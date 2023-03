Pieter Athmer portretteerde Amsterdamse stadswerkers: ‘Ik ben van al die mensen gaan houden’

Gerbrand Bus, medewerker groen. Beeld Athmer '21

Hoe kwam u op dit idee?

“Tijdens lockdowns was het stil op straat, maar waren er wel mensen in die mooie oranje pakken bezig om prullenbakken te legen en gaten in de straat te dichten. Het ging veel over vitale beroepen. Hè, hè, dacht ik, eindelijk vallen die mensen op. Daar wilde ik iets mee doen.”

Vervolgens ging u niet alleen met kwasten en verf aan de slag.

“Het leek me goed om eerst een dag mee te lopen met de mensen die ik ging schilderen, om zo vertrouwen op te bouwen. Ik belde ze, we spraken allejezus vroeg af en ik ging met ze aan de slag.”

Wat blijft u van die dagen bij?

“Het was allemaal te gek. Ik herstelde fietspaden, sloeg paaltjes in, bekeek de binnenkant van een brug. Als er iets mis is met zo’n brug, gaan mensen er met een noodgang naartoe. Fantastisch om te zien hoe zij zich zo verantwoordelijk voelen. Ontroerend zelfs.”

Dat is nog eens wat anders dan poseren.

“Ja, daarna zaten ze drie ochtenden helemaal stil. Een van mijn favoriete portretten is dat van Gerbrand Bus. Een enorme ouwehoer die niet óphield met ratelen. Hoe ga ik dit in godsnaam doen, dacht ik. Hij kwam bij me langs, en lúllen jongen… Maar vanaf het moment dat ik zei: ‘Oké, nu gaan we beginnen’, zei hij geen woord meer. Geweldig.”

Komt u weleens geportretteerden tegen op straat?

“Ja, dan wordt er weer getoeterd vanaf zo’n wagen en roepen ze: ‘Hee kunstenaar!’ Dat is mooi. Ik ben echt een beetje van al die mensen gaan houden.”

Verborgen helden is tot 30 april te zien in de Stopera in Amsterdam.