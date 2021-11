Portrettenserie over huiselijk geweld: ‘Ik wilde het hebben over het herstel van de slachtoffers’

Beeld Foto: Michel Schnater

Dat klinkt intiem.

“Het was heel bijzonder en leerzaam om van anderen te horen hoe ze herstellen van huiselijk geweld, in welke fase van dat proces ze zitten en hoe het hun leven vormgeeft. Het is ook onderdeel van mijn eigen herstelproces.”

Waar staat de expositie?

“De portretten, acht stuks, zijn te zien op het Museumplein, op grote trotters. Als je de QR-code scant, kun je ook lezen wat ze hebben meegemaakt.”

Wat zijn het voor portretten?

“Je ziet mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Hun portret heb ik gebroken en daarna hersteld met goud langs de breuklijnen, geïnspireerd op de Japanse techniek kintsukuroi.”

Waarom dit onderwerp?

“Ik kom zelf uit een relatie met huiselijk geweld. Ik ging lezen over het onderwerp en het verbaasde me hoeveel het voorkomt. Bijna niemand praat erover. En als we het erover hebben, gaat het vaak over het trauma, de blauwe ogen, de dader. Niet over het herstel van de slachtoffers. Dat wilde ik wél doen, met dit project.”

Die Japanse techniek, werkt dat ook helend?

“De achterliggende gedachte is dat dingen die gebroken zijn niet weggegooid hoeven niet te worden als ze met zorg, liefde en aandacht worden hersteld. Dat heb ik gedaan. Het herstellen duurde ongeveer twee tot drie weken per portret. Lakken, schuren, drogen, en dat telkens opnieuw. Dat was ook zeker onderdeel van mijn eigen herstelproces.”

Heeft u uzelf ook geportretteerd?

“Ik sta er tussen. Ik kan anderen wel aansporen er open over te zijn, maar dan moet ik dat zelf ook doen. Dat was lastig, maar ik kreeg veel kracht van al die anderen die dat soms zonder angst deden.”