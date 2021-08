Prima brunch, maar het kan wel wat spannender bij Anne&Max

Alleen de halfopen kartonnen bakjes blijken wat onhandig.

Waar bestellen we?

Het is tijd voor een uitgebreide brunch. De keuze valt op Anne&Max, met meerdere vestigingen in de stad: van Zuid tot Zeeburg en van de Houthavens tot aan Oud-West. Deze ontbijt- en lunchtent bezorgt tevens hun broodjes, salades en zoetigheden bij je thuis. Het menu is uitgebreid; van yoghurt met granola tot fo­caccia met roerei, en zelfs een handvol wijnen en biertjes. Noemenswaardig zijn de Anne&Max-boxen voor twee personen met een selectie aan gerechtjes. Zo is er een ontbijt- en een lunchbox, een picknickpakket en zelfs een high tea voor thuis.

Tijd om te fietsen!

Na een uur mag ik de bestelling in ontvangst nemen. Die is netjes verpakt, alleen de halfopen kartonnen bakjes die in papieren zakjes zijn gestoken blijken wat onhandig, waardoor gerechten zijn gaan schuiven.

Goed, tijd om te proeven. Ik val aan op de Super Club (€ 11,-). De portie is royaal en ik vind ’t tof dat ze groentechips hebben gekozen als extraatje, in plaats van naturel chips. Het fluffy desembrood is van goede kwaliteit en het beleg van plakjes kipfilet, bacon, tomaat, rucola en avocado is prima. Alleen de hoeveelheid kerrie in de ‘Anne&Max clubsaus’ is dusdanig heftig, dat hij het hele broodje domineert. Jammer, verder een uitstekend broodje.

Erbij drink ik een energieshake (€ 4,25), een vers sapje van mango, sinaasappel, banaan, gember, appel en lijnzaad. De smaak is prima en de consistentie prettig dik, toch vind ik ’m wel aan de prijs voor de 250 milliliter die je krijgt.

Dat snap ik. Wat proefde je nog meer?

De Droomcroissant (€ 7,-) is gevuld met scrambled egg, geplette avocado en bacon. Het croissantje is kraakvers en het roerei prima gemaakt (doch heel koud), maar de avocado is inmiddels wel erg donkergroen geworden. Het oog wil ook wat natuurlijk, dus deze droomcroissant kun je misschien beter lekker dromerig met je ogen halfdicht eten.

Om alles een beetje in balans te houden, bestelde ik ook een salade met groenten en granen (€ 12,50). Deze is goed gevuld met rucola, geroosterde wortel, paprika, courgette, gerookte tofu, farro en hummus, maar het is helaas allesbehalve een spannende kom. Niets is echt gekruid, de farro is gortdroog, de tofu ongemari­neerd (en dus nogal saai) en je mist een dressing die het geheel omhooghaalt.

De scone (€ 3,75) daarentegen is top. Ik geniet met volle teugen van het boterige en kruimelige ‘broodje’ met romige clotted cream en fruitige jam. Ook de worteltaart (€ 4,50) smaakt me goed, met name het glazuurlaagje maakt de cake extra decadent.

Toch nog een zoete afsluiter!

Anne&Max Open ma-zo 11.00 tot 16.30 uur (in het weekend tot 17.30)

Bestellen via Uber Eats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €43,- voor een sandwich, croissant, salade, scone, worteltaart en sapje

Aanrader Prima brunch, maar er zijn nog wel wat puntjes op de i te zetten.

