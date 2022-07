Pornstars en risotto met gamba’s bij Poppy’s in De Pijp

Beeld Sophie Saddington

Britt Scholte (25), Moïse Trustfull (27) en Carola Kirschbaum (29) zijn naast goede vriendinnen sinds kort ook eigenaar van de horecazaak Poppy’s. De poppy (klaproos) vind je overal terug. “Bijna op elk gerecht en in elke cocktail vind je eetbare bloemen,” zegt Trustfull.

De drie hadden een duidelijk idee over hun toekomstige horecazaak. Op hun wensenlijstje stond een pand in De Pijp, met terras en het liefst ook nog op een hoek. “Iedereen zei tegen ons: good luck daarmee, dat wil iedereen.” Maar een paar maanden later is het ze toch gelukt: in de luwte van De Pijp kun je bij Poppy’s terecht voor lunch, diner en cocktails.

Op basis van shared dining worden allerlei keukens en smaken bij het restaurant vertegenwoordigd. “We serveren alles wat wij zelf lekker vinden. Alles op de kaart behoort tot onze favorieten.” Je kunt er terecht voor een citroenrisotto met gamba’s of asperges (€13) of een salade burrata met pesto en aardbeien (€11). Daarnaast is er keuze uit negen verschillende cocktails met eigen touch, zoals de Poppy’s Pornstar (€13,50).

Familie en vrienden staan de drie jonge ondernemers bij. Zo helpen moeders in de bediening, vriendjes achter de bar en vaders met klussen. Alles ging op de schop. Met een mooi en verfrissend resultaat als gevolg. De muren worden versierd door sierlijke ornamenten en de spiksplinternieuwe bar is een blikvanger.

De succesformule van het trio is volgens Trustfull hun ‘veto-afspraak’: “We beslissen alles met z’n drieën. Als één iemand ergens niet mee instemt, dan zoeken we een andere oplossing. Die vind je namelijk altijd wel.”

Poppy’s Lutmastraat 99

