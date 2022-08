Podcastmaker en acteur Pepijn Schoneveld: ‘Bij café Krom heb ik laatst alleen een eitje gekocht, dat kan daar’

Beeld Daphne Lucker

Mijn buurt

“Ik woon in Amsterdam het langste in Oost, nu in de Transvaalbuurt. Daar is het lekker groen, divers. Mijn favoriete straat is de Pretoriusstraat. Daar zit een biologische slager, een Egyptische visboer, een Italiaanse ijsboer, een ijzerwarenzaak met ras-Amsterdammers – hoe divers wil je het hebben?”

Theater

“De kleine zaal van Bellevue, waar jonge mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Ja, ik heb er ook gestaan, dat kon ik nog uitverkopen, haha. Ik ben niet verder gekomen. Fijn is ook De Smoeshaan, de ontmoetingsplek van acteurs. Het ­narcistencafé, noemt een vriendin van me het.”

Plek om te sporten

“Fysiomed in Zuid. Ik speel binnenkort in een film een marinier en daarvoor moet ik heel fit worden en spieren kweken. Dat doe ik daar, vier keer per week. Er heerst een prettige sfeer. Je traint tussen bekende en onbekende mensen, er zijn goeie fysio’s met de nieuwste technieken. Diëtist Esther daar heeft me ertoe aangezet veel kwark te eten. Kwark, kwark en nog eens kwark, dat is goed voor de spieropbouw. Of ik ermee doorga? Eh... dat weet ik nog niet.”

Fysiomed in Zuid. Beeld Daphne Lucker

Museum

“Het Rijksmuseum, en dan in de Eregalerij Het straatje van Johannes Vermeer. Ik wilde daar ooit, onder dat schilderij, een meisje de liefde verklaren. Op weg ernaartoe, toen we net de draaideur in wilden gaan, vertelde ze me dat ze een vriendje had. Ik wilde direct doordraaien, via de draaideur weer naar buiten. Ik wilde zó niet dat het mijn herinnering aan het Rijks zou bevuilen. Niet gedaan natuurlijk, maar ik had er wel buikpijn van.”

Café

“Café Krom in de Utrechtsestraat. Geen muziek, alleen een jukebox, de ober en oberes serveren er in wit overhemd en zwart schort, er is glas-in-lood. Café Schiller heeft dat ook, dat niet-verhipte. Bij Krom heb ik laatst alleen een eitje gekocht, dat kan daar. Ik had honger, wilde een ­tosti, maar te vet. Een eitje mocht wel, vanwege de eiwitten. Voor die filmrol, ja.”

Geheim adresje

“De cocktailbar in het Pulitzerhotel. Ik hou ervan als iemand heel erg z’n best voor je doet om een drankje te maken en je met klasse bedient.”

Uitgaan

“Bij Sissi’s Expo-Resto, tegenover de Coffee Company op de Mr. Treublaan. Een Berlijnachtige plek. Op de begane grond heb je een aula, boven een sportzaal waar je kunt dansen onder de basketbalnetten en er zit een technokelder waar eerst de schoolkluisjes waren. Dat afgetrapte, dat rauwe, dat zijn plekken om te koesteren.”

Sissi’s Expo-Resto. Beeld Daphne Lucker

Mooiste brug

“De Berlagebrug. Ik vaar daar graag onderdoor met mijn net verworven bootje Ome Cor. Vernoemd naar Cor Coster, die ik speelde in 14 de musical over Johan Cruijff.”

Avond op stap met

“Als het nog kon: de Jordaan in met Cor Coster, de schoonvader van Cruijff. Die man was alles wat ik niet ben. Hij nam ruimte in, was recht voor z’n raap, een beetje een sjacheraar, een heel grote pater familias. Ik ben van de generatie erna: conflictvermijdend.”

Lied over Amsterdam

“Ik zwaai het uit van Noor. Zo mooi. Over iemand die hier opgegroeid is, liefdes­verdriet heeft gehad. Over het veran­derende Amsterdam dat in de war is. Je hoort erin hoeveel een stad je kan leren.”

Ik voel me Amsterdammer...

“Omdat ik me hier thuis voel. Dat gevoel is niet in feiten weer te geven.”

Favoriete lunchplek

“The Cottage, op de hoek van de Pretoriusstraat en Linnaeusstraat. Een familie­bedrijf waar ze zich richten op één ding: Engels eten. Het is er authentiek en ze maken een praatje met je.”

The Cottage. Beeld Daphne Lucker

Lekkerste broodje

“De scones daar. Met kwark, haha. Nee, met zelfgemaakte jam of custard.”

Terras

“Dat van De Ysbreeker. Heerlijk zitten daar, al zijn al die e-bikes een enorme ergernis voor de mensen die oversteken naar het andere terras. Die e-bikers zijn sowieso waanzin! Pure luiheid dat ze geen gewone fiets pakken, helemaal als het veertienjarigen zijn. Goed voor het milieu, zo’n fiets? Je hebt toch bénen, zeg ik dan. Van mij mogen ze allemaal op hol slaan en het IJ in rijden.”