Plat met stippen

De schol. Beeld Emma Levie

Mijn visboer Jan Schilder, die de Amsterdamse horeca belevert en een kraam heeft op de Albert Cuyp, roept altijd: schol eet je als de ramen openstaan en schar als ze dicht staan. Laat bij ons thuis de afgelopen dagen de ramen wijd open­staan. Op naar de markt dus.

Daar lagen de schollen inderdaad uitgestald. Schol is een niet al te kostbare platvis die je kunt herkennen aan zijn ruitvorm en de oranje stippen op de groenbruine bovenzijde. Terwijl Jan een middelgroot, dik exemplaar voor me uitkiest, zegt hij dat de vis over het algemeen erg dun is op het moment.

Of dat slecht is, hangt af van wie je het vraagt. Voor de consument klinkt het niet positief, maar het betekent volgens Jan dat de visstand goed is. Zelf had ik de viswijzer al even geraadpleegd: schol uit de Noordzee blijkt inderdaad een duurzame keuze.

Over duurzaamheid had Jan ook nog wel iets te melden: vanaf deze zomer mag er niet meer met de pulsmethode worden gevist. Deze door Nederlandse vissers bedachte viswijze zorgt voor minder bodemberoering en brandstofverbruik, maar werd in de rest van Europa niet goed ontvangen.

Terug naar de schol. Dat is voor de Nederlandse visserij een belangrijke vis, maar een groot deel van de hier gevangen schol belandt op de Italiaanse markt, waar hij zeer gewaardeerd is.

De vissen beginnen hun leven als kleine rondvissen, maar als ze ongeveer een cen­timeter groot zijn, verschuift één oog naar hun rechterzijde. De vis gaat met de linkerflank naar beneden zwemmen en de bovenkant, waar de ogen zitten, verkleurt. Doordat de vis op de bodem ligt, kan hij zich goed schuilhouden.

Platvis is vrij makkelijk te fileren, maar de visboer doet het met liefde voor je. Neem de ­graten mee, want daar maak je een heerlijke visbouillon van.