loeber gaat met zo’n student om tafel zitten en probeert weer tot de kern van het verhaal te komen: waar gaat je scriptie over, wat wil je onderzoeken en hoe? “We gaan ­samen de tekst opnieuw opbouwen. Vaak is de informatie er wel, maar staat het in de verkeerde volgorde. Studenten die hier komen in de hoop dat wij de stukken voor ze schrijven, kunnen meteen weer vertrekken. Ze kunnen hier alles leren, maar moeten het wel zelf doen.”

Dan is er ook nog het mentale aspect. “Jezelf vijf maanden in je eentje toeleggen op een scriptie is zwaar,” zegt ­Mirjam de Winter, oprichter van scriptiebureau Topscriptie. Ze richt zich voornamelijk op mensen met motivatieproblemen of faalangst. “Het schrijven maakt eenzaam, studenten raken met zichzelf in de knoop. Als je uitloopt met je scriptie kan je dat zo tweeduizend euro collegegeld kosten. Dan kun je beter een paar honderd euro betalen voor professionele begeleiding.”

Studenten met motivatieproblemen kunnen zelfs een scriptiereis naar de Balkan boeken. Andrina Sol, voor­malig docent aan Hogeschool InHolland, organiseert schrijfretraites. Een paar weken terug ging een groep naar Noord-Macedonië. “Ze hebben vaak geen inhoudelijke begeleiding nodig, maar moeten gaan zitten en beginnen, die hobbel nemen. Ik help ze met ­de focus en motivatie vinden.” Kosten: achthonderd euro, inclusief reis en verblijf.

Kant-en-klaar

De Landelijke Studentenvakbond voorziet een tweedeling door de opmars van scriptiebureaus: “Sommige studenten kunnen dure externe hulp betalen, anderen niet. Dat is niet eerlijk,” zegt voorzitter Carline van Breugel.

Ze vindt het een slechte zaak dat veel onderwijsinstellingen geen toereikende scriptiebegeleiding kunnen bieden. Docenten krijgen vaak maar vijftien tot twintig uur per student, inclusief nakijkwerk. Studenten zijn juist op zoek naar individuele begeleiding en wijken daarom uit naar scriptiebureaus. “Die spelen in op de onzekerheid en vragen ­bizar veel geld.”

Volgens haar bestaat daarnaast het gevaar dat bureaus niet ­enkel advies geven, maar de ­student werk uit handen ­nemen door delen van of zelfs de volledige scriptie te schrijven. Het Nederlandse thesishulp.nl verwijst mensen die een kant-en-klare scriptie willen bijvoorbeeld door naar de Engelstalige site extraessay.com.

Amsterdamse onderwijsinstellingen geven aan tot nu toe geen studenten te hebben betrapt op het uitbesteden van ­(delen van) hun scriptie. Wouter Rutten, woordvoerder van de HvA, denkt ook dat dat nagenoeg onmogelijk is. “Een student zou altijd tegen de lamp lopen tijdens de eindpresentatie en verdediging. Ook mist een ­extern bureau inside informatie die bijvoorbeeld tijdens een stage aan de student wordt verstrekt.”

De HvA-docent die de scriptie van Rowan Kraak begeleidde, raadde hem dan ook af aan te kloppen bij een bureau. Ze stelde voor hem nog intensiever te begeleiden. Kraak ging akkoord en zag af van externe hulp. Tot nu toe is hij daar blij mee, zegt hij. “Wel jammer dat ik pas individuele begeleiding kreeg toen ik het woord ‘scriptiebureau’ liet vallen. Ik moet nog de hele zomer door. Mocht de begeleiding uiteindelijk tegenvallen, dan ga ik alsnog naar een bureau.”

Scribbr

Om studenten binnenboord te houden, is de VU dit jaar een eigen redigeerdienst begonnen. Voor vijftig euro per uur kun je je scriptie laten nakijken op spel- en taalfouten. Het moet studenten ontmoedigen naar een commercieel bureau te stappen, want volgens de VU kun je er niet van uitgaan dat die begeleiders over voldoende inhoudelijke expertise beschikken.

Daarmee concurreert de VU voornamelijk met Scribbr, het grootste scriptiebureau van Nederland en specialist op het gebied van spellingscontrole. Volgens oprichter Bas Swaen kunnen onderwijsinstellingen nauwelijks met hem concurreren, omdat de manier van studeren de afgelopen jaren drastisch is veranderd. “Studenten delen hun eigen tijd in en gaan niet meer naar hoorcolleges om statistiek te leren, maar zoeken online en komen bij ons uit. We hebben meer dan een miljoen bezoekers per maand, dat is ­bijna heel studerend Nederland. Ze leren in onze gratis on­line leeromgeving hoe je een scriptie schrijft: van inleiding en theoretisch kader tot de samenvatting en discussie. Voordat ze de scriptie inleveren, willen ze een check en ­betalen ze ongeveer 150 euro, afhankelijk van het aantal woorden.”

Op de UvA kunnen studenten die extra begeleiding willen zich inschrijven voor een gratis cursus. Een mooi initiatief, vindt Swaen, maar ook een tikkie ouderwets. “Wij zijn elke dag bereikbaar tot elf uur ’s avonds, ook in het weekend of tijdens vakantiedagen. De universiteit is dan dicht. We kijken, voor een verhoogd tarief, je scriptie binnen 24 uur na. Wij bieden iets wat studenten niet kunnen vinden binnen hun instelling. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.”