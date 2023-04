Proef een van de 350 verschillende natuurwijnen bij de Bottleshop in de Wibautstraat

Beeld Jennifer Gijrath

Wanneer je binnenkomt in de Bottleshop valt direct op dat er veel tijd en aandacht is gestoken in het interieur. De combinatie van betonnen muren, bar met houten details en aardse tonen maken dat de ruimte strak maar warm oogt.

Op de plank boven de bar staan tientallen lege flessen. “Dat is bijna alles van afgelopen weekend,” zegt Freek Kattenberg (24), oprichter van Bottleshop. Hij is al drie jaar eigenaar van Sec Wines, een wijnimportbedrijf met ook twee winkels. Deze wijnbar opende hij samen met Niels Vermeer (27) en chef Janneau Torres Peralta (49).

Het openen van een wijnbar was voor Kattenberg altijd al een droom. “Door corona was het lastig een horecagelegenheid te starten, dus begonnen we met winkels.” De naam Bottleshop is een kleine knipoog. Op de kaart staan meer dan 350 verschillende natuurwijnen, die ze willen blijven uitbreiden. “Het contact met de boeren vind ik heel leuk, ik ga regelmatig naar Frankrijk om wijnen te proeven en in te kopen.”

Chef Torres Peralta gaat de uitdaging aan om de Japanse en Franse keuken te combineren. De gerechten zijn wat kleiner, en dus perfect om te delen. De basis wordt overdag boven in de keuken bereid, ’s avonds worden de finishing touches uitgevoerd op de bar midden in het restaurant.

Kattenberg wil hier ook kleinere evenementen gaan organiseren. Zo kwam afgelopen weekend de chef van Les Oeillets, een wijnbar in Parijs, koken. Zo’n zestig mensen kregen een achtgangenmenu voorgeschoteld met daarnaast verschillende natuurwijnen om te proeven. “Dat is dan een wisselwerking. We zijn ook bij hen langs geweest in Parijs. Dit soort internationale samenwerkingen willen we in de toekomst blijven doen.”

Bottleshop Amsterdam Wibautstraat 130, Oost Inloop De Bottleshop werkt met een reserveringssysteem, maar houdt ook altijd een aantal tafels vrij voor mensen die spontaan komen binnenlopen. Op deze manier willen ze het laagdrempelig houden om langs te komen. Muziek Hoofdzakelijk is de Bottleshop een wijnbar en restaurant, maar binnenkort krijgen ze ook een draaitafel. De eigenaren zijn nog aan het kijken hoe ze hier invulling aan willen geven. Menu De gerechten op de kaart variëren van brood met boter en plankton (€5) en sashimi (€12) tot aan zeebaars (€18) en hokkaidosoep (€13). De prijzen van de natuurwijnen liggen per fles tussen de €39 en €180.

