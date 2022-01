Psalm 23 is de Bohemian Rhapsody van de Bijbel

Beeld Shutterstock / Fotogrin

Vertel.

“Enerzijds heeft het te maken met de digitalisering van de samenleving. Mensen lezen de Bijbel eenmaal graag digitaal. Oók in de kerk: je ziet, zeker in moderne kerken, dat mensen niet meer een eigen Bijbel meenemen, maar de teksten gewoon meelezen op hun telefoon.”

Een stijging van 25 procent online Bijbellezers is nog best wat.

“We zagen ook een grote piek in ons bezoekersaantal rond de lancering van de nieuwste Bijbeleditie in oktober. De Bijbel kreeg toen veel media-aandacht: van het Jeugdjournaal tot de grote kranten: iedereen had het erover. En de Bijbellezers zelf waren ook benieuwd: zij wilden weten of hun geliefde passages nog wel hetzelfde waren.”

Psalm 23 was ook het afgelopen jaar de populairste Bijbeltekst. Is dat de Bohemian Rhapsody van de Bijbel?

“Dat is er eentje die al eeuwenlang op nummer één staat, al konden we dat toen nog niet meten. Het is een geliefde psalm, die vaak terugkomt in muziek en literatuur. Het begint met ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. Een heel beeldende psalm, die veel vertrouwen geeft.”

Is die psalm nog aangepast in de nieuwe versie?

“In het zesde vers zal nu in plaats van ‘ik zal in het huis van de Heer blijven, ‘terugkeren’ komen te staan. Dat heeft te maken met nieuwe wetenschappelijke inzichten in hoe we het nog beter vanuit het Hebreeuws kunnen vertalen.”

Hoe leest u de Bijbel eigenlijk het liefst?

“De Bijbel leest praktischer op een smartphone, want dan kun je ook makkelijk passages terugzoeken. Maar ik hou heel erg van boeken, het liefst mooi uitgevoerd. Dus dan toch liever op papier.”