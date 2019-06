Pretpark Amsterdam: kan de stad in 2020 miljoenen extra bezoekers aan?

In 2020 barst het los in Amsterdam: grote evenementen als Sail, het EK voetbal en de Grand Prix in Zandvoort komen bovenop de reguliere festivals. Kan de stad de miljoenen extra bezoekers aan?

Het jaar 2019 is nog maar halverwege, maar nu al is duidelijk dat Amsterdam een knallend 2020 tegemoet gaat, met grote, internationale evenementen. In augustus is het weer tijd voor het vijfjaarlijkse Sail en een maand eerder vinden vier wedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal plaats in Amsterdam.

Zandvoort verwelkomt de Formule 1 op zijn circuit, wat ook gevolgen zal hebben voor buurtgemeente ­Ams­terdam. De hoofdstad is bovendien in de race om het Songfestival te organiseren, waar duizenden fans op zullen af­komen.

Deze grote evenementen komen bovenop alle reguliere festivals, concerten en andere activiteiten in de stad. Plus, wie weet, weer een huldiging van Ajax.

Kan de stad dit allemaal wel aan? Amsterdammers klagen nu al over de drukte op straat. En volgend jaar zal het nóg drukker zijn, ook zonder die grote evenementen. Het toerisme groeit 5 tot 10 procent per jaar en dat betekent dat Amsterdam in 2020 zo’n 21 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland ontvangt.

Het aantal inwoners neemt ook toe. Amsterdam zal dit jaar al uitkomen op een recordaantal bewoners: 873.000. In 2020 komen daar nog zeker tienduizend Amsterdammers bij.

Kort na elkaar

“Amsterdam is een stad die veel aankan,” zegt burgemeester Femke Halsema over volgend jaar. Voor haar is deze ­samenballing van evenementen in tijden van massatoerisme geen reden om af te zien van het Songfestival. ­Amsterdam dingt gewoon mee naar de organisatie van dit evenement, drukte of niet.

Geerte Udo, directeur van amsterdam&partners, het voormalige Amsterdam Marketing, denkt dat de stad 2020 wel zal overleven. “Dat het druk wordt, is duidelijk. Maar het grote voordeel is dat we dit al ruim van tevoren weten en een plan kunnen maken.”

De evenementen overlappen elkaar niet en dat is een pre, want te veel festiviteiten tegelijkertijd zou een grote belasting betekenen voor politie, handhaving, openbaar vervoer en de stad zelf. Maar dit betekent wel dat Amsterdam vanaf mei tot september nauwelijks op adem kan komen, de festiviteiten volgen elkaar in hoog tempo op.

De Formule 1 in Zandvoort zal het seizoen openen. Een exacte datum is nog niet bekend, maar de Grand Prix zal vermoedelijk in het eerste of tweede weekend van mei ­terugkeren op het circuit in Zandvoort, inclusief publiekstrekker Max Verstappen.

De verwachting is dat zo’n 200.000 fans naar de badplaats trekken, waarvan een groot deel Amsterdam zal aandoen, al dan niet voor een overnachting. Nu al zijn veel hotels in Zandvoort, maar ook in Amsterdam, volgeboekt voor beide weekends.

Voor het EK voetbal zal Amsterdam in elk geval per wedstrijd 55.000 supporters ontvangen in de Johan Cruijff Arena. Het voetbaltoernooi zal ­­­impact hebben op heel Amsterdam. In de stad komt een fanzone, waar bij elkaar opgeteld een miljoen toeschouwers de wedstrijden kunnen volgen. De Uefa heeft in deze krant laten weten dat ­deze op het Museumplein komt, maar burgemeester ­Halsema noemt dat voorbarig. Ze wil eerst overleggen met bewoners.

Sail volgt in augustus, met onder meer de botenparade. In 2015 trok het evenement meer dan twee miljoen bezoekers.

Wel of geen Songfestival

Mogelijk komt het Songfestival hier nog bij. Halsema heeft aangekondigd dat Amsterdam zal meedingen naar de ­organisatie, maar tekende hierbij aan dat ze er geen keiharde strijd met andere gemeenten van wil maken.

Jos Vranken, directeur van NBTC, het Nederlands ­Bureau voor Toerisme & Congressen, vindt dat Amsterdam de organisatie van het Songfestival beter kan over­laten aan een andere stad, omdat de hoofdstad al bekend genoeg is en geen extra publiciteit nodig heeft. Volgens Vranken is het beter een andere stad de kans te geven zich te profileren.

Jan-Bert Vroege, raadslid van D66 en Songfestivalliefhebber, doet niet aan dit soort liefdadigheid. Amsterdam is het aan zijn stand als hoofdstad verplicht om mee te dingen, vindt hij. “Zwolle is ook leuk, maar je zult als fan maar een week in Zwolle moeten zitten.”

De stad die het Songfestival organiseert, moet zes weken lang een hal beschikbaar stellen. Die tijd is nodig voor ­op- en afbouw, repetities en, in de laatste week, de halve finales en grote finale. Zo’n tienduizend fans willen hierbij zijn en zullen ook in de stad feestvieren.

Dat Amsterdam in 2020 nog meer grote evenementen ­organiseert, is voor het D66-raadslid geen beletsel. “Ach, het leven valt niet altijd te plannen. Ik denk niet dat Songfestvalpubliek veel handhaving nodig heeft. Nederland mag voor het eerst in 45 jaar het Songfestival organiseren, dus laten we deze kans grijpen. Straks moeten we misschien weer lang wachten.”

Halsema laat onderzoek uitvoeren naar de kosten en ­baten van het Songfestival, op basis waarvan een definitief besluit volgt. Volgens Geerte Udo, die met haar organisatie toeristen over de regio probeert te spreiden, biedt het Songfestival een goede kans om de wereld te laten zien dat Amsterdam meer te bieden heeft dan de Wallen en coffeeshops.

Volgeboekte hotels

Om de voetbalsupporters, Songfestivalfans, botenliefhebbers en racegekken tijdens de evenementen over de stad te spreiden, kan de gemeente volgens Udo gebruikmaken van mobiele data, afkomstig van telefoons, waardoor ze snel zicht krijgt op knelpunten. Dan kunnen bezoekers langs een andere, minder drukke route worden geleid.

De hotels zijn in elk geval blij met de vele evenementen in 2020, zegt Nico Evers, general manager van Jakarta ­Hotel op de Javakade en bestuurder van Koninklijke Horeca in Amsterdam. “Laat maar komen, inclusief het Songfes­tival.”

Volgens Evers zijn er in Amsterdam voldoende hotel­kamers beschikbaar. Dat de mogelijke Formule 1-weekends al zijn volgeboekt, is uit voorzorg, zegt hij. Veel hotels blokken deze dagen om te voorkomen dat fans massaal gaan boeken en weer afzeggen zodra blijkt dat de Grand Prix in het andere weekend is.

Ook zonder deze evenementen zijn veel hotels vol­geboekt vanaf mei. “Al die extra bezoekers zullen anderen vervangen.” Hij verwacht wel hogere kamerprijzen, want ‘dat gebeurt altijd als de vraag het aanbod overtreft’. “Maar de prijzen zullen redelijk blijven. Al te grote stijgingen kunnen we niet maken.”

Mogelijk zullen reguliere toeristen moeten uitwijken naar de regio. Ook Amsterdammers met Airbnb kunnen profiteren, maar dan moeten ze wel zelf de stad uit.

Evers benadrukt de kansen die Amsterdam krijgt om tijdens deze evenementen een andere, minder bekende kant van de stad te laten zien. “Ik vind het prachtig. En, natuurlijk, ook omdat we met z’n allen goed kunnen verdienen.”