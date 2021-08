Pride-ambassadeur Sherry Jae Ebere: ‘Het Stedelijk ziet er strak en modern uit, daar hou ik wel van’

Sherry Jae Ebere: ‘Toen ik in mijn rolstoel langs de Escape reed, herkende ik een van de portiers; hij wist nog wie ik was.’ Beeld Nina Schollaardt

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben opgegroeid in Naarden. Het moet halverwege de jaren tachtig zijn geweest dat ik voor het eerst in Amsterdam kwam. In die tijd was ik veel bezig met dj’en. Ik nam tapes op met twee draaitafels. Voor die platen ging ik elke week naar Rhythm Import op het Singel, die had altijd de nieuwste dancemuziek uit Amerika.”

Standbeeld

“De Dokwerker vind ik er heel imposant uitzien. Het verhaal erachter, dat van de Februaristaking, is triest. Mensen kwamen in opstand tegen de Jodenvervolging, een deel van die mensen is daarom geëxecuteerd door de Duitsers. Er zijn meer standbeelden in de stad, maar de Dok­werker maakt altijd indruk op me.”

De Dokwerker. Beeld Nina Schollaardt

Favoriete speciaalzaak

“Simon Lévelt in de Jodenbreestraat. Daar koop ik graag mijn koffiebonen.”

Mooiste plein

“Ik heb mooie herinneringen aan het ­Rembrandtplein. In de jaren tachtig kwam ik elke week in de Escape en soms in de Bebop, later de iT. Een jaar of vijf geleden reed ik in mijn rolstoel langs de Escape, toen herkende ik een van de portiers die buiten stond. Hij wist nog wie ik was, ­ontzettend leuk.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat ik hier nu 31 jaar woon.”

Mijn buurt

“Ik woon in Zuidoost, maar om veiligheidsredenen zeg ik liever niet waar precies. Ik ben zeven jaar geleden uit de kast gekomen als transpersoon. Zuidoost is helaas niet tolerant tegen gays en al helemaal niet tegen transmensen. Ik maak me daar best boos over. Zuidoost is een stadsdeel met veel culturen. Als het over racisme en discriminatie gaat, staat iedereen op zijn achterste benen. Maar het is diezelfde groep die heel intolerant is naar onze community. Tijdens demonstraties stond ik mijn zwarte mensen te verdedigen, maar andersom schelden ze je uit of slaan ze je in elkaar als je niet oppast.”

Geheim adresje

“Mijn huis, dat is mijn veilige haven.”

Lekkerste broodje

“Die haal ik bij avondwinkel Sterk aan het Waterlooplein. Het kan van alles zijn, maar meestal neem ik een broodje gezond. Slagerij Meester in de Amsterdamse Poort is ook goed, vooral de kipkerriesalade.”

Avondwinkel Sterk. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste herinnering

“De mooiste herinnering heb ik aan mijn moeder, Clara. Ze is mijn heldin, mijn vriendin en ook nog eens mijn moeder. Ze is helaas veel te vroeg overleden.”

Museum

“Het Stedelijk ziet er strak en modern uit, daar hou ik wel van. Ik voel me er prettig.”

Favoriete Amsterdammers

“Mijn vriendinnen Dinah en Joyce. Twee heel mooie, lieve Amsterdammers.”

Kerk

“In de Westerkerk en de Singelkerk mochten wij van Trans United Europe, waar ik vrijwilliger ben, de Transgender Day of Remembrance organiseren. Op die dag herdenken we alle geregistreerde vermoorde transmensen wereldwijd.”

Club

“Er zijn nu geen clubs meer waar ik graag naartoe ga, maar vroeger hield ik echt van de Escape. Ik heb er nooit een vechtpartij gezien, de sfeer was heel prettig.”

Beste uitzicht

“Vanuit mijn raam zie ik de skyline van de Zuidas en Oost, ik kijk recht tegen de Rembrandttoren aan. Op een zonnige dag gaat de zon onder achter het Okurahotel, dan is de hele skyline verlicht. Prachtig.”

Beste restaurant

“East Harbour aan het Hoekenrodeplein, vlak bij station Bijlmer Arena. Het eten is heerlijk, maar wat ik het belangrijkste vind: ze zijn lhbtq+-tolerant en heel behulpzaam naar mensen met een beperking. Als je komt, wordt alles aan de kant geschoven, niets is ze te veel.”

East Harbour. Beeld Nina Schollaardt

Beste plek om te relaxen

“Een terras aan het strand met lekkere loungemuziek, een glas rosé en zonsondergang. Ik vond Blijburg altijd erg leuk.”

Dit kan veel beter

“De tolerantie jegens transmensen. Transmensen die worden vermoord zijn het vaakst transvrouwen van kleur. Die komen naar Nederland om geweld in hun eigen land te ontvluchten, maar kunnen hier vaak weinig anders doen dan illegaal sekswerk. Omdat ze rechteloos zijn, krijgen ze veel te maken met geweld. Er moet meer aandacht komen voor hun situatie.”