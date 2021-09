Praatjesmaker met een groen hart komt naar je toe deze dagen

Beeld Shutterstock

Wat gaat u doen?

“Ik fiets elke dag een uur door de stad met een groot, groen hart om mijn nek. Ik groet mensen en stop om een praatje te maken. Sommige mensen vinden het grappig, anderen komen even hun hart luchten. Ze vinden het prettig om een warm momentje te ervaren.”

Hoe maakt u verbinding?

“Ik wil me er niet mee vergelijken, maar ik ben een soort combinatie van de dalai lama en Mister Bean. Dat groene hart vinden mensen mooi en verrassend. Wanneer zie je zoiets nou? Iemand stapt ’s ochtends vroeg slaperig de deur uit en dan fiets ik langs en wens hem een fijne dag. Dan schrikt hij even, maar snel verandert de frons in een hartelijke blik. Dat is de kracht van dat symbool, het hart.”

Waarom doet u dit?

“Ik begon vorig jaar in oktober al, in Haarlem. Ik fietste daar vijf maanden bijna elke dag door de stad. Ik had 20.000 ontmoetingen – heel bijzonder en zinvol. Ik heb daarom besloten het weer op te pakken. Vooral omdat er veel verdeeldheid heerst over de pandemie. Er is polarisatie, er is discussie, en dat zal de komende maanden alleen maar erger worden. Ik denk dan: we reageren zo vanuit ons hoofd. Meningen, zorgen, angsten – misschien moeten we meer aandacht geven aan het hart. Daar zit compassie, empathie, vriendelijkheid. Mijn doel is om mensen te inspireren om een nieuwe balans te vinden tussen hoofd en hart.”

Hoe nu verder?

“Ik ga van Haarlem naar Amsterdam, en dan langzaam het land door. Ik hoop met zoveel mogelijk mensen contact te maken. Korte gesprekken, lange gesprekken. Mensen hebben behoefte aan verbinding.”