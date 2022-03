Podcast over de natuur van Amsterdam: ‘Hoor de merel en de zanglijster, het geluid van de lente’

Beeld Shutterstock

U maakt de podcast samen met Bart Geeraedts, hoe is uw rolverdeling?

“We kennen elkaar van het schoolplein van onze dochters. Bart werkt voor de radio en weet wat van techniek, ik ben in dienst van de gemeente als ecoloog. Hij kwam met het voorstel. Hij stelt een vraag, ik vertel. In onze eerste podcast vroeg hij me waarom hij een vleermuis tegenkwam toen hij hout voor zijn kachel haalde, dan vertel ik iets over vleermuizen.”

Waarom Vos en Lommer, Bos en Lommer is toch ook al natuur?

“Maar de vos staat voor de fauna, het lommer voor de flora, en dat zijn de twee dingen waarover we praten. De stadsnatuur komt in de breedste zin aan bod, dieren en planten, van insecten tot vissen en van iepen tot paddenstoelen.”

Waarover verwonderen we ons deze lente?

“Momenteel staan de magnolia en de Japanse kers al in bloei, terwijl die vroeger pas bloeiden in mei, met mijn verjaardag. Door de klimaatverandering bloeit alles vroeger.”

En qua dieren?

“Let eens op de citroenvlinder en de dagpauwoog, die vliegen nu rond. Hoor de merel, de heggenmus en de zanglijster: het geluid van de lente. In vijvers zitten bruine kikkers en kleine watersalamanders. Elders tref je boommarters, otters, bevers en steenmarters, nee, het gaat niet slecht met de natuur in de stad.”

Gaat uw volgende podcast daar ook over?

“Daarin behandelen we zilvervisjes. Wist u dat daar twee soorten van zijn? De een houdt van boeken, de ander van de badkamer. Mensen vinden ze eng en vies, maar ze zijn heel onschadelijk.”