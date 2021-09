Piquette: wel of geen (water bij de) wijn?

Piquette d’Amsterdam.

Een fles rode drank met een bubbel en een roze etiket, 75 centiliter en 5 procent alcohol, trok deze zomer mijn aandacht. Het was Piquette d’Amsterdam van wijnmakers Chateau Amsterdam. Ik kende piquette niet, dus googelde ik. Volgens sommigen is het ‘the next big thing’, maar vooralsnog vooral buiten Europa. Daarbinnen blijkt het namelijk verboden. In een EU-verordening uit 1999 met betrekking tot het maken van wijn staat dat de drank wel gemaakt, maar niet verkocht mag worden: het werd beschouwd als product van lage kwaliteit. Alleen de boer en zijn familie mogen ervan drinken.

Een oude regel, die volgens Tom ­Veugen van Chateau Amsterdam niet meer bij deze tijd past. De Amsterdamse wijnmakers besloten het drankje ondanks het verbod te verkopen. Piquette is gemaakt van druivenschillen die achterblijven na het wijnmaakproces en doorgaans de prullenbak ingaan. “Wij maken een heerlijke, laag-alcoholische drank van die schillen en dragen daarmee ons steen­tje bij aan een duurzamere toekomst.”

De regel vloeit volgens Veugen voort uit de regel die zegt dat je geen water bij de wijn mag doen. “Onderdeel van klassieke wijnwetgeving, bedoeld om de markt en productie te beschermen. Zodat mensen niet iets verkopen als wijn, terwijl het dat niet is.” Maar, zegt hij, je moet piquette niet zien als wijn. “Het is gemaakt van druivenschillen, niet het sap. Bij de schillen gaat water, wat zoetstof, en vervolgens fermenteert het geheel. Het heeft meer weg van kombucha of seltzer.”

De makers twijfelden wel even over de verkoop. “Je wilt geen rechtszaak, maar het is te lekker om niet te delen.” Worden ze op de vingers getikt, dan is dat een mooi moment om de regel ter sprake te brengen. En anders hebben ze altijd nog hun petitie. Vul je die in, dan hoor je bij de Piquette d’Amsterdam-familie. Kun je drinken zoveel je wilt.