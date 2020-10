Presentator Noortje Veldhuizen: ‘Het Rembrandtplein vind ik troosteloos’

Podcastmaker en presentator Noortje Veldhuizen (25) maakt sinds begin dit jaar de podcast Dat kan m’n kleine nichtje ook. Onlangs bezocht ze het Van Gogh voor het eerst. Ze vermijdt het Rembrandtplein.

Park

“Het Wertheimpark was het eerste park waar ik kwam toen ik in Amsterdam ging wonen. Mijn dispuutshuis zat daar op de hoek, boven Café Smit & Voogt. Daar haalden we een schaal bitterballen en dan ­gingen we in het park liggen.”

Beste plek om te relaxen

“Mijn huis. Ik vind Amsterdam veel prikkels hebben. Als ik echt even wil ontspannen, ga ik liggen mario-karten of een boek lezen op de bank.”

Standbeeld

“Het beeld van Picasso in het Vondelpark vind ik heel mooi. Weinig mensen weten dat hij het heeft gemaakt; ik wist het tot een tijdje geleden ook niet. Er zijn zo veel mooie beelden in de publieke ruimte waar mensen zo weinig van weten. Stadsgedichten zoals die van Carmiggelt aan het Oosterdok vind ik ook leuk. Die zit een beetje verstopt, niet op ooghoogte. Je loopt er zo aan voorbij.”

Wil niet dood gevonden worden

“Op het Rembrandtplein. Dat heeft er een keer om gespannen. Ik was starnakel op de wc van de Nasty, zo’n partykroeg, in slaap gevallen. Ik werd wakker toen de schoonmaaksters de deur er de volgende ochtend aan het uitschroeven waren. Toen ik daarna over het troosteloze Rembrandt­plein naar huis fietste, dacht ik: dit nooit meer.”

Rijp voor de sloop

“De Stopera. Dat is van buiten echt afgrijselijk. Mijn pa, geboren Amsterdammer, vertelde dat iedereen het tijdens de bouw al lelijk vond, maar dat toen werd gezegd dat het z’n tijd ver vooruit was. Bizar. Ergens is het ook wel dubbel, want van­binnen is het prachtig. Ik ga er graag naar het ballet.”

Mooiste plein

“Het Beukenplein in Oost is heel knus. Dat was tot een paar jaar geleden echt geen aantrekkelijk plein, maar de horeca­mannen van De Drie Wijzen uit Oost ­hebben het heel succesvol omgetoverd tot een bruisende plek.”

Tekst gaat door onder foto

Het Beukenplein in Oost. Beeld Nosh Neneh

Museum

“Begin dit jaar ben ik samen met goede vriend en kunstkenner Gisbert van Baalen begonnen met de kunstpodcast Dat kan m’n kleine nichtje ook. In elke aflevering verdiepen we ons in één kunstenaar en gaan we aan de hand van een aantal ­werken in vogelvlucht door zijn of haar leven. Gisbert is kunstkenner, ik ben vooral nieuwsgierig. Door corona hadden we de kans om lege musea binnen te gaan. Ik ben toen voor het eerst in het Van Gogh Museum geweest. Een beetje gênant als je bedenkt dat mensen van over de hele wereld speciaal hiervoor naar Amsterdam komen. Voor mij zijn musea en kunstenaars echt tot leven gekomen door de ­verhalen van Gisbert.”

Lekkerste broodje

“Ik eet bijna nooit vlees, maar het broodje carpaccio van Renzo’s Delicatessen is echt insane lekker.”

Tekst gaat door onder foto

Het broodje carpaccio van Renzo’s Delicatessen. Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“Weesperbuurt en Plantage, tussen de Weesperstraat en de Amstel. Het is echt het centrum van de stad, maar toch heel rustig. Er zijn hier geen toeristen en ik heb gezellige buren die op mijn kat passen als ik weg ben.”

Geheim adresje

“Ik koop het liefst al mijn kleding bij ­WolfWare in de Utrechtsestraat. Dat is een piepklein boetiekje met alles in beperkte oplage. De kans dat je iemand tegenkomt die hetzelfde draagt, is heel klein.”

Tekst gaat door onder foto

WolfWare in de Utrechtsestraat. Beeld Nosh Neneh

Beste restaurant

“Het is een heel ongezellige plek, maar de Hapjeshoek in metrostation Waterlooplein heeft fantastisch Surinaams eten.”

Plek om te dansen

“Ik ga nooit naar een club, alleen naar de kroeg. Maar als die sluit, kun je daarna nog naar Los Bij Jos, dat eerder Knalle bij Rich heette, een kleine karaokebar in de Korte Reguliersdwarsstraat. Daar is altijd een heerlijke mix van Brabantse vrijgezellenpartygekkies, louche types en studenten. Ik dacht altijd dat Rich stond voor Richard en dat dat de eigenaar was, maar Rich staat voor Richelle en de eigenaar heet Jos. Die liggen nu in een vechtscheiding, vandaar de nieuwe naam.”

Ik voel me Amsterdamer, omdat...

“...ik zonder Google Maps de weg weet.”

Een avond stappen met...

“Eloise van Oranje, die laatst rokend op de cover van de Story stond. Ik vond het wel lekker dat ze zich daar totaal niet druk om maakte. Ze mag dan ook al haar nichtjes meenemen om een avond mee in de lampen te hangen, kunnen we meteen beste vriendinnen worden.”