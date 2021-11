Pizzeria No Rules wil met het tweede filiaal de avond in het Vondelpark tot leven wekken

Medewerker van No Rules in de zaak aan het Vondelpark. Beeld Sophie Saddington

Aan de rand van het Vondelpark is het tweede No Rules-restaurant neergestreken dat – net als de zaak op het Marie Heinekenplein – de ongeschreven pizzaregels met voeten treedt. De bekende ronde vorm is een ovaal geworden en je moet niet gek opkijken van kerrie en srirachasaus (€13,50) of Japanse miso-gel gecombineerd met Parmezaanse kaas (€13,50) op het Italiaanse gerecht.

“Met ons eten willen we voor een verrassing zorgen. De pizza benaderen we daarom op een andere manier dan gebruikelijk,” zegt Benjamin van Roekel (28). Met Michel Pais (44) en Bram van Es (47) is hij het brein achter de No Rules-restaurants.

De kaart van No Rules is gevarieerd: je kunt je hier onder meer wagen aan een oester met chorizo of truffel en dille (€14,50-€15,50 per 3 stuks), tonijntartaar met gel van yuzu en furikake (€13,50) of een krokante reuzengarnaal met mintolie en yuzu-passievruchtvinaigrette (€14,50).

In het interieur van het restaurant vind je, met wat fantasie, het Vondelpark terug. Door de verschillende planten, groene stoelen en takvormige lampen heeft de zaak wat weg van een strak ingerichte tuin. Wel eentje met een warme sfeer, door het gedimde licht en de houten vloer.

Het Vondelpark mag in de avonden wat meer bruisen, zegt Pais. “Kijk bijvoorbeeld naar Central Park in New York. Daar zijn in de avonduren tal van leuke restaurantjes te vinden. Dát willen wij hierheen brengen.”

Tips? open@parool.nl.