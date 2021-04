Proosten op straks met cocktails, bezorgd of take away

Beeld The Flying Dutchman

Ze komen er weer aan, de ­roaring twenties. Compleet met flapper dresses, sigarettenpijpjes, feestjes waar ze in The Great Gatsby jaloers op zouden zijn en vooral: eindeloos veel cocktails. Volgens de Amerikaanse socioloog Nicholas Christakis kan dat niet anders. Net als bij voorgaande epidemieën geven we nu minder geld uit, zijn we religieuzer en nemen we weinig risico’s (dat laatste is een understatement; ik ben tegenwoordig na drie glazen wijn al ladderzat en het spannendste wat ik de afgelopen maanden heb gedaan is een legpuzzel van 1500 stukjes maken). Maar dat is allemaal stilte voor de storm. Als alles voorbij is, volgt de postpandemische fase en gaan we los.

Ik ben er klaar voor. Belangrijker: de horeca ook. Het wemelt in elk geval al van de cocktails in de stad. Niet om ter plekke te drinken natuurlijk, maar om af te halen of online te bestellen. Trendsetter is cocktailheld Tess Posthumus van Flying Dutchmen Cocktails. Zij verstuurt al sinds het begin van de eerste lockdown cocktails per post. Je ontvang ze in vacuüm of in kleine hartvormige flesjes, zoals haar Love is Sweetcocktail met gin, framboos, limoen en hibiscus.

Flying Dutchmen is allang niet meer de enige. Ook Super Lyan doet cocktails graag voor je op de bus. Voor wie snel is: er is zelfs een King’s Day Mega Cocktail Pack met acht verschillende cocktails. Liever je dagelijkse 10.000 stappen halen? Wandel dan naar Proeflokaal De Drie Fleschjes in de Gravenstraat. Daar verkopen ze heupflesjes gevuld met cocktails met klinkende namen als Ware Liefde, Glansrijke Toekomst of Geur van Magnolia.

Ook restaurants doen mee aan deze trend. Bij Coba op de Schaafstraat in Noord bestel je niet alleen taco’s voor thuis, maar ook homemade cocktails. Hun steengoede margarita bijvoorbeeld, of de Paloma, gemaakt met tequila, grapefruit en sal de gusano. En bij Toscanini Deli op de Lindengracht hebben ze flesjes met espresso-martini, gin-tonic of negroni.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zijn veel meer adressen waar je op dit moment cocktails koopt om je voor te bereiden op de postpandemische feestjes. Handen wassen, afstand houden en indrinken dus.