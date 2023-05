‘Poppenkast voor de hele misjpooche!’: Jan Klaassen en Katrijn zoeken een nieuwe sponsor

Ras-Amsterdams poppenkastduo Jan Klaassen en Katrijn (allebei ongeveer 350 jaar oud) zoeken een nieuwe sponsor zodat ze ook in 2024 kunnen blijven spelen op de Dam.

Hoe gaat het met jullie?

Jan Klaassen: “Kijk, ik ben de allerbekendste poppenkastpop van Nederland, en ook nog eens op de mooiste plek: de Dam. Dus het gaat met mij eigenlijk altijd fantastisch.”

Katrijn: “Jan, ze bedoelt hoe het gaat met de poen, hoe we alles rondkrijgen.”

Jan Klaassen: “O ja, nou, dit jaar gaat het nog goed, we worre gesponsord door de lieve winkeliersvereniging van de Dam, met de Bijenkorf enzo. En we benne maar eenvoudige mensen, hè! Maar we hebben voor volgend jaar wel een tweede sponsor nodig, snapt u.”

Dus jullie zoeken een bedrijf dat jullie kan steunen.

Jan Klaassen: “Ja, ik moet laten zien wat ik ken. Ik moet me kunsten kenne vertonen!”

Katrijn: “Wij allebei hè, Jan Klaassen.”

Jan Klaassen: “Ja, dat is zo. We zijn de laatst overgebleven straatpoppenkast van Nederland. En voor sommige bedrijven is wat we nodig hebben, een paar duizend euro, maar een gebbetje. Een kleinigheidje! Maar voor ons betekent het ons allessie. En het is ook eigenlijk een cadeau aan Amsterdam, weet je.”

Wat is er zo mooi aan poppenkast?

Jan Klaassen: “Al eeuwen vinden de mensen het prachtig! En ’t is echt anders dan tv en theater. ’t Is echt uniek, hè.”

Hoe vaak spelen jullie op de Dam?

Jan Klaassen: “Vanaf Moederdag beginnen we weer: elke zondag, van mei tot oktober, tussen 13.00 en 16.00 uur. En het is voor de hele misjpooche!”

Katrijn: “Jan, misschien weet ze niet wat dat betekent. Dat betekent: voor de hele familie.”

Jan Klaassen: “Precies, en dat moet natuurlijk zo blijven. Dus lieve Amsterdamse bedrijven, hopelijk weten jullie ons te vinden, hè. Op de Dam.”

Ondernemers met een hart voor de poppenkast kunnen contact opnemen met poppenspeler Egon Adel via www.poppenkastopdedam.nl.