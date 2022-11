Presentator Tim den Besten: ‘Ik kan echt niets ergers bedenken dan een racist te worden genoemd’

Beeld Annaleen Louwes

Het was de eerste keer dat Tim den Besten voor een interview de vragen uit zijn hoofd leerde. Normaal vertrouwt hij erop dat hij met zijn intuïtie en nieuwsgierigheid van een gesprek op televisie een succes kan maken, dit keer kon hij zich niet onttrekken aan een vooraf opgelegd scenario. Koning ­Willem-Alexander wenste al Den Bestens vragen vooraf in te zien.

De presentator brak de afgelopen jaren door met de documentaireseries met collega Nicolaas Veul, met wie hij afwisselend honderd dagen in een bejaardentehuis woonde, voor de klas stond en logeerde in een psychiatrische instelling. Tussendoor had hij met Tims ^ tent zijn eigen, soms vrolijk losgeslagen talkshow op locatie.

Maar binnen de paleismuren van Huis ten Bosch onderwierp Den Besten zich gedwee aan een strikt protocol. Voor zijn jeugdserie Timmyland, die de werking van democratie op een speelse manier uitlegt, vroeg hij de vorst op zijn werkkamer in het paleis naar zijn dagelijkse bezigheden.

Een onderhoud van alleenheersers onder elkaar, zo is Den Bestens kinderlijke veronderstelling. Want in Timmyland begint hij zijn eigen land. Een staat waarin maar één persoon bepaalt wat er gebeurt: de oprichter zelf. Zijn eerste maatregelen: de introductie van een eigen snack en de opening van een hondenaaicentrum.

Wat de despoot van de nieuwe natie nog niet naar zijn hand heeft weten te zetten, is de griep. Snotterend bestelt Den Besten een massieve lunch. “Mijn hoofd zit vol watten. Wil je me waarschuwen als ik onzin uitsla?”

Hoe lukte het om bij Willem-Alexander binnen te komen?

“Dat is het werk van de VPRO. ‘Nou, ­succes,’ zei ik nog toen ze daar het idee opperden. Maar ik begrijp wel waarom de Rijksvoorlichtingsdienst ja heeft gezegd. We maken een sympathiek kinderprogramma met een belangrijk thema. Ik hoorde wel dat een voorlichter van het Koninklijk Huis nog enigszins verontrust had gevraagd: ‘Gaat Tim het interview dan op zijn Tim den Bestens doen?’ Het antwoord was natuurlijk ja, maar dat was blijkbaar toch goed.”

Hoe verliep de audiëntie?

“De koning deed erg leuk mee. En gelukkig was het gesprek nog steeds een beetje rommelig, niet al te strak volgens de regels. Hij maakte zelfs nog een leuk grapje waarvan ik vreesde het er later uit te moeten knippen. Als beginnend ­dictator kom ik er tijdens het gesprek ­achter dat in Nederland niet de koning bepaalt, maar de regering en de minister-president. Ik vraag vervolgens of hij contacten in die kringen heeft, waarop Willem-Alexander zegt: ‘Ik zal de premier even sms’en op zijn oude Nokia.’ Dat vond ik toch erg grappig van hem.”

Moet je op je hurken voor een jeugdserie?

“Amper. Ik overdrijf misschien wat meer dan in een programma voor volwassenen, maar ik denk dat je kinderen niet heel anders moet benaderen. Presentatoren die zich verkleden als een kind vind ik altijd een beetje vreemd. Ik ben gewoon mezelf, maar dan iets vrijer. Misschien ben ik gewoon heel kinderachtig.”

Je goede vriendin Ruby Deelen typeerde je als ‘een kind van 35’.

Een gil. “Neeeeeee!” En dan: “Dat is eigenlijk wel een beetje waar, ja.”

Is dat behalve bruikbaar voor het maken van jeugdprogramma’s, ook praktisch in het echte leven?

“Nee! Het is leuk als het leuk is. Maar ik heb soms best moeite met de volwassen wereld. Hoewel ik toch echt al 35 ben, haha!”

Waarom moet je zo lachen?

“Het is toch heel raar om veel ouder te zijn dan je je voelt. In april word ik 36. Dat slaat toch nergens op? Ik voel me ­eerder 25.”

Je leeft het leven van een gemiddelde 25-jarige?

Peinzend: “Misschien kun je er dan beter 20-jarige van maken. Ik bedoel: ik heb geen koophuis, woon met een huis­genoot, heb geen rijbewijs en kan amper een paar planten in leven houden. Ik doe eigenlijk geen dingen die volwassen mensen doen. Mijn vrienden hebben kinderen, mijn twee jaar jongere zusje heeft er zelfs al twee jaar eentje.”

“Met oud en nieuw spreken mijn vrienden me altijd toe: ‘Tim, moet je komend jaar niet een huis kopen?’ Ik snap het wel, als investering en zo, maar ik voel er gewoon niet zo veel bij.”

Je vindt het moeilijk om verantwoordelijkheid te dragen?

“Is dat een vraag?”

Ja.

“O, het kon zijn dat je even in jezelf aan het praten was. Maar moet ik dan per se verantwoordelijkheid op me laden? Dan heb ik straks een koophuis. Ik heb nu toch ook een huis?”

Je vriendin Ruby zei wel een verlangen in de serieuze richting te bespeuren. Vooral op het gebied van een bestendige relatie.

“Nee joh, dat kan ik helemaal niet.”

Waarom niet?

“Mijn meest recente relatie is vier jaar geleden uitgegaan. Mijn ex en ik waren vier jaar samen. En eigenlijk heb ik die relatie, net als die ervoor, preventief verpest omdat ik zo bang was dat hij weg zou gaan. Ik deed mijn best niet, hield geliefden op afstand, omdat ik dacht: waarom zou ik? Je laat me toch wel in de steek.”

“Mijn laatste ex Winfried (Journaal-­presentator Winfried Baijens, red.) wilde daarover met me praten. Hij zei: ‘Tim, je bent de liefde van mijn leven.’ Hij had een Volvo en een hond met me gewild. En eigenlijk wilde ik dat ook, maar ik kón het gewoon niet. Toen hij me aansprak op mijn gedrag, antwoordde ik: ‘Stel je niet zo aan. Een relatie is gewoon vriendschap met seks erbij.’ Daarmee heb ik hem heel erg gekwetst. En dat vind ik heel erg. Maar zeg, zal ik je nog wat vertellen over koophuizen?”

Nog even: hoe is die verlatingsangst ontstaan?

“Ik denk doordat mijn vader twee keer bij ons is weggegaan. Zo’n verklaring is natuurlijk een beetje psychologie van de koude grond, maar het is geen veilig voorbeeld geweest. Mijn ouders waren uit elkaar gegaan toen ik drie was, maar kwamen op mijn elfde toch weer samen. Een paar jaar later had ik de eerste twee uur vrij van school en vond ik een leeg huis en een briefje op de keukentafel. Gericht aan mijn moeder. Maar omdat die naar haar werk was, vond ik het als eerste. Ik had het al gelezen voor ik mezelf kon tegenhouden. Hij ging weg.”

En wat doet een kind van elf dan?

“Ik raakte overstuur, maar besloot toch naar school te fietsen. Daar aangekomen was ik helemaal in tranen en belde ik mijn moeder. Ik zei, zonder de reden te vertellen, dat ze zo snel mogelijk naar huis moest komen. Ik fietste ook weer naar huis en zag haar aankomen met de auto. ‘Wat is er? Wat is er?’ vroeg ze. Van de zenuwen kon ik geen woord meer uitbrengen, alleen maar naar binnen wijzen. Toen zag ik door het raam hoe ze de brief van de tafel pakte.” Stilte. “Het begin van een heel ellendige tijd.”

Wat heeft dit op jou voor impact gehad?

“Het was vooral voor mijn moeder naar, maar ik denk nog vaak: wat als dat allemaal niet was gebeurd? Wat als ze gewoon gescheiden waren gebleven en ik gewoon in Rotterdam was blijven wonen en niet naar Hellevoetsluis was verhuisd en niet naar een school had gehoeven die ik niet leuk vond? Misschien was ik dan wel iets minder gek geworden.”

Vind je jezelf gek?

“Ik zelf niet. Anderen vinden het vooral. Ik vind mezelf gewoon een vrij heftige persoonlijkheid.”

Wat vinden mensen dan raar?

“Misschien valt het mee, maar als je op televisie komt, hoor en lees je zo ontzettend veel meningen over je. Die variëren van ‘O, hij valt wel mee’ tot ‘Hij is compleet gestoord’. Dat is niet zo goed voor mij. Ik probeer op mijn vrienden af te gaan. Die zijn trouwens allemaal wel heel stabiel.”

Jouw regisseur Josèff Iping roemde je creativiteit, spontaniteit en onvoorspelbaarheid. Maar zei ook: ‘Tim heeft iemand nodig voor structuur en stabiliteit.’

“Ik loop soms een beetje tegen mezelf aan, ja. Alle dingen die leuk aan mij zijn, blijken ook een keerzijde te hebben. Van het leuke deel van de gekte heb ik geprofiteerd, maar aan de andere kant heb ik nooit veel aandacht besteed. Eigenlijk deed ik maar wat. Ik ben aan het begin van mijn leven op een vlotje gestapt en ben met de stroom mee gaan drijven. Maar ik begin in te zien dat je in je leven soms ook wat moet sturen. ”

En daar heb je nu last van?

Een schaterlach. “O neeee, dat dit straks in Het Parool staat... maar mijn ­collega’s hebben recent veel kritiek op me geuit. Ze vinden me moeilijk om mee te werken, vervelend als ik mijn zin niet krijg, niet empatisch en ik kom ook nog vaak te laat. Ik heb me dat enorm ­aangetrokken.”

“Nicolaas was de eerste. Maar daarna was het een soort sneeuwbal. Ineens hoorde ik dat veel meer mensen moeite met me hadden, maar het niet durfden te zeggen.”

Waarom niet?

“Omdat ze vinden dat ik niet tegen ­kritiek kan. Ik vind van wel, maar blijkbaar kan ik heel erg fel worden in zo’n discussie. Niet dat ik me agressief gedraag, maar ik ga wel naar standje vol volume als ik boos word. Mensen schrikken daarvan. Dat begrijp ik inmiddels wel. Nicolaas ­vertelde dat alles tijdens opnames een beetje om me heen beweegt om mijn ­felheid maar te vermijden.”

“Ik heb zo gehuild toen hij dat allemaal zei. Ik vind het heel gênant dat ik me zo gedraag, maar het is daarmee niet ineens opgelost. Ik moet echt aan de slag. Ik ga naar een coach en ik wil ook weer naar de psycholoog.”

Een hap en dan: “O nee. Ik loop helemaal leeg. De VPRO gaat hier misschien niet blij mee zijn. Krijg ik daar ook nog ruzie.”

Met toneelstem: “Ik word dus geprezen om mijn snelle grapjes en mijn creativiteit, maar intussen staan er allemaal huilende mensen achter de camera. Jeetje, ik lijk Gordon wel.”

Past het incident tijdens de tv-uitzending van de Pride van deze zomer hier ook bij? Ook toen bleek een spontane grap een schaduwkant te hebben. Toen Nicolaas Veul kwam aanvaren, zong je Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Op het gebruik van dat laatste woord kwamen felle reacties.

“Ik zoek met grapjes vaak het randje op, maar ga nooit te ver. Dit was geen grap, dit was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het enige wat er misging, was het zonder nadenken zingen van het liedje. Dat zit bij mensen van mijn generatie zo diep in het systeem, dat krijg je er niet meer uit. Maar het vervelende was dat op televisie net op dat moment een beeld van zwarte mensen op een boot te zien was. Ik zag dat niet, want ik keek naar S10 die op de boot stond te zingen en riep: ‘Stien!’ Nou, binnen een paar uur had actiegroep Kick Out Zwarte Piet zijn statement klaar. Strekking: ‘Racistische NPO-­presentator zingt sinterklaasliedje over een knecht omdat hij zwarte mensen op een boot ziet en roept ook nog ‘Piet’ naar hen.’”

Dat laatste hadden ze dus verkeerd verstaan?

“Nou, dat vind ik moeilijk te geloven. Iedereen aan wie ik vraag dat filmpje terug te kijken, verstaat gewoon ‘Stien’. Ik moest denken aan de serie Making a Murderer, waarin van een onschuldig iemand een moordenaar wordt gemaakt. Dit was een aflevering van Making a Racist.”

Toch moest je enorm huilen toen je een paar dagen later tijdens een radio-interview je excuses aanbood.

“Ik had toen al doodsbedreigingen gekregen. In sommige berichten stond mijn huisadres vermeld. Ik zat gewoon helemaal stuk. Ik had afgesproken om naar De Nieuws BV te gaan om een nieuw programma te promoten en wilde niet afzeggen. Maar toen ik die ochtend voor het eerst in een paar dagen weer mijn deur uitstapte, moest ik al meteen huilen.”

“Ik zag overal ineens zwarte mensen en dacht: die vinden mij nu allemaal een racist. In de trein naar Hilversum zat ik gewoon te brullen. Zo hard huil ik echt niet vaak. Ik probeerde mezelf bij elkaar te rapen, sprak mezelf toe: ‘Kom op, Tim, nu zijn je tranen op.’ Maar toen de recep­tionist me vroeg of het wel ging, begon ik alweer. Dus ging ik uiteindelijk half ­huilend die uitzending in. Dat werd toen natuurlijk alleen maar erger.”

“Maar luister: ik schaam me voor dat stomme liedje, maar voor dat huilen heb ik nul schaamte. Dat liet precies zien hoe ik me toen voelde: verschrikkelijk.”

Wat was de kern van al die tranen?

“Ik kan echt niets ergers bedenken dan een racist te worden genoemd. Dat is het tegenovergestelde van hoe ik ben. Ik moet er weer om huilen nu ik het vertel. Ik heb in Rotterdam op een nagenoeg zwarte school gezeten, kwam al jong met veel verschillende culturen in aanraking en dat beschouw ik nog steeds als een voorrecht.”

“Ik denk dat je op die beelden vooral machteloosheid ziet. Ik was in een verhaal getrokken dat helemaal niet het mijne was. Ik zou morgen weer net zo hard huilen als het me weer zou overkomen.”

Het filmpje van het interview ging viral. Er verschenen columns over, het werd besproken op televisie.

“En ik had nog iets gedaan wat een nieuwe stortvloed aan reacties veroor­zaakte: ik had mijn excuses aangeboden. Toen kwam die hele strontkar nog een keer langs, maar dan van de andere helft van Nederland. Die stuurt berichtjes als ‘Hé flikkertje. Zij komen toch naar ons land? Dan noemen we ze hoe we willen!’”

Hoe kijk je er nu op terug?

“Ik was echt verdrietig en bang, maar ergens vind ik dat interview ook een klein beetje grappig. Ik vind heel veel heel erg niet leuk aan mezelf, maar hier kan ik wel om lachen. Hoe heb ik dit nu weer voor elkaar gekregen? In zekere zin ben ik er onwijs beroemd door geworden, echt mainstream gegaan. Het leek wel alsof ik in de Truman Show zat. En dat allemaal door een paar seconden onnadenkendheid.”

Hoe moet het nou verder met Tim den Besten?

Opverend: “Stel je even voor dat mijn leven een musical is. Dan is Tim, de musical nu bij de pauze aangekomen. Er is in de eerste akte een hele hoop gebeurd, maar nu is de vraag wat de hoofdpersoon gaat doen als het doek weer op gaat. Hij is goed op weg, maar het ligt aan niemand anders dan hemzelf of hij het verhaal tot een goed einde gaat brengen. Het ligt niet aan het orkest of de bijrollen, alleen maar aan hem.”

Heb je ideeën wat er in de tweede akte gaat gebeuren?

“Ik wil een lievere vriend en betere ­collega zijn. En ook mezelf beter leren kennen. Oooh, dit klinkt als zo’n spreuk uit zo’n ­zweverig tijdschrift. Af-schu-we-lijk.”

“Toen ik begin 20 was, dacht ik veel na over het leven. Waar kwam ik vandaan? Waar ging ik naartoe? Maar na mijn 25ste heb ik dat soort vragen eigenlijk nauwelijks meer gesteld. Al mijn aandacht is naar mijn carrière gegaan. Ik ben namelijk echt heel ambitieus. En nu moet ik reddingswerk doen in de puinhopen van tien jaar Tim. Ik heb overal energie in gestoken, behalve in degene die het allemaal draaiende moet houden.”

“Eigenlijk moet Tim den Besten als mens een professionaliseringsslag gaan maken. Dat is hoe de zaken ervoor staan. Ik ben namelijk een prof in mijn werk, maar als mens nog een amateur.”

En nieuwe lach: “En dat is meteen de titel van het bombastische slotnummer van die musical: Professionaleringsslag, gezongen door Pia Douwes.”

