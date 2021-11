Portugese familiebedrijfjes maken met de hand het servies van Motel a Miio

Beeld Sophie Saddington

Tijdens een vakantie in Portugal verwonderden de Duitse Anna von Hellberg (40) en Laura Castien (40) zich niet over de gerechten die ze aten, maar over het servies waarop deze werden geserveerd. Ze kochten direct een aantal pallets met keramisch servies en namen het mee naar een sample sale in München. Motel a Miio, de naam van het merk, is een ode aan het vakantiegevoel dat Von Hellberg en Castien kregen in Portugal.

Vier jaar later is de winkel in de Huidenstraat hun twintigste filiaal. Het pand diende hiervoor nog als een kille en donkere Testen voor Toegang-locatie. Nu zijn het plafond en de vloer turquoise geverfd en verlichten de vele spotjes de stapels pastelgekleurde borden en schalen in de etalage. Op planken aan de muur, gemaakt door een houtbewerker uit Duitsland, zijn espressokopjes kaarsrecht uitgestald.

Het servies wordt handgemaakt door vijf kleine familiebedrijven in Porto. Foto’s van boetserende Portugese werknemers aan de muur tonen het ambachtelijk proces. Ook de mokken met donkerroze verfspetters (€14) en de kegelvormige vazen (€49) met gele imperfecte strepen verklappen dat het servies niet door een machine wordt gemaakt.

“De collectie Alcachofra is mijn favoriet,” zegt Ilona Karsten (30), Retail Expansie Manager Benelux van Motel a Miio. Een dinerbord uit de collectie met een zwarte kleur die overvloeit in lichtblauw en spierwit doet denken aan de indringende iris van een oog. Karsten: “Door het glazuur en de kleurencombinatie lijkt het bijna alsof het beweegt.”

