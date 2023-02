Podcast over spiritualiteit: ‘We praten over dingen die niet te verklaren zijn, zonder een zweefteef te zijn’

Beeld Sterre Kranenburg

Hoe verklaart u de grote interesse in het spirituele?

“Ik denk dat die er altijd al was, in de oudheid raadpleegden mensen al orakels, astrologen en handlezers. Misschien durven we er nu meer over te praten en sociale media helpen ook natuurlijk. Wellicht is de verklaring dat mensen op zoek zijn naar zingeving en via spiritualiteit meer grip op hun leven willen krijgen.”

Hoe zweverig bent u zelf?

“Ik ben opgegroeid met een moeder die tarotkaarten legde en voor mij is dat heel normaal. Jocelyn en ik zijn geïntrigeerd door wat mensen allemaal ondernemen op het vlak van spiritualiteit, van reiki tot mediums. Het is een soort guilty pleasure voor ons, het idee voor de podcast ontstond ook als een grapje aan de keukentafel. In de podcast praten we op een niet te wollige manier over dingen die niet te verklaren zijn, zonder onszelf daarin te verliezen of een zweefteef te zijn. ”

Jullie zijn al in gesprek gegaan met een tarotkaartlegger, een medium en een handlezeres. Wat staat er nog op het verlanglijstje?

“Jocelyn wil heel graag een aflevering opnemen met een paardenfluisteraar en een zweethutceremonie volgen. Die zweethut heb ik al eens gedaan: mij té warm. We kregen een tip over readings voor huisdieren: daar wil je toch alles over weten? Ik wel in ieder geval.”

Elke twee weken is er op donderdag een nieuwe aflevering te beluisteren via Spotify, Podimo, Pocket Casts en Google podcast.