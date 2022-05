Podcast seksuele meditatie voor vrouwen: ontdek jezelf en breek wat vaker los met een orgasme

Beeld Getty Images

Hoe kwam u op het idee om een podcast voor seksuele meditatie te gaan maken?

“Ik heb een bedrijf in gifts en aan het begin van de coronacrisis kwamen seks en seksualiteit bij ons aan de lunchtafel ter sprake. We zaten daar met z’n tienen, één man, verder vrouwen, en we hadden een enorm goed, licht, veilig en fun gesprek – heel anders dan hoe veel van ons gewend waren als dat onderwerp aan bod komt. Daar is ons platform Let’s Peep uit voortgekomen, en nu ook de podcast. Vrouwelijke seksualiteit is namelijk veel meer dan seks, het is de vrouwelijke energie, een kracht.”

En die is te vinden door meditatie volgens u?

“Je eigen seksualiteit ontdekken en in kaart brengen, begint voor mij bij zelfliefde en introspectie. Onze podcast bestaat uit twee delen: Discover en Climax. Discover is meer een begeleide meditatie om even helemaal tot rust te komen en beter aan te kunnen voelen waar je behoefte aan hebt.”

En Climax is een wat expliciet seksueel hoorspel, maar toch ziet u de podcast niet als pornografie.

“Ik vind die pornovergelijking inderdaad onterecht. Moderne porno is sowieso vrij visueel en heeft ook duidelijk één doel: zo snel mogelijk tot een hoogtepunt komen. Terwijl wij juist mensen willen uitnodigen om zichzelf te ontdekken. Dat heeft geen concreet doel, dat hoeft niet tot een orgasme te leiden als dat er even niet in zit. Al is het wel heel mooi als dat wel lukt, want een orgasme is een fantastische manier om het alledaagse even te ontstijgen.”

Hoe bedoelt u?

“Louise Hay schreef ooit dat iedere vrouw haar dag zou moeten beginnen met een orgasme. Tijdens een orgasme verdwijnen namelijk tijd, plaats, to-dolijstjes en verantwoordelijkheden. De moderne vrouw is heel taakgericht, en het is heel goed voor ons om daar wat vaker van los te breken, even stil te staan en in te checken met je intuïtieve kant. Een orgasme is een fantastische manier om dat te bereiken.”