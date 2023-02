‘Plasgat, vagina, puntje van je clit’ – een carnavalskraker en biologieles ineen

Beeld Sterre Kranenburg

Carnavalsliefhebbers, clitliefhebbers, of allebei?

“Sowieso clitliefhebbers. En ook carnavalsliefhebbers! Maar wel hartstikke import, hoor.”

Jullie dachten: een boek, een theatershow, een podcast, wat mist er nog?

“Nou, een verkorte versie van Puntje van je clit zat al in onze voorstelling. En elke keer als we onder de rivieren speelden, ging bij dat nummer het dak eraf. Iedereen zei: deze móéten jullie uitbrengen! Toen was het een kwestie van: u vraagt, wij draaien.”

En dus horen we jullie zingen: ‘Dij, vulva, vulvalip – plasgat, vagina, puntje van je clit’. Catchy!

“Ja! Eigenlijk een snelle biologieles. ‘Puntje’, omdat je aan de buitenkant alleen het puntje van de clitoris kunt zien, terwijl het hele orgaan vanbinnen veel groter is – zelfs veel vrouwen weten dat niet. Het belangrijkste vinden we dat we weten hoe onze lichaamsdelen heten én dat we met z’n allen eens normaal gaan doen over de vulva!”

Wat zijn de ingrediënten van een carnavalsliedje?

“Dat het een meezinger is en een oorwurm. Een keer het refrein horen moet genoeg zijn. En humor! Een beetje de draak steken met de heersende normen. Dit alles met de grote kanttekening dat wij als import niks te zeggen hebben over wat een goed carnavalsnummer is. Maar we hebben hem wél opgestuurd naar Carnaval Radio.”

Straks is Nederland onder de rivieren veel beter op de hoogte van de vrouwelijke anatomie dan erboven.

“Misschien wel! Maar ook dat is mooi meegenomen. En wie weet pikken feestcafés en biologiedocenten in de rest van het land ’m ook op. Hoe meer kennis, hoe beter.”