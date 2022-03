Podcast Damn, Honey staat in het theater: ‘We bespreken waar we nu weer de femi-mist mee zijn ingegaan’

Beeld Damn Honey

Het is dinsdag ook Internationale Vrouwendag vandaag, toeval?

“Daar zullen ze bij DeLaMar wel over nagedacht hebben. Toch voelt in DeLaMar staan een beetje misplaatst. Normaal staan daar de groten, nu gaan Marie-Lotte Hagen (de andere helft van Damn, Honey, red.) en ik op het podium praten en experimenteel dansen en als het goed is komen er nog mensen kijken ook.”

Maar het is toch een podcast?

“Jazeker, maar dan in het theater. Als hosts van de podcast kunnen we in de beslotenheid van zo’n theater dingen zeggen die we normaal in de podcast niet kunnen vertellen.”

Zoals?

“We bespreken waar we nu weer de femi-mist mee zijn ingegaan. En welke onfeministische acties hebben we uitgevoerd? Die vraag kaatsen we terug naar het publiek en we hopen vurig dat er van alles wordt opgebiecht. Ook bespreken we de ups en downs in onze wervelwindcarrière als feministen: zijn we feministisch uit de baarmoeder gerold en waar staan we nu? Dat alles met hilarische sketches uit het leven gegrepen, maar dan slecht geacteerd.”

Klinkt goed.

“Dit is een beetje uit de hand gelopen. We zouden eerst het theater ingaan met een echte voorstelling, toen kwam corona en zei ons impresariaat: misschien moeten jullie met jullie podcast heel klein, casual, de theaters in. Nu staan we dus in het DeLaMar. Je snapt: we slapen al dagen slecht.”

Wat betekent Internationale Vrouwendag voor u?

“Als je je verdiept in het feminisme kom je de ene na de andere shitzooi tegen. Soms denk ik: kan het nou niemand wat schelen? Zo’n dag – en alle activiteiten eromheen – geeft een boost om verder te strijden.”