Pieter & Kaylee: ‘Papa en ik hebben zoveel raakvlakken’

Pieter Goedhardt is wegenwacht, zijn dochter Kaylee werkt op de ambulance. ‘Als hij werkt is hij rustig en kalm, daardoor loopt een moeilijke situatie niet uit de hand. Zo probeer ik ook te zijn.’

Pieter Goedhardt (63)

“Ik werk al 27 jaar als wegenwacht. Wij zijn regelmatig als eerste bij een ongeluk. Sinds de komst van de mobiele telefoon zijn de alarmdiensten sneller gealarmeerd. Als je aankomt, is er altijd chaos en moet je meteen handelen. Ik kan me goed voorstellen wat Kaylee meemaakt, zij is verpleegkundige op een ambulance. Als er op straat iets gebeurt, is zij de eerste die helpt. Ze moet de gewonden stabiliseren voor ze naar de spoedeisende hulp kunnen.

Eigenlijk wilde Kaylee dokter worden. Ze werd twee keer uitgeloot en ging alvast verpleegkunde studeren. Ze vond het zo interessant dat ze ermee is doorgegaan. Als ik zie wat voor belangrijk werk ze nu doet, ben ik zo trots op haar.

Als dokter werk je met een team in een professionele omgeving met apparatuur binnen handbereik. Op straat is Kaylee eigenlijk de dokter en moet ze levensreddende besluiten nemen. Als ze aan het werk is, krijgt ze veel narigheid naar haar hoofd. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen zich zo gedragen, maar in mijn werk merk ik ook dat de samenleving verhardt.

Gelukkig weet ik dat Kaylee focus houdt, met twee benen op de grond staat en haar mondje bij zich heeft. Daarin lijkt ze op mij, ik zeg waar het op staat. Ik ben vaak direct, daar kan niet iedereen tegen. Kaylee is diplomatieker.

Ze wil later bij een traumateam, dan mag ze op een helikopter meevliegen. Tot nu toe heeft ze alles bereikt wat ze zich ten doel stelt, dus dit zal haar zeker ook lukken. Als topsporter gebruikt ze datzelfde doorzettingsvermogen. Met haar team heeft ze met het wereldkampioenschap zoetwatervissen dames eerst brons en later zilver gewonnen. Vroeger reden we haar door het hele land voor wedstrijden. Ik had om de week een weekenddienst, gelukkig waren mijn collega’s altijd bereid te ruilen zodat ik al haar wedstrijden kon zien.

We hebben allemaal iets met water: Kaylee vist, ik ben duikinstructeur, mijn zoon Lorenzo studeert mariene biologie. Hij is de eerste van de familie die naar de universiteit gaat, daar ben ik trots op.

In onze beroepen kunnen Kaylee en ik echt mensen helpen. Toen ik het aanbod kreeg om met pensioen te gaan, heb ik lang geaarzeld. Ik doe mijn werk met plezier. Kaylee, die weet hoe zwaar het is om bij weer en wind wisseldiensten te draaien, adviseerde me om op het aanbod in te gaan. Als ik eind van het jaar stop, weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval niet stilzitten, dat kan ik niet.”

Kaylee Goedhardt (29)

“Papa en ik hebben zoveel raakvlakken. We rijden allebei in een gele auto, hij als wegenwacht en ik op een ambulance. We dragen allebei een uniform, worden door een meldkamer aangestuurd, werken in wisseldiensten, zijn met mensen bezig, zijn op straat – ook als het sneeuwt en regent – en ons werk loopt 24 uur per dag door.

Op mijn zestiende ben ik een paar keer met papa meegereden. Als hij werkt is hij rustig en kalm, daardoor loopt een moeilijke situatie niet uit de hand. Zo probeer ik ook te zijn. Als iemand me uitscheldt, blijf ik rustig. Als dat privé gebeurt, zou ik echt wel iets terugzeggen. Ik weet dat mijn ouders soms bezorgd zijn over wat ik op straat meemaak. Als ik bijvoorbeeld op Koningsdag werk, stuur ik achteraf een appje dat ik een fijne dienst had.

Papa is eerlijk, hij steunt me altijd, maar als ik bij een wedstrijd een vis te snel van de haak trek, waardoor ik de vis verspeel, zegt hij het ook. Door hem heb ik geleerd open en eerlijk mijn mening te geven.

Ik wilde eigenlijk geneeskunde studeren. Na het eerste jaar verpleegkunde was ik zo gegrepen door de acute zorg dat ik na lang aarzelen besloot daarmee door te gaan. Met mijn werk kan ik echt verschil maken.

Ooit wil ik graag bij het Mobiel Medisch Team, dan mag je op de heli vliegen en navigeert de verpleegkundige voor de piloot. Ik ben nu misschien nog wat jong, maar ik probeer zoveel mogelijk ervaring op te doen en extra cursussen te volgen.

Mijn ouders hebben mij en mijn broer Lorenzo een warm nest geboden. Ze hebben alles voor ons over. Mijn moeder is zorgzaam. Mijn vader is vastberaden en weet overal een oplossing voor. Beiden hebben me meegegeven dat je mensen moet helpen. Papa staat altijd klaar om iedereen advies te geven over auto’s en storingen, mama kookt voor mensen als ze ziek zijn.

Op mijn zesde zag ik bij ons op de dijk een groepje kinderen vissen. Het zag er leuk uit en ik wilde het ook eens proberen. Papa kocht een hengeltje en ik bleek talent te hebben en won allemaal prijzen. Als een jongen huilde omdat hij verloor van een meisje, was dat een extra stimulans. Mijn ouders hebben me altijd gesteund, ook als ze supervroeg op moesten om mij naar de andere kant van het land te rijden.

Voor mijn diploma-uitreiking hebben mijn ouders een hele minisnelweg nagemaakt, met een ambulance, politie en een slachtoffer. Dat was echt een kunstwerk.”