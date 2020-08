Plotseling is deze robuuste taart overal

Beeld Shutterstock

Opeens is hij overal: in de nieuwste kookboeken, bij patissiers en onlangs zelfs op de cover van Allerhande. Ik heb het over de galette. Deze rustieke, platte fruittaart is allesbehalve nieuw, maar al de hele zomer aan een grote opmars bezig.

Niet zo gek, want nadat we jarenlang zijn doodgegooid met veel te ingewikkelde en vooral zwaar overschatte rainbowcakes en andere infantiele onzin is het tijd voor eenvoud. En makkelijker dan de galette wordt het niet – je hebt er zelfs geen bakvorm voor nodig. Ook fijn: je hoeft er absoluut geen precieze kok voor te zijn, want hoe robuuster de taart eruitziet, hoe beter.

Je maakt simpelweg wat deeg, rolt het uit tot een dunne lap, legt een vulling van fruit op het midden en vouwt de zijkanten over de vulling heen. Het resultaat is een open taart met een brosse korst en een frisse, zoete vulling. Een eenvoudigere manier om je even aan een lange tafel op het Franse platteland te wanen kan ik niet bedenken.

Geen zin om de keuken in te gaan? Bij Levain et Le Vin in de Jan Pieter Heijestraat verkopen ze eenpersoons galettes met steeds weer een andere vulling. Dat laatste is belangrijker dan je misschien zou denken, want in Frankrijk worden galettes uitsluitend gemaakt met seizoens­fruit. Van vijgen tot pruimen en van rabarber tot bramen: wat er in de galette zit, is volledig afhankelijk van de tijd van het jaar.

Misschien ben ik daarom wel zo blij dat deze taart ook in Nederland groot lijkt te worden, want ik schreef het al eerder: het is waanzin dat banketbakkers hun assortiment nog steeds zelden aanpassen aan het seizoen en doodleuk het hele jaar door aardbeientaart verkopen. Of zoiets simpels als de galette daar eindelijk verandering in kan brengen lijkt me sterk, maar voor de zekerheid schuif ik er alvast nog een in de oven.