Pllek bestaat tien jaar: ‘We hebben de sprong over het IJ kleiner gemaakt’

U begon Pllek om ‘iets positiefs bij te dragen’. Lukt dat?

“Ik denk dat we op meerdere vlakken een bijdrage leveren. Onder andere met onze kaart. Toen ik vijf jaar geleden zag dat er op drukke zomerdagen honderden bavettes bij ons gegeten werden, besefte ik dat we een verschil konden maken. Eind 2017 verduurzaamden we daarom onze keuken. Dat was voor de carnivoren onder de bezoekers best een ding, maar als je succesvol bent, kun je zoiets doen.”

Zijn er dingen anders gelopen dan u had verwacht?

“Ik wilde ooit een klein wereldje creëren, maar die wereld is vrij groot geworden. Dat overspoelde ons soms. Inmiddels is de Pllek-‘machine’ groter en efficiënter, en zijn we iets minder alternatief dan in het begin.”

Hoe ziet Koningsdag er bij jullie uit?

“Koningsdag is gewoon Koningsdag, maar we pakken dit jaar groter uit, met een uitgebreidere line-up. De rest van de week hebben we een planning vol theater, muziek, kunst, eten en vooral: feest.”

Is er ooit iemand van de koninklijke familie op bezoek geweest?

“Niet dat ik weet! Ik zou het wel leuk vinden. Dat betekent dat je gevonden wordt en dat wat je doet bestaansrecht heeft. Ze zijn bij dezen uitgenodigd.”

Vieren we in 2032 twintig jaar Pllek?

“We mogen tot ten minste 2025 op het NDSM-terrein blijven. Misschien houdt het dan op, misschien mogen we door, ik heb geen idee. Ik zie hoeveel Amsterdammers van Pllek genieten; samen met het Eye Filmmuseum hebben we de sprong over het IJ kleiner gemaakt. Als we langer kunnen blijven, waarom zouden we daar dan geen moeite voor doen?”