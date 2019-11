Presentatrice Evita Mac-nack: ‘Ik dans het liefst de hele nacht’

‘Ik zeg elk jaar dat ik de Black Heritage Tour wil doen. Het komt er steeds niet van.’ Beeld Lin Woldendorp

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben in Purmerend geboren, maar zat in Noord op de crèche. Ik weet niet wanneer de eerste keer was, maar ik kwam als kind dus al veel in Amsterdam. Toen ik twaalf was, zijn we naar Zuidoost verhuisd.”

Mijn buurt

“Ik ben opgegroeid in Ganzenhoef, daar voel ik me erg thuis. Sinds een jaar woon ik op Steigereiland, op IJburg, ook een fijne plek. Als ik in de zomer van Hilversum naar huis rijd, voelt het een beetje alsof ik op vakantie ben. Het IJbizagevoel. Vanuit mijn huis kijk ik uit op Durgerdam en het IJ. Zoiets moois ga ik nooit meer vinden.”

Mooiste herinnering (1)

“Ik heb een heel fijne jeugd gehad in Purmerend, maar ik weet nog hoe blij ik was toen ik naar de middelbare school ging in Amsterdam, het Gerrit van der Veen College in Zuid, en naar dansschool Lucia Marthas in De Pijp. Ik kwam in de klas met kinderen van allemaal verschillende afkomsten. Kinderen die op mij leken. Wauw!”

Dansschool Lucia Marthas Beeld Lin Woldendorp

Favoriete vervoersmiddel

“De metro. Die vind ik top. Het is zo zonde dat ze op IJburg geen metronetwerk hebben aangelegd, dat had volgens mij makkelijk gekund. De verbinding met de stad is nu echt ruk, vooral ’s nachts, maar ook overdag als de tram weer eens kapot is. Ik pak vaak de Uber naar huis.”

Lekkerste broodje

“Ik heb een jaar in de Rivierenbuurt gewoond. Ik schraapte toen altijd mijn laatste geld bij elkaar om een broodje te halen bij Feduzzi, een Italiaanse zaak in de Scheldestraat. Ik nam meestal een ciabatta met smeerkaas, parmaham, gedroogde tomaatjes en mozzarella. Niet normaal zo lekker. Als ik weinig geld had, kocht ik alleen tiramisu.”

Favoriete markt

“De markt in Ganzenhoef. Zelfs toen we nog in Purmerend woonden, gingen we daar altijd al heen voor heerlijke Surinaamse producten.”

Dit kan beter

“Het parkeerbeleid op IJburg. Als je huis na 2017 is gebouwd, krijg je geen parkeervergunning meer. Ik betaal daardoor elke maand veel geld om een parkeerplaats te huren. De beheerder kan vragen wat hij wil. Ik snap wel dat er te veel auto’s zijn in de stad, maar ik heb hem echt nodig voor mijn werk.”

Restaurant

“Restaurant Tempura bij Artis is een soort stamkroeg voor mijn vriendengroep. Het is een Japans restaurant met niet normaal zulk lekker eten. Sushi, vlees, noodles, temaki’s – van alles. Ik heb er twee jaar gewerkt en we komen er nog steeds zeker eens per maand. Mijn favoriet? De M19, de dragonroll. Ik ken de codes nog steeds, haha.”

Tempura Beeld Lin Woldendorp

Dieren in Amsterdam

“Ik ben gek op honden. Als iemand vraagt of ik een huisdier heb, pak ik meteen mijn telefoon om een foto van mijn hond, een boomer, te laten zien. Als zo’n moeder die ongevraagd foto’s van haar kind laat zien.”

Fijnste winkel

“Ik heb een hobby: tweedehands winkels. Ik ben vaak te vinden bij De Lokatie in Noord of een van de Rataplanwinkels. Mijn hele huis staat vol met dingen die stof vangen.”

De Lokatie Noord Beeld Lin Woldendorp

Wil altijd nog

“Ik zeg elk jaar dat ik met mijn vrienden de Black Heritage Tour wil doen. Dat is een rondleiding over de donkere geschiedenis van Amsterdam, onder andere over het slavernijverleden. Het komt er steeds niet van.”

Beste plek om te sporten

“Op IJburg heb je overal water. Ik heb sinds kort ontdekt hoe fijn het is om daar ’s ochtends langs te rennen. Dan voel ik me een soort Rocky. Ik heb het nu al een paar weken niet gedaan, maar ik wil het zeker weer oppakken.”

De Bert Haanstrakade op IJburg. Beeld Lin Woldendorp

De stad ontvluchten

“Mijn vriend komt uit Haarlem. Daar heb ik mijn liefde voor het strand ontdekt. Als ik vrij ben, neem ik de hond mee en ga ik naar het strand om te wandelen.”

Een avond stappen met

“Iedereen die het leuk vindt om te dansen. Ik dans het liefst de hele nacht. Praten hoort er ook bij, maar je kunt ook pratend dansen.”

Mooiste theater

“Ik heb lang gedanst. En daardoor heb ik fijne herinneringen aan drie verschillende theaters. In de Meervaart trad ik tot mijn twaalfde op, daarna ging ik door naar het DeLaMar en de eindvoorstelling bij Lucia Marthas was in Carré. Dat was magisch.”