Proeflokaal Breugem faciliteert werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in Amsterdam. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: drink een Zoentje of Man Hug in het proeflokaal, of bezoek een comedy-avond bij Breugem Meetingpoint Houthavens. ‘Iedereen is hier welkom.’

Het is even fietsen als je vanuit de stad komt, maar dan heb je ook wat: een gezellig terras met een grasveld en houten picknicktafels, en ook binnen hangt een fijne, knusse sfeer. Behalve het proeflokaal is hier ook een deel van bierbrouwerij Breugem gevestigd, waar de liefhebber tijdens een rondleiding iets kan leren over het brouwproces.

Oprichter Patrick Breugem (55) kreeg op jonge leeftijd een ongeluk waardoor hij voor negentig procent werd afgekeurd voor de arbeidsmarkt. Vervolgens ontdekte hij zijn liefde voor het brouwen van bier.

Huidig directeur Ernst Tjaden (48) begon als zijn ondernemerscoach, maar toen Breugems toenmalige compagnon wilde stoppen, nam Tjaden het in 2019 over. “Dat had best wat voeten in de aarde, er was veel kapitaal nodig om het te laten slagen.” Hij vroeg twee vrienden om ook in te stappen, en zo lukte het om de brouwerij nieuw leven in te blazen.

Hannes Willems (44) was destijds een hockeyteamgenoot van Tjaden. Hij vroeg Tjaden gekscherend hoe het met Breugem ging, die op zijn beurt grapte dat als hij nog aandelen wilde kopen, hij meer dan welkom was. Dit liet speciaalbierliefhebber Willems zich geen twee keer zeggen. Hij startte bovendien in 2020 als marketeer bij Breugem.

In april 2021 vond er een volledige rebranding van het merk Breugem plaats. Een nieuw logo, nieuwe kleuren en nieuwe bieren. Tjaden: “Breugem drijft op drie kernwaarden: sociaal, toegankelijk en kwaliteit. Iedereen is welkom bij ons, onze klanten, maar ook op het gebied van personeel.”

Op dit moment heeft Breugem zo’n twintig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. “Iedereen kan hier een plekje krijgen om te werken, of je nou twee uur per week komt, of fulltime.”

