Praatgroep voor mensen met open relaties – én iedereen die er meer over wil weten

Beeld Raphael Hulsman

Er was behoefte aan een praatgroep over non-monogame relaties?

“Ik leef zelf al acht jaar non-monogaam en merkte dat het niet altijd eenvoudig is; je kunt je eenzaam en onbegrepen voelen tussen al je monogame vrienden. Mensen kwamen ook steeds vaker naar mij toe met vragen over hoe ze hun open of polyamoureuze relatie kunnen inrichten. Daarom ben ik, heel oldskool, een praatgroep gestart. Iedere maand komen we met maximaal vijftien mensen samen op wisselende locaties in de stad, we bespreken steeds een ander thema.”

Staan mensen nu meer open voor non-monogame relaties?

“Het is er natuurlijk altijd al geweest, maar steeds meer jonge mensen denken bewust na over hoe ze hun relatie willen vormgeven. Monogamie is niet de enige optie. Het gaat hand in hand met een vrijer denkbeeld over gender en seksualiteit.”

Is het vooral iets van de Randstedelijke bubbel?

“Er komen juist ook allemaal mensen van buiten de stad naar de praatgroep en ook veel ‘groentjes’.”

Wat zijn vooroordelen over non-monogame relaties?

“Dat het puur om lust gaat en dat je niet toegewijd bent wanneer je een ander de vrijheid gunt. Vrouwen wordt vaak sletterigheid verweten. Of dat iedereen die non-monogaam is last heeft van een trauma.”

Heb je een missie?

“Ik hoop dat in de toekomst iedereen uiteindelijk relaties kan inrichten op de manier die bij hen past. Waarom zou je moeten versmelten met één partner en alleen nog seks en genot mogen ervaren met die ene persoon? Bij ethische non-monogamie is een open communicatie heel belangrijk. Je doet niets stiekem, maar je stemt met elkaar af en deelt wat er van binnen gebeurt.”

Mensen kunnen zich aanmelden via de Instagramaccount @Eva_Perel; een knipoog naar de beroemde relatietherapeut Esther Perel?

“Ja klopt! Ik houd van Perels werk. Haar boek Erotische intelligentie en haar podcasts raad ik aan. Ik ben in opleiding tot (relatie)therapeut, en ik zocht een alter ego. Ik heb de naamformule gestolen van Koen Kardashian.”

De bijeenkomst op 8 augustus bij Stichting Triplets zit vol. Aanmelden voor de volgende editie kan ook via evaperel.nl, kosten zijn €7,50 per keer.